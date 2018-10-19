Уволенному топ-менеджеру Microsoft грозят 20 лет тюрьмы за воровство и махинации

Бывший директор по маркетингу в области спорта Microsoft Джефф Тран пытался похитить у корпорации $1,5 млн и 60 билетов на главный спортивный матч года. За это он рискует оказаться в тюрьме на срок до 20 лет.

Афера с билетами

Бывшего директора Microsoft по спортивному маркетингу Джеффа Трана (Jeff Tran) обвинили в попытке присвоения около $1,5 млн и хищении 60 билетов на Супербоул (Super bowl) – финальную игру за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США (NFL), которые были предназначены для сотрудников корпорации. Трану в вину вменяется пять эпизодов мошенничества, за которые ему в совокупности грозит до 20 лет тюрьмы.

По данным ФБР, в январе 2017 г. топ-менеджер, будучи ответственным за развитие взаимоотношений между Microsoft и NFL, пообещал лично передать сотрудникам компании бесплатные билеты на матч, предоставленные лигой. Вместо этого он продал около 60 из них третьим лицам за $200 тыс. Затем он заработал еще $12,4 тыс. на продаже билетов сотруднику Microsoft, убежденному в том, что они были приобретены за личные деньги Трана.

Аппетит приходит во время еды

Спустя несколько месяцев у мошенника родился план, суливший еще большую выгоду. Угрожая разрывом отношений со стороны Microsoft, он убедил одну из консалтинговых компаний выставить Microsoft счет на $775 тыс. от имени фиктивной компании. Банковский счет, на который были переведены деньги, принадлежал Трану.

В июле 2017 г. директор попытался провернуть новое дело по уже отработанной схеме, потребовав выставить счет на $670 тыс. и планируя в будущем запросить еще $500 тыс. На этот раз в консалтинговой компании заподозрили неладное и сообщили в Microsoft.

Джеф Транн может провести ближайшие 20 лет свой жизни в тюрьме

Вызванный начальством на ковер Тран утверждал, что понятия не имеет ни о каких счетах. Он также предварительно озаботился удалением переписки с представителями втянутой в схему компании. Когда ему предъявили доказательства его вины, топ-менеджер заявил, что его «взломали» хакеры. Тем не менее, ему все-таки пришлось вернуть $775 тыс. законному владельцу.

«Когда нам стало известно о деятельности мистера Трана, мы провели собственное расследование, по итогам которого трудовой договор с ним был расторгнут, а материалы переданы правоохранительным органам», – отметил представитель Microsoft в интервью изданию The Verge.

Партнерство Microsoft и NFL

Одной из основных заслуг топ-менеджера считалось заключение партнерского соглашения с NFL, благодаря которому планшет-трансформер Microsoft Surface стал «официальным планшетом» лиги, что, по некоторым данным, стоило Microsoft порядка $400 млн. Впрочем, после увольнения Трана в декабре 2017 г. соглашение с NFL было продлено еще на один год и без его участия в переговорах.

История партнерских отношений между Microsoft и NFL знает забавный случай, который, в некотором роде, ставит под сомнение эффективность инвестиций корпорации в продвижение Surface при помощи NFL. В рамках соглашения официальные комментаторы лиги получили в свое распоряжение планшеты Surface, которые пришли на замену бумажным носителям. Предполагалось, что дикторы во время трансляций будут зачитывать с их экранов разного рода информацию о матче – например, составы команд, время от времени положительно отзываясь об устройстве. По-видимому, не все комментаторы смогли запомнить название гаджета, поэтому иногда в прямом эфире именовали его «штуковиной вроде iPad».

Напомним, американский футбол – самый популярный вид спорта в США. В день проведения главного матча года к экранам телевизоров прикованы взгляды свыше 100 млн зрителей, что составляет почти треть населения страны.