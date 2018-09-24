Арест президента «Компьюлинка» оказался связан с провальным 90-миллионным проектом

Арест главы «Компьюлинка» Михаила Ляща связан с прогоревшим проектом по созданию мобильного приложения. Одним из соучредителей рассматриваемой организации выступал Сергей Сульгин — глава Maykor, о котором на днях CNews писал в связи с прошедшими у него обысками.

Арест из-за стороннего убыточного проекта

Как стало известно CNews, причиной ареста президента «Компьюлинка» Михаила Ляща стала его деятельность, связанная с проектом «Симбиотел», который, как и сообщалось ранее, к самому «Компьюлинку» отношения не имеет.

«ЗАО “Симбиотел” основано в РФ в 2008 году группой частных лиц и являлось разработчиком продукта EZTalk, — рассказали CNews в “Компьюлинке”. — Это программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществить соединение “Call Back”, осуществить конференц-звонок, а также отправить СМС, не используя услуг МГ/МН связи сотового оператора. Услуга устанавливалась на мобильный телефон путем скачивания приложения».

Умолчав о конкретных причинах ареста, в компании при этом отмечают, что в 2010 г. проект был признан убыточным и ввиду отсутствия перспектив развития заморожен. Общая сумма инвестиций в него составила около 90 млн руб.

Михаила Ляща арестовали из-за убыточного закрытого ИТ-проекта

«Со стороны правоохранительных органов запросов по этому делу в ГК “Компьюлинк” не поступало, деятельность ГК “Компьюлинк” и ЗАО “Симбиотел” никак не была связана между собой, компании вели бизнес независимо друг от друга, — продолжают представители интегратора. — Также отмечаем, что М. Ю. Лящ в качестве президента, на протяжении многих лет осуществлял только стратегическое руководство ГК “Компьюлинк”, оперативное управление осуществляют члены совета директоров».

В организации также заверяют, что возникшая ситуация не повлияла на ежедневное функционирование «Компьюлинка», и работа компании продолжается в штатном режиме.

Что известно о «Симбиотеле»

Как следует из ЕГРЮЛ и базы «Контур.фокус», акционерное общество «Симбиотел» было зарегистрировано 28 мая 2008 г. в Москве на Мичуринском проспекте в доме 45. По этому же адресу зарегистрировано несколько юрлиц «Компьюлинка». Ликвидация «Симбиотела» официально произошла совсем недавно — 17 сентября 2018 г.

Соучредителями данной организации помимо Михаила Ляща были заявлены ЗАО «ВТБ управление активами», ООО «Новые технические средства коммуникаций», Роман Розенберг, а также Сергей Сульгин — глава Maykor, о котором на днях CNews писал в связи с прошедшими у него обысками. Лящу и Сульгину в проекте принадлежали равные и самые крупные доли.

Арест Михаила Ляща и статья обвинения

Напомним, Михаил Лящ был задержан на 48 часов сотрудниками правоохранительных органов после дачи показаний 19 сентября 2018 г.

Санкцию на его арест 21 сентября 2018 г. дал Тверской суд Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, суд избрал в отношении Михаила Ляща меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября 2018 г.

Михаил Лящ подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Эта норма описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, но также карает преступления, связанные с недвижимостью, а именно мошенничества, повлекшие лишение права гражданина на жилое помещение). Статья предусматривает за это деяние наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Трудовая биография Михаила Ляща

Михаил Лящ родился 3 августа 1962 года в Москве. В 1987 г. он окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, получив диплом инженера-электрика.

В 1987-1991 гг. работал на Раменском приборостроительном заводе. В 1991-1993 гг. был замдиректора отдела программного и сетевого обеспечения в акционерном обществе «КАМИ».

В 1993 году совместно с партнерами создал и возглавил группу компаний «Компьюлинк» и одним из первых в России начал развивать розничную сеть магазинов компьютерных салонов в Москве.

Некоторые факты о «Компьюлинке»

Возглавляемая Лящом группа «Компьюлинк» заявляет о себе то, что обладает отраслевой экспертизой в решениях для государственного, транспортного, телекоммуникационного и финансового секторов, предприятий ТЭК и промышленности. Она осуществляет управление проектами, ИТ- и бизнес-консалтинг, строительство и оборудование ЦОДов, инженерные решения, создание сетей передачи данных и унифицированных коммуникаций, систем обеспечения информационной безопасности, поставку оборудования и ПО, сервисное обслуживание.

По итогам 2017 г. в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 «Компьюлинк» занял 16 место с выручкой в 20,1 млрд руб. Также группа разместилась на второй, третьей и 24 строчках рейтинга CNews ста крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России, объявленных в 2016 г. Госзаказчиком «Компьюлинка» все три раза оказалась ФНС, а сумма попавших в рейтинг контрактов составила примерно 6,3 млрд руб. Подряды были связаны с созданием ПАКов ИТ-инфраструктуры федерального и резервного ЦОДов ФНС, а также поставкой оборудования и ПО и созданием ПАКов промышленного контура ИС маркировки товаров на территориях государств–членов ЕЭС и контроля и регистрации контрольно-кассовой техники.

В отношении более ранних госпроектов, в частности, можно отметить участие «Компьюлинка» в поставках в российские школы в 2009 г. дистрибутивов ОС на основе Linux. Кроме того, к 2013 г. получив 1,9 млрд руб. от ВЭБ, «Компьюлинк» построил 3,5 тыс. км линий связи и договорился об их продаже операторам «большой тройки».