В России готовят особый льготный режим для отечественных и зарубежных ЦОДов

В рамках реализации мероприятий программы «Цифровая экономика» «Ростелеком» подготовил предложения по развитию российского рынка ЦОДов. В данной сфере предлагается создать Виртуальную особую экономическую зону, благодаря чему к 2030 г. объем российского рынка услуг дата-центров составит $8,17 млрд — 5% от мирового.

Спецзона для ЦОДов

«Ростелеком» предлагает создать в России Виртуальную особую экономическую зону (ВОЭЗ) для ЦОДов, увеличив тем самым долю нашей страны в мировом объеме рынка услуг дата-центров до 5% или до $8,17 млрд.

Речь идет об экстерриториальным образовании с особым юридическим и правовым режимом, не закрепленным за конкретной территорией, но направленным на определенный род деятельности — в сфере предоставления услуг дата-центров и облачных сервисов.

Эта идея включена в набор предложений Центр компетенций программы «Цифровая экономика», функционирующего на базе «Ростелекома». Предложения были представлены в ходе заседания комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по цифровой экономике.

По данным «Ростелекома», объем мирового рынка ЦОДов в 2017 г. составил $38 млрд, из которых практически половина (47%) пришлось на США (объем американского рынка — $18 млрд). В России объем рынка ЦОДов составил $350 млн — это 0,9% мирового или 2% от объема рынка США. При этом экспорт услуг занимает лишь 1% российского рынка дата-центров.

Слайд из презентации «Ростелекома»





Объем мирового рынка ЦОДов к 2030 г. оценивается в $163 млрд. При реализации пессимистичного сценария развития объем российского рынка к этому моменту достигнет лишь $965 млн — менее 1% от мирового. В случае же реализации предлагаемых «Ростелекомом» мер, включая создание ВОЭЗ, объем российского рынка как раз и должен дорасти до приведенных выше значений.

Что даст виртуальная ОЭЗ

Резидентам ВОЭЗ предлагается предоставить экономические льготы в виде освобождения от налога на прибыль и НДС на период до 2030 г. и беспошлинный ввоз оборудования для строительства дата-центров. Также будет обеспечена государственная поддержка российских дата-центров на международных рынках.

В качестве административных и регуляторных льгот резидентам ВОЭЗ предполагается предложить упрощение процедур налогового контроля и администрирования НДС, электронный документооборот при ведении внешнеэкономической деятельности, упрощенную процедуру регистрации юрлиц для иностранных резидентов, а также упрощенный режим получения виз и разрешений на трудовую деятельность для иностранных резидентов.

Слайд из презентации «Ростелекома»

Резидентами ВОЭЗ, соответственно, смогут стать как российские, так и иностранные компании, осуществляющие деятельность в сфере предоставления трансграничных услуг ЦОДов и облачных сервисов. Предполагается, что в числе требований для российских резидентов войдет наращивание ежегодных объемов экспортной выручки не менее чем до $15 млн к 2030 г. и инвестирование не менее 10% от нее в развитие международного сотрудничества.

Для иностранных резидентов ВОЭЗ предполагается установить требование в виде инвестирования не менее $30 млн в строительство ЦОДов на территории России.

Что нужно для создания виртуальной зоны

Для создания ВОЭЗ Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минфин должны будут подготовить законопроект «О виртуальной экономической зоне» и проекты нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение в действие льгот для резидентов.

Кроме того, Минпромторг и Российский экспортный центр должны будут сформировать базу данных экспортеров услуг дата-центров и облачных сервисов и каталог их решений, создать на базе ВОЭЗ Координационный центр, обеспечивающий привлечение иностранных дата-центров на территорию России и поддержку российских ЦОДов при выходе на международные рынки. Также им нужно сформировать перечень приоритетных стран для выстраивания торговых отношений в сфере экспорта услуг дата-центров и облачных сервисов.

Помимо этого до конца 2019 г. Минэкономразвития, Минфин и Федеральная таможенная служба должны упростить процедуры налогового контроля и администрирования НДС для резидентов ВОЭЗ и подготовить проекты нормативно-правовых актов, подразумевающих упрощение процедур регистрации юрлиц для иностранных резидентов и сокращение сроков прохождение этих процедур.

Также должны быть подготовлены предложения по изменению регламентов взаимодействия компаний-экспортеров и органов госвласти при совершении внешнеэкономических сделок, включая переход на полностью электронное взаимодействие, и по созданию «единого электронного облака» для обеспечения соответствующего взаимодействия в электронной форме.

Экспертный скепсис

Директор по развитию бизнеса «Крок — облачные сервисы» Максим Березин считает, что у российского рынка ЦОДов есть экспортный потенциал, но идея получить 5% мирового рынка выглядит слишком оптимистичной. «В сфере co-location (размещения клиентских серверов) необходима географическая близость к клиенту — практика показывает, что даже в Москве клиенту не очень удобно ехать из одного округа в другой для работы со своим оборудованием, — говорит он. — В сфере частных и публичных облаков рост экспорта более возможен, то догнать таких гигантов как Amazon будет крайне проблематично».