Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен

Сооснователь Microsoft Пол Аллен скончался от рака в возрасте 65 лет. Впервые предприниматель столкнулся с раком в 1983 г., что многие считали причиной его ухода из Microsoft.

Умер Пол Аллен

В США в возрасте 65 лет ушел из жизни сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen), о чем сообщила в соцсети Twitter его компания Vulcan Inc. Причиной смерти стали осложнения, вызванные неходжкинской лимфомой, к очередному курсу лечения которой предприниматель приступил в начале октября.

Ранее Allen проходил лечение от того же вида рака в 2009 г., причем ему удалось добиться стойкой ремиссии. Также необходимость пролечить рак считали причиной его ухода из Microsoft в 1983 г., однако сам предприниматель опровергал эту версию, хотя ему действительно пришлось впервые лечить рак в том году.

Комментируя смерть Аллена, Билл Гейтс (Bill Gates) отметил, что «Пол был честным партнером и дорогим другом», и что «без него не существовало бы персональных компьютеров». Гейтс также написал, что Аллен не был удовлетворен основанием только одной компании, и направил свой интеллект и чувство сострадания на улучшение жизни людей различными способами.

Кто такой Пол Аллен

Пол Аллен — американский предприниматель и миллиардер, основавший в 1975 г. со своим школьным другом Биллом Гейтсом компанию Microsoft. Изначально ему принадлежало 36% акций, однако в 1983 г. он продал большую их часть, фактически покинув компанию. Как пояснил Аллен уже в 2011 г., причиной ухода стало его нежелание сосредотачиваться исключительно на Microsoft, в то время как Гейтс был готов посвящать этому бизнесу все свое время.

Сооснователь Microsoft Пол Аллен занимал 44 место в списке миллиардеров Forbes

В списке миллиардеров за 2018 г. от издания Forbes Аллен занимает 44 место, его состояние оценивается более чем в $20 млрд.

Разносторонняя личность

Через компанию Vulcan Аллен активно жертвовал средства благотворительным инициативам и организациям, а также поддерживал исследования в сфере искусственного интеллекта и других передовых технологий. Эта же компания инвестировала в культурные организации и проекты по обновлению Сиэтла, где жил предприниматель.

Аллену принадлежало две спортивных команды — баскетбольная под названием Portland Trail Blazers и Seattle Seahawks, играющая в американский футбол. Кроме того, сооснователь Microsoft являлся поклонником музыки и играл на электрогитаре, устраивая при случае джем-сессии с известными музыкантами вроде Мика Джаггера (Mick Jagger). Он основал и спроектировал Музей поп-культуры в Сиэтле, который начинался как Experience Music Project, посвященный истории рока.

Покорение космоса

Аллен был инвестором ряда проектов, связанных с космосом. Самый известный из них — суборбитальный пилотируемый многоразовый корабль SpaceShipOne, поднявшийся в небо в 2003 г. Корабль был построен компанией Scaled Composites в рамках программы коммерческого космического туризма Tier One. Авторами программы являются Аллен и авиаконструктор Берт Рутан (Burt Rutan). Возможность космического туризма была доказана, когда в 2004 г. SpaceShipOne совершил два полета с благополучным возвращением с промежутком в пять дней. За это Scaled Composites получила награду X Prize в размере $10 млн.

По словам Билла Гейтса, без Аллена не было бы персональных компьютеров

Самолетами Аллен увлекался с детства. В конце жизни ему принадлежала коллекция восстановленных ретро-аппаратов, преимущественно времен Второй мировой войны. В собрании присутствуют такие экземпляры как Supermarine Spitfire, Messerschmitt BF-109 и Hawker Hurricane. В 2004 г. коллекция, состоящая из 31 самолета, была открыта для публики. Собрание постоянно пополнялось, в 2011 г. к нему добавился полностью работоспособный МиГ-29.