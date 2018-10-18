Исследование: 93% ввозимых в Россию микросхем происходят из США

Аналитики подсчитали, что около 93% интегральных схем, которые ввозятся в Россию, имеют американское происхождение. При этом всего 0,4% импорта идет из США напрямую, все остальное — поставки американских компонентов из других стран.

Импорт интегральных схем

Импорт в Россию интегральных схем, выполненных по техпроцессу не более 32 нм, «критически зависит» от поставок американской продукции, доля которой составляет 93%, если говорить о деньгах. К такому выводу пришли специалисты компании J’son & Partners Consulting, опубликовавший результаты исследования «Анализ потенциала импортозамещения в микроэлектронике: Интегральные схемы по технологическому процессу не более 32 нм».

Российский импорт интегральных схем менее 32 нм в 2015-2017 гг. аналитики характеризуют как нестабильный и зависящий от внешнеполитической конъюнктуры — из-за ограничений, наложенных на товары двойного назначения. При этом исследователи уточняют, что 93% — это доля американских схем, производимых в других странах, в первую очередь в странах Азии. Если говорить о прямых поставках в Россию из США, то их доля составляет 0,4% импорта.

Возможности импортозамещения

В компании отмечают, что у России нет технологий производства схем по техпроцессу 32 нм и менее, поэтому такие компоненты приходится ввозить из-за рубежа.

По данным Московского технологического университета, у большинства российских центров разработки есть возможность спроектировать полупроводниковые компоненты по техпроцессу 180 или 90 нм, но техпроцесс уровня 45-28 нм находится пока в начальной стадии освоения.

Доля американских компонентов и прямых поставок из США в российском импорте интегральных схем

Со своей стороны J’son & Partners Consulting отмечают, что такие схемы в России не особенно востребованы, поскольку основной спрос приходится на компоненты 22 и 14 нм. Например, в настоящий момент в стране внедряется производство 28 нм, но спрос на схемы, выполненные по этому техпроцессу, невелик — он составляет примерно 3% от всех интегральных схем, которые нужны российскому рынку.

Аналитики приходят к выводу, что импортозамещение в сфере производства полупроводников следует стимулировать более агрессивно, то есть ставить более амбициозные задачи, особенно на фоне быстрого развития технологий в этой сфере.

Сфера применения интегральных схем

J’son & Partners Consulting проанализировали также глобальную структуру применения интегральных схем в различных устройствах в 2017 г. Выяснилось, что стоимость всех схем, которые нашли применение в мобильных телефонах, составила $89,7 млрд. При этом схемы, которые были использованы в ПК, обошлись производителем в $69 млрд.

Автопроизводителям пришлось потратить за год на интегральные схемы $28 млрд, производителям устройств интернета вещей — $20,9 млрд, производителям серверов — $16,7 млрд. Стоимость схем, использованных за год в цифровом ТВ, составила $13,8 млрд, в планшетах — $11,6 млрд, в игровых приставках — $10,5 млрд, в медицинских устройствах — $5,9 млрд, в STB-приставках — $5,8 млрд, в носимых устройствах — $3,5 млрд, в военном секторе — $2,6 млрд.