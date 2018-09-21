Власти запретили сотовикам резервировать частоты на будущее под страхом конфискации «железа»

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, обязывающий телекоммуникационные компании устанавливать радиоэлектронные средства в течении 30 дней с момент их регистрации. Документ был разработан правительством с целью борьбы с «резервированием» частот.

Госдума одобрила правительственный законопроект о борьбе с резервированием частот

Государственная Дума одобрила во втором чтении законопроект с поправками в Закон «О связи». Документ был разработан Правительством и направлен на борьбу с так называемым «резервированием» частот».

Согласно принятому законопроекту, радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства, подлежащие регистрации, должны быть установлены по месту, указанному в свидетельстве о регистрации таких средств или устройств, не позднее 30 дней с момента их регистрации.

Как в России выдаются радиочастоты

Существующая схема распределения радиочастот выглядит следующим образом. Сначала Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделяют полосы частот. При этом с 2012 г. ГКРЧ ушла от практики вынесения частных решений в пользу конкретных операторов.

Комиссия выносит общие решения о выделении полос частот под конкретные технологии. Затем полосы частот распределяет Роскомнадзор. В случае ограниченности радиочастотного спектра соответствующие частоты выставляются на торги, которые с 2015 г. проходят в форме аукциона.

Фото: Depositphotos.com Депутаты обязали сотовиков устанавливать оборудование в течение 30 дней под страхом конфискации

Получив полосу частот, оператор связи затем обращается в Роскомнадзор за разрешением на использование конкретных номиналов частот в данной полосе и установку радиоэлектронных средств (РЭС) на определенных координатах.

К каким отрицательным последствиям приводит практика «резервирования» радиочастот

В то же время, как указано в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время распространена практика «резервирования» радиочастотного спектра без цели его дальнейшего использования для оказания услуг связи и регистрация РЭС для формального соблюдения условий, установленного в разрешении на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

«Ввиду ограниченности радиочастотного ресурса создаются препятствия развитию перспективных технологий, ограничиваются возможности других операторов связи на получение разрешений на использование радиочастот, увеличиваются издержки операторов связи, и, как следствие, стоимость услуг связи для потребителей, - говорится в пояснительной записке. - В то же время суть обязательной процедуры регистрации РЭС заключается в необходимости актуального учета источников электромагнитного излучения, влияющих на обеспечение надлежащего использования радиочастотного спектра».

Какой штраф грозит операторам связи за «резервирование» частот

Одновременно правительство внесло поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вводящих наказания за отсутствие фактической установки РЭС по месту установки, указанному в свидетельстве о регистрации РЭС.

Предполагается осуществлять конфискацию радиоэлектронных средств и накладывать штраф на должностные лица в размере от 500 до 1 тыс. руб. и на юридические лица в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Эти поправки еще не утверждены Госдумой.

Ранее, в 2014 г., в новую Методику оплаты радиочастотного спектра была добавлена норма о том, что телекоммуникационные компании в случае неустановки РЭС в течение года с момента регистрации, будут платить за соответствующие частоты в 10 раз больше. Правда, эта норма не касается сотовых операторов, размер платы за частоты для которых складываются не из числа РЭС, а из ширины всей имеющейся у них полосы частот.