Чтобы привлечь программистов, EPAM открыл офис на испанском курорте

В ИТ-индустрии не прекращается борьба за высококвалифицированных специалистов – компании всеми силами пытаются переманить в свой штат перспективных сотрудников. Компания EPAM открыла для этого офис в курортном городе Малага на юге Испании.

Современный офис на побережье Испании

Компания EPAM, известный разработчик заказного программного обеспечения, открыла новый офис в курортном городе Малага в Испании. Этот шаг сделан в рамках расширения представительства организации в Европе.

Новый офис формально разделен на два основных отдела – диджитал-студию и центр дистрибуции. Сейчас в офисе работают 50 сотрудников, в течение 2019 г. ожидается расширение штата до 200 человек.

Цель открытия офиса в Малаге

EPAM нуждается в сотрудниках из различных сфер деятельности. Компании требуются инженеры, финансовые специалисты, разработчики ПО. Поиском новых сотрудников EPAM занимается не только в Испании, но также по всей Европе, в СНГ, Латинской Америке и странах Азиатско-тихоокеанского региона, а офис на побережье жаркой курортной страны – это дополнительный стимул специалистов стать частью команды EPAM.

Перспективы нового офиса EPAM

Новый офис EPAM в Малаге должен стать центром консалтинговых услуг и разработки ПО. У компании уже есть аналогичные центры в Венгрии, Польше, Чехии и Болгарии, отметил исполнительный вице-президент и глава отдела финансовых услуг EPAM Балазс Феджес (Balazs Fejes).

У EPAM появился офис на испанском морском курорте

Офис в Малаге уже работает с международными хедж-фондами и инвестиционными банками в полном соответствии с европейскими и североамериканскими финансовыми нормативами и законами, а также с многочисленными розничными клиентами по всему миру.

Малага как испанская Калифорния

Город Малага, расположенный на юге Испании, в течение многих десятилетий считался (и считается) курортным городом страны. В последние 20 лет своей истории он стал преобразовываться в технологический центр, и сюда стали съезжаться крупные компании со всего света с целью открыть здесь свое представительство. Это своего рода испанский аналог штата Калифорния, где были основаны многие крупные ИТ-компании.

Вице-президент EPAM Виктор Дворкин подметил, что в современной ИТ-сфере идет борьба за поистине талантливых или опытных сотрудников, и их уже не так просто переманить в свой штат. Малага – город, позволяющий не только работать и зарабатывать деньги, но и жить полной жизнью, наслаждаясь отличной погодой и роскошной природой. Жить и работать в эдаком рае на Земле хотят многие, и EPAM теперь может обеспечить высококвалифицированным соискателям такую возможность.

Компания с 25-летней историей

Ныне американская компания EPAM (Effective Programming for America) была основана в 1993 г. выходцами из Белоруссии Аркадием Добкиным и Леонидом Лознером. В 2018 г. она отметила свое 25-летие, так что открытие офиса в Малаге – своего рода подарок EPAM самой себе на юбилей.

Разработка приложений на заказ, то, с чего EPAM начинала в 1993 г., по-прежнему считается основным направлением деятельности компании, но сейчас она также предоставляет услуги по интеграции и портированию приложений, ИТ-консалтингу, тестированию программного обеспечения и разработке цифровых стратегий.

В России офисы разработки EPAM есть в Москве, Санкт-Петербурге и еще более, чем в 10 городах.

В I квартале 2018 г. в EPAM работали свыше 29600 сотрудников. Выручка компании за финансовый 2017 г. составила $1,45 млрд при операционном доходе $173 млн, в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017» EPAM занимает третью строчку.