Основателя «Эр-телекома» внезапно сместили с поста гендиректора

«Эр-телеком холдинг» остался без гендиректора после того, как совет директоров прервал полномочия основателя бизнеса Андрея Семерикова на этом посту. Официальной причиной послужил переход Семерикова на должность зампредседателя совета директоров. При этом постоянного гендиректора в компании сейчас нет. Президент структуры взял на себя эту роль временно.

Кадровые перестановки в «Эр-телекоме»

АО «Эр-телеком холдинг», которому принадлежат торговые марки «Дом.ru», «Дом.ru бизнес» и «Эр-телеком», лишилось гендиректора. Решением совета директоров основатель компании Андрей Семериков был смещен с этого поста, официально — «в связи с переходом на позицию зампредседателя совета директоров» организации. Рядовым членом совета директоров Семериков был и до этого

«Обязанности генерального директора переходят к президенту компании Андрею Кузяеву», — гласит сообщение компании. По просьбе CNews в «Эр-телекоме» уточнили, что «исполнение обязанностей генерального директора возложено на президента на период до избрания генерального директора компании», то есть Кузяев является временным гендиректором.

Отсутствие постоянной кандидатуры на этот пост может свидетельствовать о спешном характере перестановок. На момент выхода материала в организации не ответили на вопросы CNews, о причинах оперативности кадровых изменений и том, можно ли считать смену должности Семерикова повышением для него.

Согласно ЕГРЮЛ Семериков все еще числится гендиректором «Эр-телеком холдинга». Он находился в этой должности с 2001 г. и отвечал за операционную деятельность компании. Временно занявший этот пост Кузяев является основным владельцем компании.

«Мы благодарим Андрея Семерикова за блестяще проделанную работу на посту генерального директора компании. За эти годы были достигнуты выдающиеся бизнес-результаты, компания вышла на федеральный уровень. Андрей Николаевич остается в составе совета директоров. Компания продолжит развиваться в соответствии с принятой стратегией и укреплять позиции на рынке», — прокомментировал перестановки Кузяев.

Трудовой путь Андрея Семерикова

Андрей Семериков родился в 1967 г. в Перми. В 1989 г. получил диплом Пермского политехнического института по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов». В 1993 г. занял пост гендиректора АОЗТ «Комтелс», затем с 1996 г. по 1999 г. возглавлял ЗАО «Элсвязь». Является вице-президентом Ассоциации кабельного телевидения России.

Бывший гендиректор «ЭР-Телекома» Андрей Семериков

С 2001 г. по 2006 г. Семериков занимал кресло гендиректора ЗАО «Группа компаний «ЭР» и ЗАО «Эр-телеком». В 2006 г. стал гендиректором новообразованного ЗАО «Эр-телеком холдинг», которое в 2015 г. стало АО.

История АО «Эр-телеком холдинг»

Согласно записям ЕГРЮЛ, АО «Эр-телеком холдинг» было создано 22 марта 2006 г. и с 20 июля 2018 г. находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юрлиц. В качестве учредителей АО «Эр-телеком холдинг» в ЕГРЮЛ указаны кипрские структуры «Пфиг оверсиз инвестментс лимитед» (Pfig Overseas Investments Limited) и «Пфиг оверсиз ист проджект лимитед» (Pfig Overseas East Proect Limited). Зарегистрировано АО в Перми.

На сегодняшний день «Эр-телеком» занимает второе место среди операторов широкополосного доступа по количеству пользователей с базой порядка 6,9 млн абонентов по состоянию на июнь 2018 г. По собственным данным, оператор контролирует 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По информации «Коммерсанта», прибыль компании в первом полугодии 2018 г. оценивается в 1 млрд руб., что на 70% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Выручка по итогам полугодия составила 19,2 млрд руб., показав годовой рост на 18,5%.

По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», где представлен список аффилированных лиц АО «Эр-телеком холдинг» от 30 сентября 2018 г., ни Семерикову, ни Кузяеву, ни кому бы то ни было еще никакие доли в компании не числятся. Однако по информации «Коммерсанта», 68% «Эр-телеком холдинга» принадлежит «Пермской финансово-производственной группе» Андрея Кузяева, еще примерно 16% акций находится в собственности руководства компании, 10% — у фонда Baring Vostok, и 7% — у консорциума иностранных инвесторов.