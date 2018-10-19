В России легализуют автоматический контроль состояния водителей

Правительство определило шаги по развитию в России направления «Нейронет», основанного на человеко-машинных коммуникациях. Предполагается создать системы автоматического контроля над состоянием здоровья водителей, разработать правила оспаривания патентов и обеспечить инвалидами электронными сертификатами на средства реабилитации.

Как развивать в России «Нейронет»

Правительство России одобрило дорожную карту (ДК) по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения мероприятий другой ДК — «Нейронет». ДК «Нейронет» была утверждена в 2015 г. президентским советом по модернизации и инновационному развитию экономики и является частью проекта Национальной технологической инициативы (НТИ).

Рынок «Нейронет» основан на человеко-машинных коммуникациях и расширении возможностей человеческого мозга. Предполагается, что «Нейронет» станет следующим этапом развития нынешнего интернета (Web 4.0), в котором взаимодействие участников (человек-человек и человек-машина) будет осуществляться с помощью новых нейрокомпьютерных интерфейсов — в дополнение к традиционным методами.

В рамках НТИ «Нейронет» подразделяется на шесть сегментов: «Нейромедтехника», «Нейрофарма», «Нейрообразование», «Нейрокоммуникации», «Нейроразвлечения и нейроспорт», а также «Нейроассистенты и искусственный интеллект».

Задачами новой дорожной карты являются формирование нормативного правового регулирования, обеспечивающего минимальный необходимый объем норм для вывода на рынок новых продуктов и выхода на рынок субъектов новых видов предпринимательской деятельности, реализация новых бизнес-моделей, а также создание условий для разработки и продвижения передовых технологических решений, устраняющих правовую неопределенность при развитии новых рынков и сохранении рационального баланса.

В России внедрят приборы контроля состояния водителей

Кроме того, запланировано корректировка и опережающее принятие новых технических требований, позволяющих обеспечить гарантии качества создаваемой продукции и безопасность общества при ее потреблении, и как следствие, стимулировать развитие рынка технологий. В перспективе планируется обеспечить глобальный экспорт отечественной продукции и соответствующих технологий.

Результатом реализации одобренного плана мероприятий должно стать создание и внедрение новых технологий для удовлетворения потребностей, в том числе лиц с ограниченными возможностями, в индивидуальных технических средствах реабилитации, ассистивных устройствах, системах контроля и поддержания состояния работоспособности водителей, медицинских и иных изделиях.

В том числе должно быть проведено внедрение новых стандартов обеспечения персонализированной диагностики и лечения заболеваний нервной системы. Кроме того, должно произойти увеличение числа коммерчески привлекательных технологий путем построения эффективной системы управления интеллектуальной собственностью, в том числе полученной с использованием бюджетных средств.

Правила оспаривания патентов

Согласно дорожной карте, в 2018 г. должно быть проведено утверждение новых актуальных правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрение Роспатентом. Планируется создание полноценного правового регулирования по оспариванию патентов России и действия евразийских патентов на российской территории.

Речь идет о создании юридической инфраструктуры защиты прав в административном порядке, предусматривающей регламентированный порядок оспаривания выданных патентов с конкретизацией процедур документированным результатом и устраняющей чрезмерные или неопределенные сроки рассмотрения и общую правовую неопределенность.

Персональная диагностика заболеваний нервной системы

В сегменте «Нейрофарма» также говорится о патентах. В 2018 г. запланировано уточнение подходов к оценке патентоспособности изобретений в области фармацевтики при их государственной регистрации. Речь идет о решении вопросов патентования модификаций существующих лекарственных препаратов с учетом обеспечения баланса интересов участников фармацевтического рынка, в том числе разработчиков, производителей референтных и воспроизведенных лекарственных препаратов, а также интересов общества в обеспечении доступности необходимых лекарственных препаратов.

В 2019 г. будет проведена разработка предложений для включения в клинические рекомендации (протоколы, порядки лечения, стандарты) по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с психическими и нейродегеративными заболеваниями, включая вопросы совершенствования персонализированной диагностики и применения новых стандартов терапии и диагностики (тераностики).

Будет проведена разработка и реализация предложений по совершенствованию персонализированной диагностики и лечения заболеваний нервной системы с учетом современных мировых подходов, предусматривающих внедрение новых стандартов.

Системы автоматического контроля состояния водителей

В сегменте «Нейроассистенты и искусственный интеллект» в 2018 г. предполагается создание законодательной возможности внедрения систем контроля и поддержания работоспособности водителей в пути. Такого рода системы должны повысить безаварийность работы водителей и уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий.

В 2019 г. запланировано принятие необходимых подзаконных актов и внесение изменений в существующие для обеспечения внедрения систем контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути. В том числе будут утверждены технические регламенты и иные требования к данным приборам, порядок оснащения ими транспортных средств и правила использования, обслуживания и контроля их работы.

Также будет определен порядок психофизиологического тестирования водителей в целях создания возможности проведения такого тестирования, развития и тренировки необходимых психофизиологических навыков водителей и других работников автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Нормативно будет определено преимущественное использование водителями приборов контроля состояния их работоспособности.

Автоматические наружные дефибрилляторы

В сегменте «Нейромедтехника» в 2018 г. предполагается создание законодательной возможности использования автоматических наружных дефибрилляторов неограниченных кругом лиц и принятие необходимых подзаконных актов для ее реализации. В последствии будут внедрены перспективные мобильные устройства общедоступной (публичной) дефибрилляции, в том числе способные выдавать дополнительные рекомендации по их применению за счет встроенной обработки данных алгоритмов обучения нейронной сети.

Ввоз в Россию незарегистрированных медицинских изделий

Планируется обеспечить ввоз на территорию России незарегистрированных медицинских изделий для проведения исследований, в том числе в научных целях. Для этого на уровне национального регулирования будут применены процедуры, аналогичные существующей в настоящее время в рамках общего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на основании международного договора — соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС.

Будет уточнен порядок налогообложения материалов и комплектующих, приобретаемых на территории России и ввозимых на российскую территорию из иностранных государств, для медицинских товаров отечественного производства. Отечественные производители медицинских товаров, полностью проектирующие их и производящие на территории России, должны иметь возможность налогового вычета в целях достижения равенства с иностранными конкурентами, уже получающими преференции в виде освобождения от налогообложения при ввозе и реализации на российской территории аналогичной продукции.

Также должны быть внесены изменения в перечень медицинских товаров, реализация которых и ввоз на территории Россию не подлежат обложением налогом на добавленную стоимость. Речь идет об освобождении от налогов полуфабрикатов и материалов для изготовления нейрореабилитационных и протезноортопедических изделий.

Электронные сертификаты на средства реабилитации для инвалидов

В законы «О социальной защите инвалидов» и «Об обязательном социальной страховании от несчастных случаев при производстве и профессиональных заболеваниях» будут внесены изменения для совершенствования обеспечения инвалидов отдельными техническими средствами реабилитации и услугами. Речь идет о предоставлении инвалидам электронного сертификата на отдельные виды технических средств реабилитации, в том числе с использованием возможностей федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

Должны быть определены порядок получения и использования такого рода электронных сертификатов, включая срок его действия, порядок определения предельного размера возмещающих расходов при приобретении технических средств реабилитации и услуг и порядок информирования об указанном предельном размере.

Также должна быть проведена детализация и расширение классификации технических средств реабилитации (включая протезы верхних и нижних конечностей с учетом уровня активности инвалидов), определены требования к поставщикам технических средств реабилитации и услуг, осуществляющих их продажу с оплатой электронными сертификатами и перечень документов, необходимых для получения указанными поставщиками средств, предусмотренных сертификатом (включая объем, состав и сроки предоставления в уполномоченный орган).