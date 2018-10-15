На CNews FORUM 2018 пройдет игра «Что? Где? Когда?» в необычном формате

Заключительным аккордом CNews FORUM, который состоится 8 ноября 2018 г., станет турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

Вопросы игры будут затрагивать широкий круг тем, и часть их будет связана с информационными технологиями.

Особенностью турнира станет формат ответов команд. Ответы на игровые вопросы команды будут давать с помощью планшетов под управлением Sailfish Mobile OS Rus. Для этого будет использовано мобильное приложение «Ареопад», предназначенное для распределенных совещаний в коллегиальных органах, включая госструктуры.

Ведущим турнира на CNews FORUM 2018 станет Михаил Скипский, игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель Хрустальной Совы (2010 и 2016 гг.), двукратный обладатель «Хрустального атома» (2014 и 2017 гг.), обладатель звания Лучший тренер ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

Организаторами мероприятия выступают компании ОМП, разработчик первой отечественной мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS Rus и «Диджитал Дизайн», ведущий разработчик корпоративного программного обеспечения.

Ведущим турнира станет Михаил Скипский,

игрок клуба «Что? Где? Когда?»,

двукратный обладатель Хрустальной Совы

«Что? Где? Когда?» для подавляющего большинства участников СNews FORUM это не просто игра - это стиль жизни, заставляющий командно за короткое время решать нестандартные задачи. Именно поэтому мы уверены, что место и время игры выбраны правильно. Ждем вас!» - говорит гендиректор «Диджитал Дизайн» Дмитрий Лившиц.

«Формат игры «Что? Где? Когда?» в рамках CNews FORUM дает возможность представителям ИТ-индустрии из разных организаций в захватывающей интеллектуальной игре проверить свои командные навыки, лучше узнать друг друга и просто хорошо провести время в рамках насыщенной программы форума», - говорит гендиректор ОМП Павел Эйгес.

Игра станет закрытым афтепати форума. Индивидуальные приглашения на нее получат 50 участников CNews FORUM 2018.

Однако, все желающие участники форума смогут стать зрителями или предложить свои вопросы на викторину для игроков, заполнив форму.

Зарегистрироваться для участия на CNews FORUM 2018 можно по ссылке.