Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018
8 ноября 2018 г. в Москве CNews Forum традиционно соберет ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти. Одной из актуальных тем мероприятия станут облачные технологии.
Неизменное место встречи ИТ-профессионалов
Ведущая независимая площадка России для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти CNews Forum в 2018 г. будет организована уже в одиннадцатый раз. Программа мероприятия, как всегда будет насыщенной и представительной.
В 2017 г. CNews Forum собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций.
На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили свыше 60 организаций.
Как прошел CNews Forum 2017
Регистрация участников на CNews Forum 2018 продолжается (зарегистрироваться сейчас).
Программа CNews Forum 2018, не отступая от своих традиций, разделится на две основных части: в первой состоится пленарное заседание, во второй делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Безопасность», «Розница», «Банки», «Business Intelligence и большие данные», «Фарминдустрия», а также «Облачные технологии».
В рамках форума также пройдет церемония награждения CNews Awards, призванная отмечать максимально результативные и эффективные достижения в области ИТ за прошедший год. Выбрать победителя можно будет путем онлайн-голосования прямо во время мероприятия.
Актуальная проблематика информационной безопасности
Главные вопросы к обсуждению на секции, посвященной информационной безопасности:
- Какие наиболее яркие события произошли в сфере ИБ в последнее время?
- Как меняется мировой рынок ИБ в этой связи?
- Какое влияние новые ИБ-тренды оказали на развитие российского рынка?
- Как государство борется с киберпреступлениями?
- Как обеспечить баланс между безопасностью и свободой доступа к информации?
- Возможно ли добиться 100% гарантии защиты информационных ресурсов от киберпреступников?
- Насколько безопасны облака?
- Являются ли мобильные приложения киберворотами в ИТ-инфраструктуру организации?
- Какие угрозы ИБ несет с собой интернет вещей?
- Как минимизировать человеческий фактор в борьбе с киберпреступлениями?
- Какие новые угрозы ждут бизнес и государственные организации в ближайшие годы?
- Готов ли рынок ИБ к их отражению?
Какие еще вопросы информационной безопасности будут рассмотрены на форуме, напрямую зависит от гостей мероприятия.
Основные докладчики и участники дискуссии об информационной безопасности
В секции об информационной безопасности на CNews Forum 2018 выступят признанные эксперты в этой сфере.
В своем выступлении Лев Палей расскажет о динамической защите от угроз и процесс управления уязвимостями.
Доклад Евгения Акимова носит название «Индустрия 4.0: Pro et contra».
Выступление Анатолия Скородумова будет посвящено вопросу, как минимизировать человеческий фактор в борьбе с киберпреступлениями.
Кто еще подтвердил участие в форуме
В основной части и на секциях на CNews Forum 2018 также ожидаются выступления других топовых представителей российского ИТ-отрасли, среди которых Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку; Евгений Чаркин, директор по ИТ в РЖД; Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и ИТ в МТС; Михаил Хасин, старший управляющий директор Сбербанка; Глеб Лигачев, директор по ИТ в СО ЕЭС; Андрей Попов, руководитель дирекции информационных технологий, Райффайзенбанке; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям «Евразхолдинг»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Роман Шмаков, вице-президент подразделения IT Division, Schneider Electric; Илья Фридман, директор по развитию бизнеса, «Синимекс»; Тимур Аитов, заместитель генерального директора ГК «Программный Продукт»; Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям СПАО «Ингосстрах»; Игорь Гулянский, заместитель генерального директора, руководитель направления AR, «Инлайн груп»; Кирилл Меньшов, вице-президент по ИТ, «Ростелеком»; Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ в Х5 Retail Group; Тариэл Бокучава, директор по ИТ в «О’кей»; Всеволод Кузьмич, директор по ИТ в «Ленте»; Сергей Размахаев, директор по продажам Unify в России и странах СНГ; Денис Сотин, член правления, директор по информационным технологиям, Росбанк; Илья Кучугин, директор блока ИТ, банк «Зенит»; Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow; Владислав Беляев, директор по ИТ в ГК «Черкизово»; Антон Суворов, вице-президент дирекции ИТ Московского кредитного банка; Михаил Потапкин, ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company; Дмитрий Плахов, руководитель разработки АО «Сбербанк-Технологии».
Регистрация на CNews Forum 2018 продолжается!
Войти в историю главного ИТ-события года можно прямо сейчас.
Подробное описание и анкета для регистрации доступны на сайте или непосредственно на этой странице:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 363-11-11, доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.