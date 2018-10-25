«Цифровая экономика» поможет ФАС получить особые права в интернете. Минэк их не понимает

Рабочая группа программы «Цифровая экономика» по направлению «Нормативное регулирование» одобрила проект Пятого антимонопольного пакета, предполагающий наделить ФАС полномочиями по регулированию деятельности крупнейших интернет-компаний. Ранее этот проект был раскртикован Министерством экономического развития.

Эксперты «Цифровой экономики» одобрили предоставление ФАС новых полномочий

Рабочая группа программы «Цифровая экономика» по направлению «Нормативное регулирование» одобрила проект Пятого антимонопольного пакеты. Об этом сообщила пресс-служба Проектного офиса программы «Цифровая экономика».

Проект пятого антимонопольный пакет был разработан Федеральной антимонопольной службой (ФАС) весной 2018 г. Документ представляет из себя поправки в Закон «О защите конкуренции», которые усилят полномочия ФАС, особенно в части интернета.

Новые понятия: цифровая платформа и сетевой эффект

Законопроект вводит понятие цифровой платформы. Под этим предлагается понимать размещенную в интернете инфраструктуру, которая используется для организации и обеспечения взаимодействия между продавцом и покупателем.

Также вводится понятие сетевой эффект. Эта зависимость потребительской ценности товара от количества потребителей одной и той же группы либо изменение ценности товара для одной группы потребителей при уменьшении или увеличении количества потребителей в другой группе.

Доминирующий хозяйствующий субъект в интернете

Хозяйствующий субъект, владеющий цифровой платформой, может быть признан доминирующим в случае, если «такая цифровая платформа занимает долю более чем 35% на рынке взаимозаменяемых услуг, оказываемых с использованием цифровых платформ, связанных с обеспечением взаимодействия хозяйствующих субъектов-продавцом и покупателей, и сетевые эффекты, основанные на количестве пользователей цифровой платформы, дают такому хозяйствующему субъекты возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке и устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и затруднять доступ на этот товарный рынок других хозяйствующих субъектам».

Рабочая группа программы «Цифровая экономика» проект,

наделяющий ФАС полномочиями по регулированию крупнейших интернет-компаний

В то же время хозяйствующий субъект, владеющий цифровой платформой, не может быть признан доминирующим в случае, если его годовая выручка не превышает 400 млн руб.

При анализе товарного рынке, на котором взаимодействие продавцов и покупателей организуется и обеспечивается посредством цифровых платформ, антимонопольный орган также устанавливает наличие сетевых эффектов и дает оценку их воздействию на возможность хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам, в том числе за счет существенности количества совершаемых посредством таких цифровых платформ сделок либо на отсутствие данной возможности.

ФАС сможет выдавать предписания по предоставлению прав на результаты интеллектуальной деятельности

Полномочия ФАС по выдаче предписаний, направленных на защиту конкуренции, расширяться на вопросы предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации и предписания о порядке предоставления или передачи другим лицам прав на результаты интеллектуальной деятельности, которыми распоряжается лицо, обращающееся с ходатайством о совершении сделки.

При рассмотрении ходатайств на совершение сделок ФАС сможет привлекать независимых экспертов. А для мониторинга и содействия в исполнении предписаний ФАС может привлекать «доверенных лиц», независимых от участников сделки.

Минэк не понял новых полномочий ФАС

Минэкономразвития раскритиковала предложения ФАС. Ведомство не понимает, что такое «инфраструктура» в контексте определения цифровой платформы. Под этим понятием можно понимать большой спектр субъектов: электронная биржа, сайт компании-агрегатора, сайт интернет-магазина, сайты туристических фирм, страховых компаний и банков.

Остается непонятным, о каких покупателях идет речь: о конечных потребителей или о местах встреч продавцом и покупателей-оптовиков. Минэку также непонятно, о какой деятельности по организации и обеспечению взаимодействия продавцов и покупателей идет речь: размещению объявлений, рекламе, непосредственно купле-продажа. В связи с этим под понятие «цифровая платформ» могут попасть информационные порталы и сайты, содержащие информацию о товарах, услугах, их стоимости.

Также непонятно, что такое взаимозаменяемые услуги, оказываемые с использованием цифровых платформ, связанных с обеспечением взаимодействия хозяйствующих субъектов-продавцов и покупателей.

Непонятно, на основании каких механизмов антимонопольный орган будет решать, дают ли возможность хозяйствующему субъекту, владеющему цифровой платформой, подсчитанные сетевые эффекты оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующему товарном рынке и устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов.

Также не понятно, на основании каких правил определяется, является ли влияние хозяйствующего субъекта решающим. В таких условиях, как заключает Минэк, решения ФАС о признании положения хозяйствующего субъекта, владеющего цифровой платформой, доминирующим, не могут быть достоверными.

Несмотря на возражения Минэк, рабочая группа программы «Цифровая экономика» по направлению «Нормативное регулирование» одобрила проект Пятого антимонопольного пакета в редакции ФАС без серьезных замечаний. Впрочем, собеседники CNews, близкие к обсуждению этого документа, затруднились оценить его дальнейшую судьбу.