Проблемы Facebook усугубляются: увольняются основатели Instagram

Сооснователи Instagram объявили о намерении покинуть компанию, которая на протяжении последних шести лет принадлежит Facebook. Американские СМИ увязывают это с неутихающим вокруг Facebook скандалом на тему недостаточной защиты данных пользователей. Весной с этим же связывали уход из компании основателя WhatsApp.

Уход основателей Instagram

Сооснователи Instagram Кевин Систром (Kevin Systrom) и Майк Кригер (Mike Krieger) подали в отставку и намерены покинуть компанию в ближайшие недели, о чем они сами сообщили в официальном заявлении, адресованном коллегам. 34-летний Систром занимает пост гендиректора Instagram, а 32-летний Кригер является старшим техническим директором.

В заявлении Систром и Кригер не объяснили причины отставки, а лишь сообщили, что планируют отдохнуть после ухода из Instagram. Предприниматели познакомились в 2010 г. и совместно превратили софтверный проект Burbn, который разрабатывал Систром, в соцсеть для размещения фотоконтента с миллиардной аудиторией.

Они поблагодарили коллектив Instagram за восемь лет сотрудничества, и такую же благодарность высказали в отношении команды Facebook, который выкупил Instagram в 2012 г. за $1 млрд. Систром и Кригер пишут, что «готовы к следующей главе» и намекают, что по окончании отдыха намерены заняться каким-то новым проектом.

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) выступил с ответным заявлением, где похвально отозвался о работе с сооснователей Instagram, пожелал им всего наилучшего и сообщил, что предвкушает знакомство с их следующим изобретением.

Уход основателя WhatsApp

Это не первый случай за последнее время, когда основатели успешных проектов, выкупленных Facebook, подают в отставку. Например, в апреле основатель WhatsApp и член совета директоров Facebook Ян Кум (Jan Koum) сообщил, что намерен покинуть компанию. Напомним, Facebook выкупил WhatsApp в 2014 г. за $19 млрд.

Основатели Instagram Кевин Систром (слева) и Майк Кригер

В своем блоге 42-летний Кум сообщил, что намерен «двигаться дальше», не пояснив причины ухода. Со ссылкой на источник внутри компании издание The New York Times связывало его отставку с возросшей на протяжении последних лет обеспокоенностью тем, как Facebook обрабатывает данные пользователей. Кум полагал, что компания накапливает о пользователях слишком много информации и желал, чтобы эти данные были лучше защищены. Решение о его отставке обсуждалось в компании с конца 2017 г.

В 2014 г. после продажи WhatsApp Кум писал в обращении к пользователям, что «уважение к вашей приватности закодировано в нашем ДНК, и мы построили WhatsApp вокруг принципа знать о вас так мало, насколько это возможно. Если бы партнерство с Facebook обозначало, что мы должны изменить наши ценности, мы не сделали бы этого».

Другой сооснователь WhatsApp Брайан Эктон (Brian Acton), ушедший из компании еще раньше, в марте написал в соцсети Twitter, что после скандала с Cambridge Analytica «пришло время удалить Facebook».

Проблемы Facebook

Также в марте СМИ сообщали о намерении Алекса Стамоса (Alex Stamos), директора по информационной безопасности Facebook, покинуть компанию в связи с внутренними разногласиями, возникшими при выборе способов противостоять так называемому российскому влиянию на пользователей соцсети.

В июне CNews писал, что директор Facebook по связям с общественностью Эллиот Шрейдж (Elliot Schrage), разбиравшийся с последствиями скандала вокруг Cambridge Analytica, также оставил свою должность. Напомним, Cambridge Analytica — это британская компания, созданная в 2013 г., которая специализируется на анализе данных пользователей интернета и использовании их в ходе предвыборных кампаний.

Как утверждает Facebook, в 2015 г. работавший на Cambridge Analytica профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган (Aleksandr Kogan) создал в соцсети приложение, которое позволило компании получить и затем использовать в политических целях данные примерно 87 млн пользователей Facebook. Соцсеть просила компанию удалить данные, но этого не произошло. Когда о сборе данных стало известно, Facebook пришлось принять ряд мер по защите приватности пользователей на фоне разразившегося скандала.

В частности, Марку Цукербергу пришлось свидетельствовать на тему защиты данных пользователей Facebook в парламенте США. Кроме того, Facebook приостановил работу примерно 200 приложений, которые имели доступ к большим объемам информации о пользователях до 2014 г., когда соцсеть значительно ограничила набор данных, доступных сторонним проектам. Также соцсеть аннулировала более 20 соглашений с производителями смартфонов о передаче им данных пользователей, хотя большая часть таких соглашений по-прежнему остается в силе.