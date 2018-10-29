Чистая прибыль «Яндекса» выросла на сотни процентов

Драйверами роста квартальной прибыли и выручки «Яндекса» стали сервисы такси и объявлений, «Яндекс.Облако» и экспериментальные направления. Выручка от продажи интернет-рекламы в структуре общей выручки компании составляет 80%.

Позитив по всем финансовым показателям

«Яндекс» представил неаудированные финансовые результаты за III кв. 2018 г., согласно которым консолидированная выручка компании выросла по сравнению с аналогичным показателем 2017 г. на 39% до 32,6 млрд руб. ($496,6 млн).

Чистая прибыль компании выросла по сравнению с аналогичным показателем 2017 г. на 459% и составила 4,8 млрд рублей ($72,7 млн). Рентабельность по чистой прибыли — 14,6%.

Комментируя итоги квартала, Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса», в частности отметил: «Наша выручка в третьем квартале выросла на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года — во многом благодаря «Такси», сервисам объявлений и экспериментальным направлениям. Выручка без учета «Яндекс.Маркета» увеличилась на 44%. «Яндекс.Драйв», наш каршеринговый сервис, стал лидером рынка в России. Мы запустили публичную облачную платформу «Яндекс.Облако», предоставив другим компаниям возможность пользоваться нашими передовыми технологиями и инфраструктурой российских дата-центров Яндекса».

Ключевые финансовые показатели

Скорректированная чистая прибыль компании увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 157% и составила 6,1 млрд рублей ($93,0 млн). Рентабельность скорректированной чистой прибыли к выручке составила 18,7%.

Консолидированная квартальная выручка «Яндекса» составила 32,6 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA вырос по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 88% до 10,7 млрд руб. ($163,5 млн). Рентабельность скорректированного показателя EBITDA к выручке составила 32,9%.

Выручка без учета «Яндекс.Маркета» выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 44% — до 32,6 млрд рублей ($496,6 млн). Чистая прибыль без учета «Яндекс.Маркета», выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 549% и составила 4,7 млрд рублей ($71,0 млн).

Консолидированные финансовые показатели «Яндекса»

Скорректированная чистая прибыль без учета «Яндекс.Маркета» увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за 2017 г. на 167% и составила 6,0 млрд рублей ($91,3 млн). Рентабельность скорректированной чистой прибыли к выручке без учета «Яндекс.Маркета» составила 18,4%.

Скорректированный показатель EBITDA без учета «Яндекс.Маркета» вырос по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 96% до 10,7 млрд рублей ($163,5 млн). Рентабельность скорректированного показателя EBITDA к выручке без учета «Яндекс.Маркета» составила 32,9%.

Финансовые показатели без учета «Яндекс.Маркета»

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов «Яндекса» на 30 сентября 2018 г. составил 93,5 млрд рублей ($1425,0 млн) на консолидированной основе, включая 26,3 млрд рублей ($401,7 млн) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента «Такси»; 32,2 млрд рублей ($490,3 млн) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов «Яндекс.Маркета», не включаемых в консолидированный баланс Яндекс Н.В. (Yandex N.V.).

Структура консолидированной выручки «Яндекса»

В третьем квартале было выкуплено 4,5 млн акций в рамках программы обратного выкупа акций, объявленной во втором квартале 2018 года.

Яндекс запустил публичную облачную платформу «Яндекс.Облако».

«Яндекс» увеличил свою долю в агрегаторе скидок «Едадил» с 10 до 100%, а также приобрел мажоритарную долю в компании «Партия еды», одном из крупнейших российских сервисов доставки наборов для приготовления блюд.

Доходы от рекламы

Выручка от продажи интернет-рекламы компании выросла за квартал на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. В структуре общей выручки «Яндекса» в третьем квартале 2018 года она составляет 80%.

Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах «Яндекса» и на сайтах «Рекламной сети». Без учета выручки «Яндекс.Маркета» за третий квартал 2017 года выручка от продажи интернет-рекламы в третьем квартале 2018 года выросла на 24% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 г.

Выручка от продажи рекламы на сайтах «Яндекса» в третьем квартале 2018 года увеличилась на 22% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года и составила 61% от общей выручки компании. Без учета выручки Яндекс.Маркета за третий квартал 2017 года выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах «Яндекса» в третьем квартале 2018 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года.

Структура консолидированной выручки «Яндекса» по сегментам

Выручка от продажи рекламы на сайтах «Рекламной сети Яндекса» в третьем квартале 2018 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года. В структуре общей выручки компании в третьем квартале 2018 года она составила 18%.

Прочие доходы

В третьем квартале 2018 года прочие доходы компании выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 327% и составили 20% от общей выручки компании в третьем квартале 2018 года. Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов сервиса «Яндекс.Такси», а также с доходами сервиса «Яндекс.Драйв», который был запущен только в этом году.

Финансовые показатели «Яндекс.Маркета»

Число поездок сегмента «Такси» выросло на 31% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года. Это количество поездок включает поездки Uber за полный третий квартал 2018 года.

Поиск и портал «Яндекса»

Доля «Яндекса» на российском поисковом рынке, включая поиск на мобильных устройствах, по итогам III кв. 2018 г. составила в среднем 55,9%, при этом в том же периоде годом ранее она составляла 54,9%, а в предыдущем квартале — 56,2% (данные «Яндекс.Радар»).

В России доля поисковых запросов к «Яндексу» на устройствах на базе Android составила в третьем квартале 2018 года 49,1%, тогда как во втором квартале 2018 года она составляла 47,8%, а в третьем квартале 2017 года — 41,2% (данные «Яндекс.Радар»).

Количество поисковых запросов в России увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 12%. Количество платных кликов на сайтах «Яндекса» и на сайтах «Рекламной сети Яндекса» выросло в совокупности на 13% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года. Количество платных кликов без учета кликов на «Яндекс.Маркете» выросло на 22% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года.

Средняя цена за клик выросла на 5% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года. Средняя цена за клик без учета цены кликов на «Яндекс.Маркете» выросла на 2% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года.

Изменение в структуре сегментов «Яндекса» с первого квартала 2018 года

В сегмент «Поиск и портал» входили все сервисы «Яндекса» в России, Беларуси и Казахстане, в том числе геоинформационные, а также сервисы «Яндекса» на Украине до введения в этой стране санкций против Яндекса в мае 2017 года, кроме нижеперечисленных. С первого квартала 2018 года этот сегмент включает поиск и портал в Турции и Yandex Launcher, относившиеся ранее к экспериментальному направлению, а также сервис «Яндекс.Путешествия», входивший в сегмент сервисов объявлений.

В сегмент электронной коммерции входил «Яндекс.Маркет» до завершения создания Яндексом и Сбербанком совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета» 27 апреля 2018 года.

Сегмент «Такси» включает сервисы онлайн-заказа такси «Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, сервисы доставки еды «Яндекс.Еда» и UberEATs.

Список сервисов объявлений включает «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа».

В подразделение «Медиасервисы» входит «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма». Медисервисы были выделены из экспериментального направления в отдельное бизнес-подразделение.

Сегмент «Экспериментальные направления» на сегодняшний день включает в себя «Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Здоровье», «Яндекс.Драйв» и Yandex Data Factory. Сервисы «Яндекс.Облако» и «Яндекс.Здоровье» ранее относились к сегменту поиска и портала. Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» был запущен в феврале 2018 года.

Прогноз на весь 2018 финансовый год

С учетом финансовых результатов за квартал и с начала года, а также учитывая деконсолидацию «Yandex.Market» из консолидированных финансовых результатов, в «Яндексе» прогнозируют рост выручки за весь 2018 год (за вычетом «Яндекс.Маркета» за предыдущие периоды) на уровне 35-38% по сравнению с 2017 годом (в рублевом выражении).

Рост выручки от поиска и портала на рублевом уровне прогнозируется на уровне 21-23% по сравнению с 2017 годом.