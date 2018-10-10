Найден способ заработать миллиарды долларов на гарантийных iPhone

Apple потратила последние пять лет на борьбу с китайской мошеннической схемой, в соответствии с которой преступники изымали оригинальные электронные компоненты из новых iPhone, а сами смартфоны сдавали в магазин по гарантии. Компания понесла миллиардные убытки и была вынуждена предпринять беспрецедентные меры по борьбе с мошенниками.

Мошенническая схема зародилась в Китае

Apple понесла многомиллиардные убытки из-за мошенничества с гарантией на iPhone по схеме, впервые использованной китайскими злоумышленниками в 2013 г. Об этом сообщил ресурс The Information со ссылкой на бывших сотрудников Apple, знакомых с ситуацией.

Китайские мошенники покупали смартфоны в официальном магазине Apple в Шеньчжене, извлекали из них самые дорогостоящие компоненты (процессоры, экраны, логические платы), подменяя их дешевыми подделками. По словам бывших сотрудников Apple, иногда вместо «запчастей» внутри гаджетов находили совершенно посторонние предметы – обертки от жевательной резинки, например.

Затем аппараты относили обратно в магазин и возвращали как сломанные. Получив взамен новый iPhone, мошенники продавали его частным лицам, а украденные компоненты сбывали ремонтным мастерским в небольших провинциальных городках Китая.

По данным The Information, за полгода, прошедшие с момента открытия официального магазина «яблочных» в Шеньчжене в 2013 г. количество обращений по поводу ремонта или замены смартфонов выросло с 200 до 2 тыс. в неделю, на что не могла не обратить внимание Apple.

В итоге скандальный магазин пришлось закрыть все в том же 2013 г., а Тим Кук (Tim Cook), глава Apple, был вынужден извиняться перед китайскими потребителями за возникшие трудности с обслуживанием законопослушных владельцев iPhone.

Ситуация выходит из-под контроля

К моменту закрытия злополучного магазина явление уже приняло массовый характер – мошенники заваливали магазины Apple фальшивками по всей стране, включая Гонконг.

Китайские мошенники воровали электронные компоненты iPhone

Ситуация усугублялась вовлеченностью в преступную схему местных представителей триад и доступностью дешевых электронных компонентов, которые можно было выдать за оригинальные «запчасти» для iPhone. Китайский рынок наводнили «смартфоны-франкештейны», собранные из смеси оригинальных и поддельных компонентов, и работающие под управлением модифицированной версии iOS.

В мае 2013 г. аналитики Apple подсчитали, что порядка 60% обращений за обменом смартфонов в Китае и Гонконге в итоге оказались мошенническими. К тому моменту преступники настолько обнаглели, что буквально стояли у входа в магазин с чемоданами, набитыми модифицированными смартфонами до отказа. Аппараты раздавались специально нанятым людям, которые, отстояв в очереди и успешно заполучив функционирующий гаджет, сдавали его обратно мошенникам в обмен на небольшое денежное вознаграждение.

Apple начинает борьбу и выигрывает

Поначалу Apple обменивала сломанные iPhone на новые при отсутствии на сдаваемом в магазин аппарате видимых повреждений. После того, как расходы компании на гарантийное обслуживание смартфонов внезапно продемонстрировали двукратный рост – с $1,6 млрд до $3,7 млрд, Apple решила ужесточить гарантийную политику и обязала обращающихся за гарантийным обслуживанием предварительно записываться на прием онлайн, прикладывая доказательства того, что они являются реальными владельцами смартфонов. Кроме того, компания предоставила магазинам и сервисным центрам специальное диагностическое ПО для определения подлинности компонентов. Впрочем, оба нововведения не принесли желаемых результатов: онлайн-сервис очень быстро взломали, а смартфоны преступники доводили до такого состояния, что те просто не включались и, следовательно, не могли быть исследованы при помощи диагностических программ.

В результате Apple пришлось отказаться от осуществления замен по гарантии непосредственно в магазинах. Вместо этого устройства начали отправлять на проверку в крупные региональные ремонтные центры. Когда отделения в Шанхае оказались перегруженными, компания открыла дополнительные центры в Калифорнии и Сингапуре, куда и направила неиссякающий поток смартфонов из Китая и Гонконга. Благодаря новому подходу к 2016 г. компании удалось снизить количество мошеннических обращений за гарантийными услугами в Китае до 30-50% от общего числа обращений (в зависимости от модели iPhone). Apple стала намного чаще отказывать в замене, ежемесячно возвращая сотни тысяч модифицированных мошенниками iPhone обратно в Китай и Гонконг.

Также были предприняты меры по борьбе с кражей компонентов смартфонов. Например, аккумуляторы перед установкой в аппарат начали покрывать специальной невидимой краской, которую можно было обнаружить только при особом освещении.

Принятые меры позволили Apple к 2017 г. сократить число мошеннических обращений до 20% и впервые с 2007 г. снизить расходы на гарантийное обслуживание – с $4,66 млрд до $4,32 млрд.

Apple удалось «укротить» Китай, однако теперь компанию начали обманывать по схожей схеме и в других странах – в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.