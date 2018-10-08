Количество ИТ-вакансий в Москве за год выросло на четверть

В Москве в настоящий момент насчитывается 20 тыс. актуальных вакансий для ИТ-специалистов — на 25% больше, чем год назад. При этом в 2018 г. количество первокурсников на ИТ-специальностях составило в столице 19,6 тыс., показав годовой рост на 11%. 52% первокурсников поступили на бюджет.

ИТ-вакансии в Москве

Количество актуальных вакансий для ИТ-специалистов в Москве превышает 20 тыс. Это на 25% больше, чем год назад, отмечает руководитель направления «Аналитика» Департамента информационных технологий (ДИТ) Иван Бутурлин. Его слова приведены на официальном сайте мэра Москвы.

По словам Бутурлина, около половины вакансий относятся к сферам, напрямую не связанным с ИТ — это рабочие места в маркетинге, финансах, СМИ и т. д. Что касается вакансий, открытых банками, то здесь специалист по ИТ требуется примерно на каждую четвертую позицию.

Образование в сфере ИТ

Одновременно ДИТ сообщает, что в 2018 г. количество студентов первого года обучения по ИТ-специальностям составило в Москве 19,6 тыс., показав годовой рост на 11%. При этом 52% первокурсников учатся на бюджетных местах.

Бутурлин акцентирует внимание на том, что будущих ИТ-специалистов необходимо готовить со школы. Дополнительные знания в этой сфере дети могут приобрести не только в школе, но и на специализированных курсах, в классах с углубленным изучением информатики или с помощью репетитора.

Чтобы поступить на ИТ-специальность в один из лидирующих вузов, школьник должен сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА) по профильной математике и русскому языку. Также в 50% случаев потребуется наличие результатов ГИА по информатике, в 38% — по физике, в 13% — по обществознанию и в 4% — по иностранному языку.

Количество ИТ-вакансий в Москве выросло на 25% за год

ДИТ сообщает, что в 2017-2018 учебном году московские школьники чаще всего выбирали такие направления дополнительной подготовки в технической сфере как «Компьютерные технологии», «Программирование», «Робототехника», «Математические задачи повышенной сложности», «Технические устройства, приборы и механизмы», «Инженерная графика», «Технический дизайн» и «Натуральное и физико-математическое моделирование».

Дефицит айтишников

В прошлом году компания HeadHunter сообщала, что в Москве ИКТ-сектор занимает шестое место по нехватке кадров. При этом, в отличие от других сфер, где также наблюдался дефицит специалистов, в ИКТ был зафиксирован годовой спад количества резюме. В I кв. 2017 г. в Москве количество ИКТ-специалистов, ищущих работу, уменьшилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., в то время как незанятых рабочих мест стало на 23% больше. Это свидетельствовало об обострении дефицита айтишников в столице. В целом в Москве на одно свободное рабочее место приходилось 3,7 активных резюме ИТ-специалистов.

По состоянию на конец 2017 г. директор по ИТ в Москве и Московской области мог получать до 600 тыс. руб. в месяц в крупной компании, сообщало рекрутинговое агентство Hays. Системный администратор с опытом работы от 4 лет получал в большой компании от 80 до 120 тыс. руб., а разработчик — от 120 до 180 тыс. руб.

Компании, которые не могут предложить соискателем конкурентоспособную зарплату, перемещают сотрудников из регионов, отмечали в Hays. Во многих компаниях распространена практика переманивания опытных сотрудников у конкурентов, даже если их приходится переобучать под особенности собственного продукта. От специалиста в ИТ-отрасли требуется умение работать быстро, способность выдерживать высокие нагрузки и тенденция к постоянному саморазвитию.

В 2017 г. трендовыми направлениями были большие данные, распознавание голоса и развитие искусственного интеллекта. В 2018 г. отрасли понадобились руководители проектов, имеющие навыки развития продуктов, а также специалисты в сфере финтеха.