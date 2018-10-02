Минэк через РВК выделит на ИТ-стартапы миллиарды рублей

Минэк на базе РВК создаст фонд для финансирования технологических стартапов в сфере образования, социалки и ИТ объемом до 6,9 млрд руб. В течение пяти лет фонд профинансирует около 200 проектов. Кроме того, Минэкономразвития планирует потратить 6,5 млрд руб. за три года на развитие проекта «Цифровой университет».

Новый фонд под эгидой РВК

Минэкономразвития намерено создать на базе Российской венчурной компании (РВК) фонд для финансирования стартапов в образовании, социальной сфере и ИТ-отрасли. Запланированный объем фонда — до 6,9 млрд руб. Об этом сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов.

По словам Торосова, в течение пяти лет фонд профинансирует около 200 проектов, находящихся на различных стадиях развития — от акселерации до подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO). В целом же фонд станет осуществлять инвестиции в течение 10 лет, обязательным условием будет возвратная основа. Какую долю в портфеле фонда могут занять именно ИТ-стартапы, чиновник не уточнил.

«Подчеркиваю, эти деньги будут возвратные и платные. Важно, что мы создаем институт, который отдадим профессионалам — РВК или ФРИИ. По сути, это будут полноценные игроки рынка — то есть, не министерство, не отдельный фонд, который состоит из госчиновников, а так называемые бизнес-ангелы, умеющие качественно инвестировать», — приводит слова замминистра ТАСС.

Отметим, что в общепринятой рыночной терминологии бизнес-ангелами называют частных венчурных (с повышенными рисками, но и увеличенной нормой прибыли) инвесторов — физических лиц.



Инвестиции в образование

По мысли Торосова, новый фонд будет способствовать продвижению инноваций в образовательной сфере. Он отмечает, что в настоящий момент в России не очень развита индустрия инноваций в образовании, которую замминистра определяет как один из передовых драйверов роста американской и английской экономик. Торосов поясняет, что под инновациями в образовании понимает в том числе новые прикладные программы — начиная от игр, заканчивая новыми научно-методическими разработками вроде симуляторов.

Образовательные проекты, профинансированные из нового фонда, будут отрабатываться и внедряться в рамках так называемого «Цифрового университета», созданного для подготовки российских университетов к работе в цифровой среде. По словам Торосова, на это в ближайшие три года будет выделено порядка 6,5 млрд руб.

Минэкономразвития создает фонд для венчурного финансирования образовательных стартапов

В общей сложности «Цифровой университет» будет насчитывать пять экспериментальных площадок. Одним из нововведений станет обучение по методике «перевернутого класса», при которой студенты предварительно изучают онлайн материалы лекции, а на семинарах разбирают сложные вопросы. Возможность прочесть лекцию вживую будет предоставляться только выдающимся профессорам, или же по просьбам студентов, пояснил Торосов.

Кадры для цифровой экономики

В рамках программы «Цифровая экономика» на Минэкономразвития возложена реализация проекта «Кадры для цифровой экономики». Торосов сообщил, что программа предоставит каждому гражданину право пройти базовое обучение в данной сфере на онлайн-курсах. Предполагается, что курсы пройдет до 10 млн человек. Кроме того, будет выделено до 1 млн персональных сертификатов на развитие компетенций, связанных с цифровой экономикой, отметил замминистра.

Еще одним направлением станет поддержка школьников, которая будет включать в себя гранты школам, гранты самим учащимся, которые демонстрирует успехи в математике и информатике, а также поддержку педагогов, которые готовят участников олимпиад. Гранты получит около 500 школ и порядка 300 тыс. призеров олимпиад. Кроме того, 125 тыс. школьников пройдут обучение в профильных сменах в области математики, информатики и технологий цифровой экономики, сообщил Торосов.

Планируется также переподготовка кадров госуправления, крупных коммерческих организаций и др. по методикам Университета 20.35 и программам РАНХиГС и «Сколково». Цель переподготовки — развитие компетенций в сфере цифровой экономики.