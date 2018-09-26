Цифровая трансформация «Ростелекома»: ухо заменено на ленту

«Ростелеком» начал ребрендинг

«Ростелеком» начал процесс ребрендинга, сменив свою главную символику. Действующий логотип компании — стилизованное ухо — был создан в 2011 г., после того как «Ростелеком» присоединил к себе межрегиональные компании электросвязи и стал позиционировать себя в качестве универсального телекоммуникационного оператора.

Теперь «Ростелеком» намерен продвигать свой бренд не как оператор связи, а как ИТ-компания, предоставляющая цифровые сервисы для населения, бизнеса и власти. Новый логотип представляет собой сложенную двухцветную ленту. Как пояснила директор по маркетингу «Ростелекома» Елена Доброхотова, теперь компания фокусируется не на технологиях, а на потребностях людей.

«Главными героями нового бренда стали люди и их эмоции, — говорит Доброхотова. —Мы хотим подчеркнуть, что становимся современной цифровой компанией, способной найти общий язык с каждым клиентом — от геймеров до государственных структур».

Новый логотип «Ростелекома»

Новый логотип разработан в партнерстве с агентствами Bootleg (входит в группу BBDO) и SaffronBrandConsultants. Затраты компании на ребрендинг составят 35 млн руб. В компании отметили, что заранее готовили розничную сеть к внедрению нового бренда: в последние месяцы 250 салонов было перенесено, а их оформление делалось таким образом, чтобы быстро заменить вывески.

Лицей «Ростелекома»

Одновременно «Ростелеком» представил ряд новых сервисов. В частности, компания запустила образовательную платформу «Ростелеком лицей», задача которой состоит в обеспечении школьников дополнительным образованием. На платформе будет представлен специально отобранный контент, а персональный куратор поможет выбрать программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей. В личном кабинете сервиса можно будет отслеживать расписания занятий и успеваемость ученика.

Новые платформы «Ростелекома»

Другой новый продукт — платформа Wink, которая стала продолжением сервиса «Интерактивное ТВ» (IPTY). Она объединяет мобильное приложение, web-портал и приложение для SmartTV. На платформе представлено более 200 телеканалов и более 12 тыс. фильмов и эпизодов сериалов.

Также компания сообщила о предстоящем запуске обновленной платформы для предпринимателей «Быть в плюсе». Она позволит быстро получить необходимые бизнесу высокоскоростной интернет и мобильную связь, а также приплюсовать дополнительные услуги, такие как виртуальная АТС, SMS-реклама, Wi-Fi, видеонаблюдение и ТВ для бизнеса.