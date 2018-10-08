В России снимают ограничения на «умные фабрики»

Правительство России подготовило дорожную карту по обеспечению работы в России «умных фабрик». Будет осуществлен отказ от размещения цифровых моделей изделий на бумажных носителях, легализованы виртуальные испытания продукции и созданы отечественные стандарты киберфизических систем.

Для чего нужна дорожная карта «Технет»

Правительство одобрило дорожную карту (ДК) по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров для обеспечения мероприятий другой ДК — «Технет». ДК «Технет» была одобрена в 2017 г. президентским советом по модернизации и инновационному развитию экономики и является частью проекта Национальной технологической инициативы (НТИ).

ДК «Технет» направлена на формирование в России комплекса ключевых технологических компетенций, обеспечивающих интеграцию передовых производственных технологий и бизнес-моделей для их распространения в качестве «Фабрик будущего». Под «Фабриками будущего» понимаются системы комплексных технологических решений, обеспечивающих в кратчайшие сроки проектирование и производство глобального конкурентоспособной продукции нового поколения, которые генерируются на основе испытательных полигонов.

Целями новой ДК является устранение и снижение предусмотренных законодательством России и документацией по стандартизации административных барьеров, ограничивающих применение и распространение передовых производственных технологий в России, и совершенствование законодательства, направленное на создание, развитие и продвижение передовых технологий, обеспечивающих приоритетных позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках

В том числе речь идет об устранении барьеров для использования цифровой проектно-конструкторской и эксплуатационной документации, устранении барьеров применения цифровых моделей и проведения виртуальных испытаний при подтверждении соответствия продукции, адаптации системы технического регулирования и стандартизации к специфике новых производственных технологий, снижении барьеров использования новых материалов (в первую очередь композитных) и изделий из них, инновационной продукции и совершенствовании контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях стимулирования использования новых производственных технологий.

Власти определили шаги для внедрения в России «умных фабрик»

В результате реализации заложенных в ДК мероприятий должно быть произведено создание необходимого правового регулирования, обеспечивающего возможности для проектантов, производителей и эксплуатантов взаимодействовать со всеми надзорными органами, органами по оценке соответствия, государственными заказчиками (в том числе институтами развития) в безбумажном виде, снятие технических барьеров, связанных с отсутствием единых форматов подготовки и приемки цифровой документации,

возможности заявителей предъявлять уполномоченным органам результаты вычислительных экспериментов взамен натурных и получать решение о соответствии таких результатов нормативным документам и предъявляемым требованиям,

упрощенный порядок признания на национальном уровне новых схем оценки соответствия для инновационной продукции.

Безбумажные цифровые модели конструкторских изделий

В рамках решения задачи устранения барьеров использования цифровой проектно-конструкторской и эксплуатационной документации в 2018 г. планируется ограничить требования обязательного предоставления на бумажном носителе цифровой модели конструкторского изделия, оформленной надлежащим образом. Это создаст условия для взаимодействия проектантов, производителей и эксплуатантов со всеми надзорными органами, органами по оценки соответствия и государственными заказчиками в безбумажном виде.

В 2019 г. будет проведена разработка национальных стандартов, определяющих требования к оформлению, учету, хранению и обмену цифровой (электронной) проектно-конструкторской и эксплуатационной документации и к цифровой модели изделия на всех этапах жизненного цикла изделия. Это приведет к упрощению процедур оформления, учета, хранения, обмена цифровой документации, установлению единых форматов подготовки и приемки цифровой документации, гармонизации системы национальных и отраслевых стандартов в части, касающейся электронного документооборота.

Запланирована разработка правил хранения, комплектования, учета и использования научно-технической документации, в том числе в электронном виде, а также долговременного и постоянного хранения. Это должно привести к оптимизации нагрузки на хозяйствующие субъекты по долгосрочному хранению электронной документации, обеспечению доступа хозяйствующих субъектов к необходимым электронным технических архивам и обеспечению технологических возможностей последующего использования документации, хранящейся в электронной виде.

Виртуальные испытания для подтверждения соответствия продукции

Другое направление, описанное в документе, состоит в устранении барьеров применения моделей и виртуальных испытаний при подтверждении соответствия продукции. С этой целью в 2018 г будет проведен анализ и подготовка предложений по введению уведомительного порядка внесения изменений в регистрационные документы на изделия, не затрагивающие существенные требования к изделию.

В 2020 г. будет определен порядок признания и использования результатов вычислительных экспериментов путем расширения практики проведения виртуальных испытаний при оптимизации порядка, условий и объемов проведения натурных испытаний. Это приведет к ускорению процессов подтверждения соответствия продукции и снижению ее стоимости, обеспечивающие для заявителей возможности соответствия для инновационных изделий, требования к которым не регламентированы действующими актами в сфере технического регулирования.

С целью адаптации системы технического регулирования к специфике новых производственных технологий в 2019 г. будет проведено определение порядка применения органов по сертификации схем оценки соответствия инновационной продукции. Это приведет к упрощению процедуры сертификации инновационной продукции.

Также будет определен порядок разработки, согласования и утверждения документов, устанавливающих требования к инновационной продукции и методам испытаний инновационной продукции в области железнодорожного транспорта. Данная мера должна привести к ускорению и упрощению процесса сертификации соответствующей продукции.

Снижение барьеров для использования новых материалов

Еще одно направление документа — снижение барьеров для использования новых материалов и изделий из них. С этой целью в 2018 г. будет проведено ограничение возможности использования в стандартах указания вида материала вместо функциональных свойств материала.

Это приведет к снятию ограничению на применение перспективных материалов и обеспечение возможности выбора материала изделия, деталей и узлов изделия на основании объективных функциональных, технологических, экономических и иных преимуществ материалов (в том числе в случае целесообразности использования неметаллических композитов вместо металла).

Также будет проведен пересмотр технических требований госкорпораций и введение в них ограничения на использование указания вида материала вместо функциональных свойств материалов.

В 2019 г. будет проведена разработка терминов и определений в области передовых производственных технологий. В том числе будут определены понятия изделия, получаемого на основе новых производственных технологий. Это приведет к снятию избыточных нормативных ограничений для использования новых материалов и компонентов в изделиях, получаемых на основе новых производственных технологий и эксплуатируемых в заданных условиях.

Также должна быть проведена стандартизация использования цифровых моделей при конструировании изделий из композиционных материалов и их применения. Это приведет к снятию ограничений на внедрение такого рода материалов.

В рамках совершенствования элементов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях симулирования использования новых производственных технологий будет проведена модернизация и стандартизация отраслевых подходов к отбору участников конкурсных процедур путем разработки методики проведения оценки компетенций участников конкурсных процедур в сфере применения новых технологий.

Это позволит простимулировать спрос на новые технологии со стороны государственных компаний, организаций с госучастием, а также на рынках закупок для государственных и муниципальных нужд.

Стандартизация киберфизических систем

Наконец, ДК предусматривает снижение барьеров для использования передовых производственных технологий, включая передовые ИТ и технологии киберфизических систем (интернет вещей, промышленный интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект и т. д.).

С этой целью в 2018 г. будет проведена разработка перспективного плана стандартизации в области передовых производственных технологий, включая передовые ИТ и киберфизические системы, на 2018-2025 гг. Это позволит обеспечить создание базы нормативно-технического регулирования технологий, лежащих в основе создания и применения передовых производственных технологий — киберфизических систем.

Также будет обеспечено привлечение экспертов к участию в работе профильных национальных и международных технических комитетов и подкомитетов по стандартизации. Вместе с этим будет обеспечено продвижение на международный уровень требований российских компаний.

В 2019 г. будет обеспечено создание экосистемы нормативного регулирования в области передовых производственных технологий (от базовых стандартов до специализированных), включая терминологические стандарты, онтологические стандарты, стандарты типовых архитектур, стандарты взаимодействия и интероперабельности, форматы обмена данными, единые интерфейсы, протоколы испытаний и прочие. Будет проведена разработка национальных стандартов на государственные и муниципальные закупки для передовых производственных технологий.

Также будет проведено формирование в России системы сертификации в области передовых производственных технологий, включая передовые ИТ и технологии киберфизических систем, создание испытательных лабораторий и систем математического моделирования, в том числе решений и ПО. Это позволит обеспечить создание «системы одного окна» для российских компаний в получении сертификатов соответствия международного уровня, признаваемых за рубежом.