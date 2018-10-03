В России появился сверхзасекреченный тензорный процессор — конкурент чипа Google

IVA Technologies, входящая в группу «Хайтэк», созданную экс-помощником депутата Госдумы прошлого созыва — члена комитета по обороне, объявила о появлении первого отечественного тензорного микропроцессора. По данным компании, он превосходит конкурирующее решение Google, однако до получения патента и выхода изделия «в кремнии» организация не желает раскрывать ни технические подробности проекта, ни сумму вложений, ни характер источников финансирования.

Засекреченный тензорный процессор

IVA Technologies, российский производитель телекоммуникационного оборудования и ПО, входящий в группу «Хэйтэк», сообщил о создании первого полностью российского тензорного процессора. Тензорные процессоры – один из подвидов нейронных микросхем, оперирующих особыми объектами, так называемыми тензорами, и предназначенных для выполнения узкого круга математических операций. Они применяются в решении задач машинного обучения.

На просьбу CNews предоставить какую-либо информацию о технических характеристиках процессора в «Хайтэке» ответили отказом, пояснив, что разработка находится в процессе патентования, поэтому подобные сведения предоставляется заинтересованным организациям только на условиях подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

Также не захотели в компании поделиться и данными о сумме средств, затраченных на разработку, которая длится вот уже более двух лет, и даже об источниках финансирования, оставив без конкретного ответа вопрос о том, задействованы ли в проекте собственные, привлеченные или государственные деньги.

Ответ на вопрос о наличии конкретных предзаказов на готовую продукции оказался весьма расплывчатым. «Есть заинтересованность как отечественных, так и зарубежных производителей электроники и провайдеров облачных сервисов», – сообщили в компании, не озвучив конкретных брендов или цифр.

Что известно об изделии

Микропроцессор, получивший название IVA TPU, по заверениям разработчиков, предназначен для сверточных нейронных сетей. В настоящий момент готов макет процессора на базе FPGA (Field-programmable gate array – «программируемая логическая интегральная схема» или ПЛИС) Xilinx Virtex Ultrascale+, представляющий собой полнофункциональный блок на программируемой логике. Разработчики считают, что IVA TPU сможет обогнать первую версию известного тензорного чипа Google TPU, поскольку на это указывают расчетные данные. Точные показатели будут понятны «после его выхода в кремнии», сроков которого в компании также не назвали.

Макет первого российского тензорного процессора IVA TPU

Новинка может найти практическое применение при детектировании и классификации изображений, поиске объектов, повышении качества изображений и в других сферах.

Основными преимуществами IVA TPU в «Хайтэке» называют совместимость с готовым свободным программным обеспечением (TensorFlow), высокую производительность (более 20 TOPS) при малом энергопотреблении и значительно меньшим временем обработки, чем графические процессоры (GPU).

В компании уточнили, что готовят к выпуску «в кремнии» сразу два продукта, реализующих одну и ту же идею: Soft-TPU на основе FPGA и Hard-TPU, воплощенный в виде интегральной схемы специального назначения или ASIC. Разработчики утверждают, что уже сейчас существует возможность наладить выпуск Hard-TPU не самой производительной версии непосредственно на производственных мощностях, расположенных на территории России.

Некоторые факты о «Хайтэке»

«Хайтэк» – группа компаний, которая занимается поставкой и внедрением решений в сфере информационной безопасности, телекоммуникаций, а также проектированием инженерных систем и объектов ИТ-инфраструктуры.

Собственниками ООО «Хайтэк», зарегистрированного 21 ноября 2013 г., по данным выписки из ЕГРЮЛ, значатся Адам Безиев (размер доли в уставном капитале организации – 34%), Юрий Месропов (33%) и Ольга Ильягуева (33%).

Бывшим соучредителем и гендиректором, а также действующим председателем совета директоров общества выступает Николай Ивенев, экс-помощник депутата Госдумы VI созыва (2011-2016 гг.) – члена комитета по обороне.

Николай Ивенев — экс-соучредитель и председатель совета директоров «Хайтэк», бывший помощник члена комитета Госдумы по обороне

По данным «Контур.фокус», за компанией числится 80 госконтрактов на общую сумму в 355 млн руб. Среди заказчиков — Минфин, «Транстелеком», ФАС, МЧС, ракетно-космический центр «Прогресс», Корпорация по организации воздушного движения в РФ, «РТ-информ», «Гринатом», Росэлектроника и др.

С 2016 г. в компании открыто направление по разработке телекоммуникационного оборудования под брендом IVA Techonologies. На сегодняшний день под ним осуществляется выпуск продуктовых линеек, включающих платформу для видеоконференций IVA MCU, IP-телефон IVA, коммутаторы серии IVA Stag, систему хранения данных IVA «ЯРъ».



В июне 2018 г. «Хэйтэк» и госкорпорация «Ростех» заключили соглашения о стратегическом сотрудничестве. Соглашением предусматривалась совместная деятельность с целью развития систем унифицированных коммуникаций, систем хранения данных, искусственного интеллекта и машинного зрения.

Концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») должен был стать производственной площадкой, на которой будут реализованы разработки «Хайтэка».