Создан первый сервер на восьмиядерных «Эльбрусах». Он «утоплен» в «аквариуме»

В России появилось первое рабочее серверное решение на восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С», которое, впрочем, законченным коммерческим продуктом пока не является.

Сервер на «Эльбрус-8С»

В России появилось первое серверное решение на основе отечественных восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С». В ходе его создания четыре таких процессора были объединены между собой российским интерконнектом «Ангара», разработанным в Научно-исследовательском центре электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ). Размер общей для всех процессоров оперативной памяти составил 256 ГБ. Ранее на «Эльбрус-8С» существовали только однопроцессорные персональные решения, а анонсированные серверные имели статус инженерных образцов.

Как можно было заключить из общения CNews с представителем МЦСТ (разработчик «Эльбрусов»), описываемый сервер пока не является законченным коммерческим продуктом, хотя он и полностью работоспособен. Он был создан в демонстрационных целях, чтобы показать саму возможность совместной работы нескольких «Эльбрус-8С» в сочетании с другими российскими технологиями.

Данный сервер был объединен в кластер с аналогичным сервером на основе четырех четырехъядерных процессоров «Эльбрус-4С» — также с «Ангарой». После этого данный кластер был для охлаждения погружен в жидкость — в серверный бокс, созданный российской компанией Immers, известной на рынке именно своими серверными решениями с погружным охлаждением. Использованное в заголовке этого материала слово аквариум в своем видеоблоге употребил сотрудик МЦСТ.

Сервер с погружным охлаждением на восьмиядерных «Эльбрусах»

Сервер на восьмиядерных процессорах при этом работает на ОС Windows, на четырехъядерных — на AltLinux. В целом на кластер были портированы российские софтверные технологии компаний «1С», Postgres Professional, «Новые облачные технологии» (разработчик «Моего офиса»), Spirit (создатель «Видеомоста»), InfoWatch, ЭОС. Как указывают в МЦСТ, именно ЭОС играл в проекте по созданию сервера первую скрипку.

В МЦСТ воздержались от точных оценок производительности сервера на «Эльбрус-8С», однако заверили, что отдельно этот процессор сопоставим по данному показателю с Intel Xeon E5 2640 и AMD Opteron 6370.

Некоторые факты об «Эльбрус-8С»

Напомним, универсальные микропроцессоры «Эльбрус-8С» серийно выпускаются по технологическим нормам 28 нм с 2016 г. Кристалл каждого процессора имеет восемь ядер с 64-разрядной архитектурой «Эльбрус» четвертого поколения, кэш-память L2 суммарным объемом 4 МБ (8 х 512 кБ) и кэш-память L3 объемом 16 МБ.

Особенности архитектуры «Эльбрус» подразумевают возможность выполнять на каждом ядре до 25 операций за один машинный такт, что обеспечивает высокую производительность при умеренной тактовой частоте. Чипы поддерживают технологию динамической двоичной трансляции, позволяющей обеспечивать исполнение приложений и операционных систем, распространяемых в двоичных кодах x86, в том числе в многопоточном режиме.

Процессоры «Эльбрус-8С» поддерживают режим защищенных вычислений с особым аппаратным контролем целостности структуры памяти, который позволяет обеспечить высокий уровень информационной безопасности использующих его программных систем.

Рабочая частота процессоров «Эльбрус-8С» 1,3 ГГц, вычислительная мощность составляет порядка 250 гигафлопс на чип на операциях с одинарной точностью (FP32). По сравнению с четырехядерными процессорами «Эльбрус-4С», пиковая производительность новых чипов процессора «Эльбрус-8С», по данным разработчиков, выше в 3-5 раз, пропускная способность каналов ввода-вывода выше в 8 раз.

Процессоры «Эльбрус-8С» рассчитаны на работу с памятью стандарта DDR3-1600 с поддержкой ECC (до четырех контроллеров памяти). Возможна организация многопроцессорных систем с поддержкой до четырех процессоров в системе; для поддержки кэш-когерентности реализована фильтрация снупирования. Для межпроцессорного обмена предусмотрено три дуплексных канала с пропускной способностью 16 ГБ/с каждый (8 ГБ/с в каждую сторону).

Для платформы «Эльбрус-8С» предусмотрена система двоичной совместимости с бинарными кодами x86/х86-64. Также обеспечена возможность разработки прикладного ПО, тесты для самодиагностики аппаратуры.

Базовой операционной системой для платформы «Эльбрус» является ОС «Эльбрус» на базе ядра Linux. Система программирования платформы поддерживает языки С, С++, Java, «Фортран-77», «Фортран-90».