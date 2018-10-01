Минэк рассчитывает оцифровать процесс создания российских законов к 2020 году

На конференции CNews представитель Минэка рассказал о перспективах и преимуществах перевода нормотворческого процесса чиновников в электронный вид, а также представил два пока не утвержденных связанных с этой и множеством других тем федеральных проекта, сформированных в развитие программы «Цифровая экономика». В материале представлены его презентация и видеозапись выступления.

СЭД для нормотворчества

Переход чиновников федеральных органов исполнительной власти России (ФОИВ) на электронный документооборот в процессе разработки нормативных правовых актов может состояться в ближайшие два года. Сейчас нормотворческий процесс у государства исключительно бумажный. Об этом на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» рассказал замдиректора департамента государственного управления Минэка Антон Лебедев.

С его точки зрения действующий в данной сфере бумажный документооборот существенно усложняет и замедляет рабочий процесс. «Мы только недавно с коллегами обсуждали, что при внесении нормативного правового акта в Правительство требуется предоставить оригиналы писем о согласовании ФОИВами, — приводит он пример. — По факту вроде работает уже МЭДО (система межведомственного электронного документооборота; — прим. CNews), и все эти письма видит, но вот нужен оригинал. Казалось бы мелочь, но она в реальной жизни, может означать, что внесение законопроекта растягивается на годы».

Как можно было заключить из общения CNews с Антоном Лебедевым, электронный документооборот между ФОИВами — это лишь самый простой и очевидный элемент цифровизации сферы регуляторных решений. Для его реализации не требуются масштабные изменения в законодательстве. Существенно сложнее будет осуществить выбор технологической платформы. Однако в целом все это можно сделать в течение 2019-2020 гг., максимум с задержкой еще на год. Правда любое расширение числа участников взаимодействия, например, за счет региональных госорганов, займет еще какое-то время.



Антон Лебедев: Сейчас нормотворческий процесс у государства исключительно бумажный

При этом круг потенциальных задач на данном поле значительно шире. В частности предполагается перевод данных, которыми оперируют чиновники-нормотворцы, в машиночитаемый вид. Это задача на гораздо более отдаленную перспективу, указывает Лебедев. Хотя бы по той причине, что пока нет каких-либо четких требований к тому, что именно машиночитаемость должна собой представлять.

Сейчас она всеми понимается по-разному. Возможно вопрос прояснится после того как в «Сколково» завершится разработка некоего техзадания по переводу данных в машиночитаемый вид, отмечает чиновник. При этом он подчеркивает, что окончательный фронт работ в указанном направлении пока не определен — паспорта так называемых федеральных проектов в развитие «Цифровой экономики» (подробнее о них — ниже) еще не утверждены.

Что именно может дать СЭД в нормотворчестве

По оценкам Антона Лебедева, сейчас от начала разработки законопроекта до внесения его в Правительство в лучшем случае проходит полгода, до внесения в Госдуму — год. Электронный документооборот этот процесс несколько ускорит, однако полагать, что время на процедуры сократится в разы, было бы неверно. Главное достоинство СЭД перед бумагой в данном случае заключается в большей понятности и прозрачности процесса.

Например, важной является появляющаяся возможность отслеживать версии документа в ходе его корректировки. «А не так, что документ на regulation.gov.ru (федеральный портал проектов нормативных правовых актов; — прим. CNews) появился в одной редакции, а внесен потом после каких-то непонятных пертурбаций совершенно в иной, — рассуждает Лебедев. — Даже органы власти не всегда знают, где, на каком этапе были приняты решения, и как они были внесены».

Еще одно изменение — возможность в СЭД совместной работы над документами в режиме online, что принципиально невозможно реализовать с бумагой.

Презентация Антона Лебедева (кликните для пролистывания)

«Честно скажу, вопрос не самый простой, — признается Лебедев. — Потому что, как все решения, требующие повышения качества работы госаппарата, они вызывают дискуссии. В том числе внутри самого госаппарата. Но мы считаем, что это задача важная. Ее решение позволит ускорить и сделать более качественным нормотворческий процесс, о который мы все с вами в конечном итоге спотыкаемся».

Электронное нормотворчество в контексте «Цифровой экономики»

На конференции CNews общей темой выступления Антона Лебедева были вопросы нормативного регулирования цифровой экономики и цифрового госуправления, которые были заданы в так называемом майском президентском указе (от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.») и нашли отражения в двух федеральных проектах. Один из них получил наименование «Нормативное регулирование цифровой среды», другой — «Цифровое государственное управление». Подробнее о них можно узнать из опубликованных здесь презентации и видеозаписи выступления Антона Лебедева.

Видеозапись выступления Антона Лебедева

Примечательно, что рассматриваемая выше задача оцифровать нормотворческую деятельность относится ко второму из проектов, но существенное влияние ее решение могло бы оказать на первый — внесение и принятие новых законов. «Одна из проблем, связанных с реализацией программы “Цифровая экономика”, если говорить откровенно, в том, что когда ты начинаешь готовить и пытаешься вносить документ по каким-то четким установленным сейчас процедурам, это может занять очень много времени», — отмечает Лебедев.