Сбербанк и «Яндекс» запустили «российский Amazon» в полноценном режиме

Маркетплейс «Беру», созданный совместно Сбербанком и «Яндексом», начал полноценную работу. До этого площадка функционировала в тестовом режиме. За время тестирования было добавлено 100 тыс. товаров в 600 категориях от 1 тыс. продавцов и обработано 180 тыс. заказов покупателей.

Запуск «Беру»

Сбербанк и «Яндекс» завершили тестирование маркетплейса «Беру» и запустили его в полноценном режиме. Напомним, тестирование площадки и размещение на ней товаров началось в мае.

Как сообщают партнеры, в течение тестового периода маркетплейс пополнился 100 тыс. товаров в 600 категориях от 1 тыс. продавцов. За это время покупатели совершили на «Беру» порядка 180 тыс. заказов, что дало возможность наладить работу площадки к запуску. По состоянию на май месяц, то есть в начале тестирования, для заказа было доступно 25 тыс. наименований. Компания планирует расширить ассортимент до 1 млн наименований в течение нескольких лет.

В настоящий момент на «Беру» уже можно приобрести детские товары, бытовую технику и электронику, товары для дома и дачи, товары для животных, продукты питания, косметику и заказать доставку лекарств.

По словам Максима Гришакова, гендиректора компании «Яндекс.Маркет», на площадке сейчас девять разделов, недавно были добавлены аптечные товары и продукты питания. В будущем категорий должно стать больше. Создатели проекта планируют выстроить работу маркетплейса таким образом, чтобы покупатель мог совместить в одном заказе товары от разных продавцов.

Система бонусов

Одним из новшеств, которые появились вместе с полноценным запуском, стала система бонусов «Беру Бонусы». Система подразумевает предоставление скидок или бесплатной доставки покупателям, которые совершали покупки на маркетплейсе ранее. Кроме того, бонусы можно накапливать. Если у покупателя достаточно бонусов для оплаты полной стоимости товара, он сможет приобрести его за 1 руб.

Фото: depositphotos.com «Яндекс» запустил совместный со Сбербанком маркетплейс

Авторы проекта отмечают игровой принцип работы бонусной системы: пользователь не знает, какой бонус за какую покупку он получит. Это может быть скидка на конкретную сумму или же процент от стоимости покупки. Есть скидки, которые распространяются на все товары, но есть и такие, которые действуют для некоторых категорий или наименований. Создатели маркетплейса обещают, что все время будут появляться новые скидки. На странице «Коллекция Беру Бонусов» покупатели смогут посмотреть бонусы, которые у них уже есть или могут появиться в будущем.

Влияние на рынок e-commerce в России

По словам Льва Хасиса, первого зампредседателя правления Сбербанка, покупки в интернете составляют в России всего 4% от потребительских покупок вообще, в то время как в развитых странах их доля достигает 15%. Хасис выражает надежду, что запуск «Беру» поспособствует развитию рынка e-commerce в России.

Согласно заявлению Грега Абовского, операционного и финансового директора «Яндекса», «Беру» будет использовать такие технологии, как голосовой помощник, компьютерное зрение, нейронные сети для рекомендации товаров, решения для маршрутизации в области доставки. Все это должно послужить повышению качества сервиса, что положительно скажется на рынке электронной коммерции в целом, отмечает он.

«Российский Amazon»

В конце апреля 2018 г. «Яндекс» и Сбербанк завершили оформление сделки по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции. Стоимость предприятия составляет 60 млрд руб., из которых 30 млрд руб. были предоставлены «Яндексу» Сбербанком по условиям сделки. 10% акций нового предприятия пошли в опционной фонд для сотрудников, остальные были поровну разделены между «Яндексом» и Сбербанком. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что партнеры намерены создать на базе «Яндекс.Маркета» «российский Amazon».

Совместное предприятие будет работать по трем направлениям. Во-первых, оно займется созданием маркетплейса — розничной площадки в интернете, где покупатели смогут приобретать товары у различных продавцов. Площадка самостоятельно будет осуществлять обработку заказов, обслуживание клиентов, организацию логистической цепочки и доставки покупок.

Во-вторых, совместное предприятие будет работать в направлении развития трансграничной онлайн-торговли. Третьим направлением станет развитие «Яндекс.Маркета» в прежнем виде, то есть в качестве площадки для сравнения цен и выбора товаров.