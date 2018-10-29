На CNews FORUM 2018 пройдет турнир «Что? Где? Когда?» В игру приглашаются все желающие
Заключительным аккордом CNews FORUM, который состоится 8 ноября 2018 г., станет турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Принять участие в турнире может любой посетитель CNews FORUM, подавший заявку внизу этого материала.
Вопросы игры будут затрагивать широкий круг тем, и часть их будет связана с информационными технологиями.
Ведущим турнира на CNews FORUM 2018 станет Михаил Скипский, игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель Хрустальной Совы (2010 и 2016 гг.), двукратный обладатель «Хрустального атома» (2014 и 2017 гг.), обладатель звания Лучший тренер ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».
Организаторами мероприятия выступают компании ОМП, разработчик первой отечественной мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS Rus и «Диджитал Дизайн», ведущий разработчик корпоративного программного обеспечения.
игрок клуба «Что? Где? Когда?»,
двукратный обладатель Хрустальной Совы
Особенностью турнира станет формат ответов команд. Ответы на игровые вопросы команды будут давать с помощью планшетов под управлением Sailfish Mobile OS Rus. Для этого будет использовано мобильное приложение «Ареопад», предназначенное для распределенных совещаний в коллегиальных органах, включая госструктуры.
«Что? Где? Когда?» для подавляющего большинства участников СNews FORUM это не просто игра - это стиль жизни, заставляющий командно за короткое время решать нестандартные задачи. Именно поэтому мы уверены, что место и время игры выбраны правильно. Ждем вас!» - говорит гендиректор «Диджитал Дизайн» Дмитрий Лившиц.
«Формат игры «Что? Где? Когда?» в рамках СNews FORUM 2018 дает возможность представителям ИТ-индустрии из разных организаций в захватывающей интеллектуальной игре проверить свои командные навыки, лучше узнать друг друга и просто хорошо провести время в рамках насыщенной программы форума», - говорит гендиректор ОМП Павел Эйгес.
Турнир «Что? Где? Когда?» станет своеобразным афтепати СNews FORUM 2018. На нем будет работать фуршет, где посетители мероприятия смогут подкрепиться, наблюдать за игрой и свободно общаться.
Чтобы принять участие в игре, нужно заполнить анкету:
Зарегистрироваться для участия на CNews FORUM 2018 можно по ссылке.
По вопросам участия в игре можно обратиться в Агентство маркетинговых коммуникаций CNews Conferences, (495) 363-11-11, добавочные 1250, 1326, 1230, 1249, forum@cnews.ru