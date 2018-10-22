Усманов отказался от контроля над Mail.ru

Алишер Усманов передал долю в Mail.ru group в управление менеджменту группы в лице гендиректора Бориса Добродеева. Также в состав нового совета директоров войдут менеджеры и сотрудники совладельца компании – Газпромбанка. Сам Усманов планирует сфокусироваться на создании конкурента Amazon и Ebay.

Контроль над Mail.ru переходит в руки менеджмента

Холдинг USM, основанный бизнесменом Алишером Усмановым, передал контроль над своей долей в Mail.ru group менеджменту компании. По сообщению пресс-службы Mail.ru group, USM более не является единоличной контролирующей стороной группы, и ни один из акционеров единолично не контролирует технологическую компанию через «МФ Технологии». В экономической структуре владения «МФ Технологии» изменений не произошло.

Генеральный директор Mail.Ru group Борис Добродеев будет управлять голосами «Мегафона» и USM. В совет директоров группы номинированы представители Mail.ru – Дмитрий Сергеев и сам Добродеев, а также представители сравнительно нового акционера группы – Газпромбанка – Алан Ваксман (заместитель председателя правления банка) и Сергей Меднов (первый вице-президент банка). Они заменят Сергея Солдатенкова, Ивана Стрешинского, Анну Серебряникову и Влада Вольфсона. Дмитрий Гришин, экс-гендиректор Mail.ru, сохранит свое место в совете директоров.

Исполнительный директор «Мегафона», Геворк Вермишян, назначенный на должность в октябре 2018 г. заявил, что считает данный шаг выражением вотума доверия команде управленцев Mail.ru group. Того же мнения придерживается и Иван Стрешинский, генеральный директор «ЮэСэМ Менеджмент».

«Мы считаем, что, предоставив команде Mail.ru group, в лице генерального директора, постоянное право голоса, закрепленное за нашими акциями в "МФ Технологии", мы даем ясный знак нашей поддержки команде и ее стратегии», – отметил Стрешинский.

Mail.ru group переходит под контроль своего руководства

Совместная компания «МФ Технологии» (МФТ) была создана Газпромбанком, «Мегафоном», «Ростехом» и USM Holdings в мае 2018 г. Предполагалось, что совместное предприятие займется в том числе разработкой ПО для цифровизации крупного бизнеса, а также созданием решений на базе блокчейна. Одним из преимуществ совместной работы партнеры считают «беспрецедентный доступ к клиентской базе», что будет достигнуто путем сложения аудиторий Mail.ru в соцсетях и точек продаж «Евросети» и «Связного».

Усманов сосредоточится на электронной коммерции

Отказавшись от контроля над Mail.ru Усманов планирует сосредоточиться на реализации проектов в области электронной коммерции.

«Одна из моих целей на ближайшие годы – совместно с нашими партнерами из Alibaba построить крупнейшую компанию в области e-commerce в Европе, потеснив позиции таких ритейл-гигантов, как Amazon и Ebay», – говорится в заявлении Алишера Усманова, распространенном «Холдиноговой компанией ЮэСэМ».

Напомним, в сентябре 2018 г. РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru объявили о создании совместного предприятия на базе российской AliExpress (AliExpress Russia). Китайской стороне в совместном бизнесе досталось 48%, российским участникам – 52%. Предприятие должно было дать возможность российским продавцам реализовывать свои товары многомилионной потребительской аудитории Alibaba.

Деофшоризация «Мегафона» и эксперименты

В феврале 2017 г. «Мегафон» объявил о завершении сделки по приобретению у структур Усманова контрольного пакета акций Mail.ru group. Сделка стала возможной благодаря Сбербанку, который открыл «Мегафону» кредитную линию объемом до 35 млрд руб. Общая стоимость сделки составила в $740 млн. Приобретение Mail.ru group в «Мегафоне» оправдали «нулевым ростом» российского рынка мобильной связи – средняя выручка на одного абонента падала, а конкуренция за высокодоходных абонентов усиливалась. «Мегафон» намеревался сделать ставку на «цифровых» пользователей, активно пользующихся мобильным интернетом, а Mail.ru group должна была предоставить оператору «естественную» возможность расширяться в направлении цифровых сервисов.

Уже в мае 2017 г. «Мегафон» запустил виртуального оператора мобильной связи VK Mobile для пользователей социальной сети «Вконтакте». Его главной особенностью стало включенное в абонентскую плату прослушивание музыки. Спустя менее чем год проект был закрыт, поскольку не оправдал возлагавшихся на него ожиданий.

В августе 2018 г. «Мегафон» перешел из-под контроля кипрского офшора USM Holdings Limited под управление российской структуры ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ».

Этому событию предшествовал делистинг ценных бумаг «Мегафона» с Лондонской фондовой биржи. В то же самое время сотовый оператор объявил оферту на выкуп своих акций и глобальных депозитарных расписок у миноритариев якобы из-за нежелания причинить неудобства миноритарным акционерам в ходе трансформации компании. Тем не менее, аналитики отметили наличие связи между данным решением и боязнью Усманова оказаться под санкциями.