Porsche, Hyundai, АФК «Система» и «Роснано» вложили $80 млн в дополненную реальность родом из России

Основанный в России разработчик автомобильных дисплеев с дополненной реальностью WayRay привлек инвестиций на $80 млн. Средства вложили Porsche, Hyundai, Alibaba, совместный фонд АФК «Система» и Роснано и структура РФПИ.

WayRay привлекла $80 млн

Компания WayRay, разрабатывающая автомобильные дисплеи дополненной реальности на базе технологии голографических оптических элементов, объявила о привлечении нового раунда инвестиций на сумму $80 млн. Основным инвестором выступил автопроизводитель Porsche.

Также средства вложили другой автопроизводитель – Hyundai Motor, китайская площадка для интернет-торговли Alibaba Group, фонд China Merchants Capital, японский производитель электроники JVCKenwood и консорциум суверенных инвестиционных фондов (Япония, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и Бахрейн).

АФК «Система», «Роснано» и РФПИ также вложились в WayRay

Кроме того, в раунде приняли участие российские инвесторы: АФК «Система» и Российско-японский инвестиционный фонд. Последний создан японской JBIC и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, «дочкой» ВЭБ).

Двое источников, знакомых с деталями сделки, сообщили CNews, что АФК «Система» инвестировала в WayRay через фонд Rusnano Sistema Sicar, созданный корпорацией совместно с «Роснано».

АФК «Система», «Роснано» и РФПИ вложились в разработчика систем дополненной реальности WayRay

наряду с Porsche, Hyundai, Alibaba, China Merchants Capital, JVCKenwood и несколькими суверенными фондами

Привлеченные сейчас средства WayRay намерена использовать для открытия в Германии своего филиала и завода с пилотной производственной линией. Инвестиции также помогут разнообразить портфель WayRay, представив AR-решения (решения в области дополненной реальности) для различных отраслей: от встроенных дисплеев в транспорте до «умных стекол» дополненной реальности в строительстве и при создании «умных домов».

Сколько всего средств привлекла WayRay

Компания WayRay создана в 2012 г. россиянином Виталием Пономаревым. С тех пор она привлекла более $100 млн. К 2019 г. компания планирует достичь оценки в $1 млрд. Нынешняя оценка WayRay составляет около $500 млн, пишет Techcrunch со ссылкой на источник, близкий к компании.

АФК «Система» уже инвестировала в WayRay в 2015 г. А в 2017 г. компания привлекла раунд инвестиций на $18 млн, основным инвестором тогда стала Alibaba.

К 2020 г. рынок дополненной реальности может составить $120 млрд

WayRay зарегистрирована в Швейцарии. Офисы компании есть в США и в Китае. Также у компании есть подразделение исследований и разработок, расположенное в России.

В чем особенность технологии WayRay

Голографические AR-решения WayRay создают дополненную реальность, в которой виртуальные объекты естественным образом накладываются на реальный мир вокруг автомобиля. По сравнению с доступными на рынке устройствами, технология WayRay предполагает меньший объем устройства, которое может быть разработано для любого автомобиля.

Большой угол обзора позволяет отображать больше виртуальной информации и на комфортном для водителя расстоянии, говорится в презентации компании. Технологические решения WayRay ориентированы как на производителей оригинальных запчастей (OEM), так и на вторичный рынок автокомпонентов (aftermarket).

Управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков прогнозирует, что к 2020 г. рынок дополненной реальности может вырасти более чем в 10 раз и составить $120 млрд. При этом существенную долю на этом рынке займут аппаратные средства для AR, в том числе проекционные устройства: на них придется около 37% или $45 млрд.

«Полагаем, что технология «натуральной навигации» может стать настоящим прорывом в мировой автомобильной промышленности, поставив дополненную реальность на службу безопасности вождения и нового потребительского опыта», - говорит Катков.