Следственный комитет обвинил в мошенничестве поставщика ПО для взлома iPhone и Android

Глава компании Ester Solutions, которая поставляет Следственному комитету различное ПО, в том числе для взлома iOS и Android, обвиняется в подлоге лицензионного договора с американским разработчиком AccessData. Факт подлога Следственный комитет выяснил, напрямую связавшись с разработчиком, и впоследствии этот факт был подтвержден в суде.

Мошенничество в Ester Solutions

Следственный комитет обвинил в мошенничестве в крупном размере главу компании Ester Solutions, которая поставляет ведомству оборудование и ПО. Такие обвинения в адрес Дмитрия Сатурченко, который является одновременно гендиректором и владельцем Ester Solutions, были предъявлены главным следственным управлением Следственного комитета по Москве, сообщило издание РБК.

В Ester Solutions утверждают, что уголовное дело возбуждено не лично против Сатурченко, а по факту мошенничества, и что глава компании в настоящий момент не задержан. Компания намеревается продолжать работу в обычном режиме и выполнять обязательства перед клиентами. Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы заявила, что от Следственного комитета поступало ходатайство о помещении Сатурченко под домашний арест, но судья не стала применять к подозреваемому какие-либо меры пресечения.

В своих обвинениях Следственный комитет руководствуется частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет, которое может сопровождаться уплатой штрафа в размере до 80 тыс. руб. или дохода за полгода, или же сопровождаться ограничением свободы на срок до полутора лет

Состав преступления

Как сообщает РБК со ссылкой на информированный источник, Следственный комитет подозревает Сатурченко в предоставлении фальшивой лицензии на распространение и использование иностранного по. В феврале 2018 г. комитет отказался выполнять контракт с Ester Solutions на сумму 258 тыс. руб., заключенный в октябре 2017 г. В контракте речь шла о поставке ПО для баз данных американского разработчика AccessData Group, который специализируется на производстве софта для компьютерной экспертизы.

Поставщик ПО для взлома iOS в Следственный комитет оказался мошенником

Ester Solutions оспорила отказ Следственного комитета от выполнения контракта в суде. Во время разбирательства выяснилось, что комитет поинтересовался по электронной почте у AccessData Group, выдавали ли они лицензию Ester Solutions. Американская компания ответила, что этот поставщик не числится среди ее партнеров.

На основании этого Арбитражный суд Москвы сделал вывод, что лицензия на распространение ПО AccessData, предъявленная Ester Solutions, является подложной, равно как и сублицензионный договор на использование этого ПО Следственным комитетом. Помимо этого, Ester Solutions предоставила ключи лицензий, использование которых является незаконным, поскольку они не были зарегистрированы и лицензированные для Следственного комитета.

Чем еще занимается Ester Solutions

Ester Solutions занимается поставками аппаратуры и ПО для Следственного комитета с 2014 г. Сама компания уточняет на своем сайте, что речь идет об оснащении компьютерно-техническими и аналитическими комплексами правоохранительных и государственных структур. Комплексы используются в криминалистических, экспертных и оперативных подразделениях, а также в службах безопасности этих органов.

Компания поставляет своим заказчикам в том числе китайское ПО UFED, предназначенное для взлома устройств под управлением iOS и Android с возможностью извлечения файлов пользователя. Также UFED дает возможность дешифровать чаты в мессенджерах и извлекать информацию из соцсетей Facebook и Twitter.

О закупке военными следственными управлениями Следственного комитета комплексов MagiCube, в состав которых входит такое ПО, писал в августе ресурс BBC. В качестве поставщика называлась компания «Экспертэкспресс», причем издание указывало на ее связь с Ester Solutions. Согласно информации из базы СПАРК, владелицей компанией является Надежда Сатурченко. Сам Сатурченко говорил о закупленной технике, что она хорошо защищена от уязвимостей и должна проработать не менее десяти лет.