Intel получил самую большую выручку за 50 лет истории

Корпорация Intel опубликовала новый отчет, рассказывающий о финансовых показателях за последние три месяца. Впервые за всю историю компании ее квартальная выручка достигла $19,2 млрд.

Рекордные результаты III квартала

Intel отчиталась о финансовых показателях за III квартал 2018 г., который заканчивается 29 сентября 2018 г. За отчетный период корпорация продемонстрировала рекордную выручку в размере $19,2 млрд. Это лучший результат за всю ее пятидесятилетнюю историю, на 19% превосходящий показатели аналогичного периода 2017 г. – $16,1 млрд.

Операционная прибыль достигла $7,3 млрд, увеличившись на 43% по сравнению с прошлогодним показателем в $5,1 млрд. Валовая прибыль продемонстрировала рост с 62,3% до 64,5%. Чистая прибыль выросла на 42% – с $4,5 млрд в III квартале 2017 г. до $6,4 млрд в отчетном периоде. В результате акции Intel закрыли торги в четверг 25 октября 2018 г. ростом на 4,46%.

Рекордную выручку показало каждое отдельно взятое подразделение, несмотря на организационный и производственный кризис, разгоревшийся в корпорации.

Данные по подразделениям

Подразделение Client Computing Group (CCG), занятое производством процессоров для персональных компьютеров, показало весьма внушительную динамику, отчитавшись о квартальном росте выручки на 16% относительно аналогичного периода прошлого года – до $10,2 млрд. Даже дебют второго поколения процессоров AMD Ryzen не смог пошатнуть позиции Intel в этом сегменте, хотя и помог насытить рынок на фоне дефицита 14-нанометровых процессоров Intel.

Как правило, подобный взрывной рост на рынке процессоров для ПК наблюдается в момент поступления в массовую продажу новинок, но данные о продажах процессоров Intel девятого поколения попадут в отчетность уже следующего квартала.

Intel установила очередной рекорд

Итоги работы подразделения CCG могут впечатлить еще сильнее, если вспомнить о том, что глобальный рынок ПК в течение продолжительного периода времени находится в упадке, и лишь в июле 2018 г. Gartner и IDC зафиксировали признаки небольшого роста – 1,4-2,7% в штуках.

Подразделение Data Center (DCG), ответственное за выпуск решений для серверов, может похвастаться 26% ростом по сравнению с III кварталом 2017 г. – его выручка составила $6,1 млрд.

И вновь AMD не удалось потеснить конкурента при помощи своих серверных процессоров EPYC. Ситуация может измениться с появлением на рыке второго поколения 7-нанометровых чипов EPYC, которое запланировано на конец 2018 г. Этот шаг не останется без ответа – в соответствии с дорожной картой Intel планирует выпустить новую линейку процессоров семейства Cascade Lake в 2019 г.

Подразделение Non-Volatile Solutions (NSG) по производству решений в области хранения данных выручило $1,1 млрд (21% рост) и впервые вышло в плюс с операционной прибылью в размере $160 млн.

Подразделение Internet of Things (IOTG – интернет вещей) принесло $919 млн (рост на 8%), а Programmable Solutions — $496 млн (PSG, FPGA-решения) на 6% больше.

Что там у AMD?

AMD также опубликовала отчет о финансовых результатах по итогам III квартала 2018 г. Рынок отреагировал падением стоимости акций компании примерно на четверть – результаты не оправдали ожиданий инвесторов.

Тем не менее, данные отчетности AMD выглядят достаточно позитивно: выручка компании выросла с $1,58 млрд до $1,65 млрд. Из них $102 млн составила чистая прибыль (в сравнении с $61 млн годом ранее). Показатель валовой прибыли достиг 40% по сравнению с 36% за аналогичный период 2017 г.

Наибольшую долю выручки AMD (порядка 57%) принесло подразделение Computing and Graphics, занимающееся реализацией видеокарт и процессоров, которое выручило $932 млн ($100 млн операционной прибыли), что позволило улучшить прошлогодние показатели на $103 млн и $27 млн соответственно. Заметно снизились доходы от продаж видеокарт (лишь 30% в структуре доходов) на фоне падения спроса на решения для майнинга криптовалют. Остаться «на плаву» AMD помогли продажи процессоров Ryzen.