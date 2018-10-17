Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха»

Входящая в «Ростех» «Объединенная двигателестроительная корпорация» намерена осуществить цифровизацию своих заводов усилиями недавно созданной ИТ-«дочки» группы «Ренова» Виктора Вексельберга. У этой компании неограниченные инвестиционные ресурсы, но пока отрицательные экономические показатели. Как при выборе ее в подрядчики будет соблюдено законодательство о госзакупках, в «Ростехе» CNews не ответили.

Договоренности «Ростеха» и «Цифры»

Дочерняя структура группы «Ренова», принадлежащей известному бизнесмену Виктору Вексельбергу, — компания «Цифра» — внедрит новые технологии на предприятиях «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в «Ростех»). Силами организации, руководит которой экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» Игорь Богачев, будет автоматизировано более 700 рабочих мест в нескольких регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

В рамках проекта инженерные и производственные объекты ОДК обещано оснастить электронными системами на основе отечественных программно-аппаратных решений. В частности, сборочные операции будут осуществляться с использованием технологий интернета вещей и дополненной реальности. За состоянием промышленного оборудования и качеством выпускаемой продукции будут следить российские системы автоматического мониторинга и контроля.

Таким образом, подразумевается создание единой многофункциональной цифровой платформы для управления жизненным циклом продукта, обмена информацией, хранения и обработки данных на всех этапах разработки и производства. Предполагается, что реализация проекта приведет к сокращению сроков вывода новых двигателей на рынок и повысит загрузку промышленных мощностей более чем на 20%. Стороны также договорились о проведении совместных НИОКР.

«Ростех» подписал меморандум с ИТ-компанией Виктора Вексельберга

«Проект “цифровизации” двигателестроительных компаний призван вывести стратегически важную отрасль на новый технологический уровень, — комментирует индустриальный директор авиационного кластера “Ростех”, бывший министр обороны Анатолий Сердюков. — Результатом модернизации станет рост конкурентоспособности наших двигателей, в том числе на международных рынках».

Отметим, что ОДК представляет собой интегрированную структуру, производящую двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, установок различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающих и корабельных газотурбинных агрегатов.

Договора нет, есть меморандум

Несмотря на относительно подробно описанную концепцию проекта, ОДК и «Цифру» пока связывает только меморандум, который стороны подписали на московском международном форуме «Открытые инновации».

На вопрос CNews, каким образом с «Цифрой» планируется заключить договор на реализацию проекта; будет ли она выбрана в качестве подрядчика в формате закупки у единственно возможного поставщика, в пресс-службе «Ростеха» на момент выхода публикации не ответили в течение суток. Также без ответа остался вопрос о приблизительной стоимости проекта.

Чем и для кого занимается «Цифра»

«Цифра» сообщает о себе, что она разрабатывает технологии цифровизации промышленности, инвестирует в продукты и развивает среду промышленного интернета вещей и искусственного интеллекта. Ключевыми для компании отраслями заявлены машиностроение, металлургия, горная добыча, нефтегазовый сектор и химическая промышленность. «Мы предоставляем готовые отраслевые решения в области прогнозной аналитики и анализа данных, оптимизации технологических процессов, мониторинга промышленного оборудования и персонала», — говорится на сайте компании.

В пресс-релизе «Ростеха» к этому добавляется, что «Цифра» «подключила к промышленному интернету вещей самый большой парк промышленного оборудования в России — более 7 тыс. станков в 200 предприятиях по всей стране, а также разработала 25 ИИ-систем для промышленного сектора».

Среди клиентов компании на ее сайте заявлены государственные «Газпром нефть» и ВНИИ автоматики им. Н. Л. Духова» (ВНИИА). Однако по базе «Контур.фокус», за ООО «Цифра» госконтрактов не числится, хотя в течение последних месяцев оно шесть раз участвовало в тендерах «Русгидро ИТ сервис» и «Т плюс». Контракты с ВНИИА можно обнаружить у дочерней структуры компании — ООО ИЦ «Станкосервис». Правда, «Цифре» в ней принадлежит только 41,3%. Остальное — смоленской компании «Твинс».

Контрактов с «Газпром нефтью» не числится ни за «Станкосервисом», ни за другими «дочками» «Цифры» (о них ниже). С учетом того, что о проекте «Газпром нефти» с «Цифрой» по созданию «цифрового завода» стороны сообщали СМИ, приходится предположить, что госкомпания не оформила надлежащим образом карточку контракта на сайте госзакупок или «Цифра» выступает у кого-то на субподряде.

Многомиллионные убытки

По данным ЕГРЮЛ и «Контур.фокус», зарегистрированное в Москве ООО «Цифра» ведет историю с октября 2002 г., хотя изначально юрлицо наименовалось ООО «Медиграф», а затем ООО «Р.ИИ». Действующее название компания обрела не раньше июля 2017 г. Стопроцентным учредителем ООО «Цифра» выступает ООО «Ренова-холдинг рус».

По всей видимости, до 2017 г. организация долгое время никакой коммерческой деятельности не вела. По крайней мере в 2015 и 2016 гг., по базе «Контур.фокус», у нее была нулевая выручка. По итогам 2017 г. у нее на балансе оказалось 177 млн руб., выручка достигла 7,5 млн руб. при чистом убытке в 25,2 млн руб.

У «Цифры» есть три дочерние организации. Одна из них — зарегистрированное в Москве ООО «Предиктум» — была образована 8 августа 2016 г. На 1% она принадлежит гендиректору «Цифры» — Игорю Богачеву.

С 30 июля 2018 г. юрлицо организации находится в процессе присоединения к юрлицу «Цифры». В 2016 г. экономической деятельности «Предиктум» не вел. По итогам 2017 г. его баланс увеличился до 20,5 млн руб., выручка выросла до 569 тыс. руб., чистый убыток составил 57,8 млн руб.

Вторая дочерняя структура — ООО «Цифровое производство» — была зарегистрирована 18 января 2018 г. в Санкт-Петербурге. В ней 1% также принадлежит Богачеву. За организацией числится один госконтракт на 1,4 млн руб. с АО «Гоз Обуховский завод».

Третья «дочка» «Цифры» — зарегистрированное в Смоленске вышеупомянутое ООО ИЦ «Станкосервис» — ведет историю с 1992 г. У организации 28 госконтрактов на 53,4 млн руб. По итогам 2017 г. ее выручка составила 82 млн руб. при чистой прибыли в 10,1 млн руб.

Таким образом, в 2017 г. «Цифра» с учетом показателей всех своих дочек понесла чистые убытки на сумму свыше 70 млн руб.

Многомиллиардные инвестиции

При этом недостатка в финансировании «Цифра» явно не испытывает. Вскоре после ее создания «Ведомости» в начале сентября 2017 г. со ссылкой на представителя компании сообщили о намерении «Цифры» вложить в промышленный интернет вещей 6 млрд руб. На тот момент компания уже купила смоленскую систему мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер». Сделка подразумевала выплату до конца 2019 г. 850 млн руб.

Позже была приобретена система мониторинга промышленного оборудования Foreman (Санкт-Петербург), а в сентябре 2018 г. стало известно о покупке стартапа в области промышленного ИИ Theta Data Solutions, который был основан в апреле 2017 г. выходцами из «Крока», «Яндекса» и Homeсredit Bank.