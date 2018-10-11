Россияне автоматизировали регистрацию проституток в Германии

Российская компания Smart Engines подготовила специальную сборку ядра собственной системы распознавания изображений, которая теперь упрощает жизнь и труд немецких проституток.

Модуль для приложения 6profis

Как стало известно CNews, российская компания Smart Engines разработала модуль для мобильного приложения 6profis, используемого легальными секс-работниками Германии. Отечественная разработка осуществляет распознавание сертификатов регистрации проституток и на основании полученных результатов автоматически заполняет формы в приложении, рассказали CNews в компании.

Smart Engines занимается разработкой решений для распознавания символов и документов в видеопотоке и на изображениях. Компания также ведет исследования по таким направлениям, как машинное обучение, высоконагруженные системы и алгоритмическая оптимизация.

Немецкий сертификат регистрации проституток изготавливается на специальной бумаге и складывается в компактную книжечку для удобства ношения. В отличие от классического документа, удостоверяющего личность, сертификат регистрации проституток допускает указание псевдонима, используемого деятелями сексуальной отрасли, вместо действительного имени. Дополнительно документ в обязательном порядке содержит номер, место и дату рождения работника, национальность, фотографию, срок действия, а также сведения об органе, выдавшем документ и контролирующим деятельность конкретного работника.

Проблемы, решенные в ходе разработки

Проанализировав структуру документа, в Smart Engines выявили некоторые проблемы, осложняющие решение задачи его распознавания.

Во-первых, из-за «книжной» структуры основной разворот при фотографировании не плоский, и каждая страница геометрически искажена. Поэтому решать проблему привязки каждой страницы было необходимо в отдельности.

Образец сертификата регистрации проституток в Германии

Во-вторых, по желанию владельца в сертификате может быть указано на выбор либо настоящее имя, либо псевдоним. В редких случаях указываются и имя, и псевдоним. Таким образом, система должна быть готова к подобным вариациям и не допускать путаницы во избежание недоразумений.

Независимая привязка страниц cертификата

Наконец, проблему представляла неоднозначность в языке написания имени. Сертификат регистрации проститутки допускает написание имени в том числе и на ее родном языке, а не только на немецком. Поэтому в Smart Engines решили распознавать текст имени с помощью специальной нейронной сети, которая готова к расширенному латинскому алфавиту. Помимо стандартных букв он включает их соответствующие модификации, характерные для польского, венгерского, турецкого, испанского и других языков. Затем, учитывая указанную в документе национальность, необходимо принять решение о «правильных» для данного случая результатов распознавания.

Успешно решив описанные проблемы, в Smart Engines подготовили специальную сборку ядра распознавания для встраивания в мобильное приложение, что позволило упростить и ускорить ввод данных с сертификата.

Откуда взялось приложение 6profis

В 2017 г. в Германии, где работа в сфере оказания интимных услуг официально разрешена, хотя и по-прежнему слабо контролируется со стороны государства, вступил в силу закон о защите секс-работников, который был призван навести порядок в профессиональной отрасли и отчасти бюрократизировать процедуру оказания секс-услуг. Так, немецких работников индустрии власти обязали раз в два года продлевать разрешение на работу, регистрироваться в городе, где они трудятся и проходить регулярное медицинское обследование. Клиенты, в свою очередь, получили доступ к полной базе высококачественных проверенных специалистов.

Логичным инструментом перевода закона в практическое русло стала разработка мобильного приложения, которое помогает сотрудникам отрасли Германии успешно работать в новых условиях, не блуждая по путям бюрократической паутины. Приложение помогает девушкам разобраться со всеми тонкостями закона, полностью контролируя процедуру получения медицинских сертификатов и необходимых аккредитаций. Закон также подразумевает оперативный доступ к списку государственных услуг, для доступа к которым необходимо ввести данные документов, удостоверяющих личность. Именно здесь и нашло свое применение гибкое в плане настройки решение от Smart Engines, которое дает возможность быстро и качественно распознать документ и автоматически заполнить все необходимые поля в мобильном приложении.

Система Hieroglyph

В марте 2018 г. Smart Engines представила систему Hieroglyph, которая поддерживает 38 языков и умеет распознавать удостоверения личности 55 стран. Hieroglyph способна работать в системах с процессорами архитектур SPARC, ARM и x86.

Hieroglyph использует собственные наработки Smart Engines в области распознавания изображений. В основе системы лежат глубокие целочисленные нейронные сети. Для ускорения их работы, разработчики применили сепарированную архитектуру сверточных слоев и 8-битную модель вычислений.

Чтобы экономить ресурсы, Hieroglyph генерирует компактные описания изображений, которые представляются в виде векторов многомерного метрического пространства. В этих описаниях отсеиваются искажения, которые являются следствием разной яркости освещения и ракурса съемки. По словам разработчиков, это помогает распознавать документы из видеопотока и при непредсказуемых условиях освещения.

Разработчик заявил о намерениях продавать продукт в Западной Европе и США. Старт первых продаж решения ожидается к концу 2019 г.