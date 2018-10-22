Власти могут заблокировать «Яндекс.Новости» в России

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, работающие в России новостные агрегаторы не могут более чем на 20% контролироваться иностранными лицами. В случае принятия закона у агрегаторов будет шесть месяцев, чтобы изменить структуру владения, иначе их заблокируют.

Угроза для «Яндекса» и Google

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому не более 20% акций новостного агрегатора, работающего в российском медиапространстве, может принадлежать иностранным лицам. В случае невыполнения этого условия агрегатор будет блокироваться на территории России, пока не выполнит его.

Законопроект был внесен депутатами «Единой России» и ЛДПР — Андреем Луговым, Антоном Горелкиным, Борисом Пайкиным и Михаилом Старшиновым. С юридической точки зрения он представляет собой поправки к части 12 статьи 10 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин подтвердил, что действие закона будет распространяться на русскоязычные новостные агрегаторы Google и «Яндекс.Новости», передает ТАСС. Он также отметил, что речь идет именно о новостных агрегаторах, а не о поисковых системах.

На запрос ТАСС в «Яндексе» ответили, что если закон будет принят, то совет директоров рассмотрит варианты реструктуризации долей агрегатора. Акции компании на днях продемонстрировали падение почти на 20% в связи с распространением слухов о приобретении доли в компании Сбербанком. После опровержения слухов о сделке они выросли на 7,6%, но вновь просели на новостях из Госдумы на 5,7%, обновив минимум июля 2017 г.

Google комментировать ситуацию не стал.

Сущность законопроекта

Согласно законопроекту, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо с иностранным участием более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин России, имеющий гражданство другого государства, не могут владеть новостным агрегатором, а также прямо или косвенно владеть, управлять или контролировать более 20% его долей.

Госдума рассмотрит законопроект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах

Если новостной агрегатор не удовлетворяет изложенным выше нормам, то Роскомнадзор должен обратиться в суд по вопросу ограничения доступа к этому агрегатору в России. По решению суда агрегатор блокируется оператором связи.

Если на момент вступления закона в силу агрегатор уже работает в России, и присутствуют в реестре новостных агрегаторов, то у него есть 6 месяцев, чтобы привести структуру своих долей в соответствии с требованиями. Если закон уже вступил в силу, а агрегатора еще нет в реестре, то 6 месяцев отсчитывается с момента внесения его в реестр.

Пояснения авторов

В пояснительной записке авторы законопроекта пишут, что новостные агрегаторы, подобно СМИ, оказывают информационные воздействия на россиян, поэтому и требования к ним должны быть такие же, как к СМИ. Для СМИ подобные требования вступили в силу в 2016 г., а в 2017 г. они были установлены и для аудиовизуальных сервисов.

Авторы идеи отмечают, что в данный момент сохраняется возможность иностранных государств влиять на распространение информации в России. С учетом той роли, которую новости играют в современном мире, это означает влияние и на развитие демократических институтов.

«Внедряемые проектом ограничения предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания, тем самым, благоприятных условий для развития гражданского общества», — гласит записка.

Горелкин в беседе с ТАСС отметил, что российские СМИ в свое время успешно приспособились к аналогичным нормам. По его словам, иностранные участники новостных агрегаторов могут передать акции в управление или продать российским акционерам той же структуры. Он акцентировал внимание на том, что российское медиапространство должно развиваться в соответствии с национальными интересами, и что россиянам по-прежнему будет доступен весь интернет.