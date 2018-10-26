Взят под стражу гендиректор и соучредитель Depo Computers

В поле зрения правоохранительных органов попал гендиректор и соучредитель Depo Computers. Заключенный под стражу на два месяца Алексей Ирисов подозревается в мошенничестве при исполнении контракта.

Арест гендиректора Depo

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Алексея Ирисова — гендиректора и соучредителя российского производителя компьютерной техники Depo Computers. На основании этого решения бизнесмен пробудет за решеткой как минимум два месяца — до 24 декабря 2018 г..

Как пишет RNS, Алексею Ирисову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, уточнили в суде. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Накануне, 25 октября 2018 г. о возбуждении уголовного дела в отношении Ирисова сообщила газета «Коммерсант». По информации издания, дело возбудил следственный департамент МВД. «По предварительным данным, правоохранительные органы подозревают гендиректора в хищении средств при исполнении одного из контрактов», — сообщала газета.

Несколько фактов о Depo Computers

Компания Depo Computers, основанная в 1995 г., занимается разработкой и производством ИТ-оборудования. По данным ЕГРЮЛ действующее юрлицо компании — ООО «Депо электроникс» — было зарегистрировано 2 июня 2008 г. в подмосковном Красногорске. Главным соучредителем компании выступает Сергей Эскин с долей в 99%. Оставшийся 1% записан на героя этого материала Алексея Ирисова.

Алексей Ирисов арестован по подозрению в мошенничестве

По информации «Контур.фокус», по итогам 2017 г. выручка «Депо» составила 5,8 млрд руб. при годовом росте этого показателя в 30%. Чистая прибыл компании за указанный год составила 156,8 млн руб.

За организацией числится 679 госконтрактов на сумму в 10,0 млрд руб. Ее заказчиками в последнее время становились «Роснефть», «Газпром», «Интер РАО», Первый казачий университет и входящий в «Ростех» проблемный Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления.

Крупнейшие контракты компании за последний год относятся к поставке оборудования и ПО для ПАКа ИТ-инфраструктуры запущенного ФНС с 1 октября 2018 г. единого госреестра ЗАГСов на 280 илн руб., поставке Фонду социального страхования АРМов для работы с персональными данными на 264 млн руб. и поставке ДИТу Москвы программно-технических средств для образовательных организаций столицы (третья очередь) на 2,18 млрд руб.

По данным IDC, по итогам II квартала 2018 г. компания заняла пятое место по поставкам компьютеров в России. В крупных судебных разбирательствах «Депо» в последние несколько лет не участвовала.