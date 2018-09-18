Российский рынок облаков набрал темп перед сильным замедлением

В 2017 г. объем российского рынка облачных услуг вырос на 49%, однако в 2018 г. ожидается рост на уровне 20,7%. Высокие темпы роста были обусловлены интересом крупного бизнеса к большим данным и искусственному интеллекту. Замедление роста будет вызвано дестабилизацией рубля.

Итоги года

По итогам 2017 г. объем российского рынка облачных услуг, включая публичные и частные облака, составил $663,74 млн, что на 49% больше аналогичного показателя за предыдущий год. К такому выводу пришла компания IDC, обнародовавшая отчет IDC Russia Cloud Service Market.

Аналитики компании ожидают, что рост рынка продолжится в 2018 г. и составит 20,7% в долларах. В следующие пять лет компания прогнозирует объем потребления облачных услуг на уровне $1,49 млрд.

Причины снижения темпов роста

На просьбу CNews пояснить, почему темпы роста рынка в 2018 г. будут ниже, чем в 2017 г., в IDC ответили, что в 2017 г. высокие темпы роста были следствием интереса крупного бизнеса к технологиям обработки больших данных и искусственному интеллекту, а также стабилизации рубля по сравнению с 2016 г.

Однако в 2018 г. наблюдается рост курса доллара, что должно негативно отразится на спросе. Как поясняет руководитель исследований облачных услуг IDC Дмитрий Гаврилов, на этом фоне негативное влияние окажет и повышение ставки рефинансирования. В результате сократятся возможности бизнеса инвестировать в цифровую трансформацию, и все это вместе замедлит темпы роста рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Тенденции 2017 года

В 2017 г. интерес к облакам возрос как со стороны возможных заказчиков, так и со стороны потенциальных поставщиков облачных услуг, в число которых входят крупные интернет и телеком-компании. В целом наблюдалось преобладание публичных облаков над частными. Самый быстрый рост демонстрировала облачная инфраструктура, спрос на которую растет среди крупных компаний из сфер розничной и оптовой торговли, банковского дела и страхования.

Облачные услуги пользуется спросом в связи с интересом крупного бизнеса к искусственному интеллекту и большим данным

К использованию облаков бизнес подталкивает желание снизить риски при внедрении новых продуктов, а также прототипирование решений и возможность интеграции уже имеющихся компонентов. В результате облачные услуги используются хотя бы для создания сред разработки и тестирования.

IDC полагает, что рост потребления облачных услуг обусловлен мобильностью, необходимостью гибкости ИТ для поддержки трансформации бизнеса, необходимостью высокой доступности и быстрого восстановления после сбоя для обеспечения непрерывности бизнеса, снижением сложности ИТ и достижением экономического эффекта, снижением общей стоимости владения, реализацией Cloud-First стратегии в ходе цифровой трансформации предприятия, временной нехваткой мощностей и требованиями безопасности.

Рынок по сегментам

В 2017 г. на российском рынке облачных услуг продолжилось сокращение доли SaaS (ПО как услуга). Как пояснил по просьбе CNews Дмитрий Гаврилов, приложения по облачной модели потребляются в основном малым бизнесом, а в этом сегменте сейчас сложилась достаточно сложная ситуация. Тот факт, что небольшие предприятия все чаще предпочитают аутсорсинг, и привел к замедлению роста SaaS.

В тоже время благодаря интересу крупного бизнеса к DevOps и аналитике больших данных существенный рост продемонстрировали категории IaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа как услуга). Гаврилов считается, что принятая в 2017 г. программа развития цифровой экономики укрепит эту тенденцию в следующие несколько лет.