Власти разрешили рассылать гражданам SMS с задолженностью по микрокредитам

Госдума разрешила рассылать гражданам SMS с информацией о сумме имеющейся у них просроченной задолженности. Первоначально такое исключение планировалось сделать только для информирования о задолженности перед операторами связи, но в итоге депутаты разрешили указывать сумму задолженности перед любыми кредиторами.

Госдума разрешила писать в SMS сумму задолженности граждан

Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон о разрешении указывать в SMS, рассылаемых гражданам, суммы имеющихся у них долгов. Соответствующие изменения внесены в Закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности и о внесение изменений в Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (№230-ФЗ).

Закон №230-ФЗ был принят в 2016 г ., и серьезно ограничил деятельность кредиторов и коллекторов по взысканию просроченной задолженности с физических лиц. В числе прочего, он запретил указывать размер задолженности в телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемым по сетями электросвязи, в том числе по сетям сотовой связи, передаваемых с целью возврата просроченной задолженности.

В сообщениях было разрешено указывать только информацию о факте задолженности, наименование кредитора и его контактные данные. Такие изменения вызвали недовольство операторов связи, которые стали жаловаться на сложности информирования абонентов о суммах просроченной задолженности.

Почему ограничения на содержания SMS о фактах задолженности мешали операторам связи

О необходимости решения данного вопроса говорили также в Минкомсвязи и Российском союзе промышленников и предпринимателей. После этого был разработан соответствующий законопроект за авторством сенатора Людмилы Боковой и семи депутатов Госдумы.

Госдума отменила запрет на рассылку гражданам SMS

с информацией о сумме имеющейся у них просроченной задолженности

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, существующий порядок делает неинформативными SMS и автоматические голосовые сообщения, рассылаемые абонентам операторов о наличии у них задолженности. В результате возрастает число обращений абонентов в колл-центры и офисы операторов с целью уточнения размера имеющейся у них задолженности.

Количество таких повторных обращений составляет 2,1 млн в месяц. Это неудобно, когда абонент находится без связи, в том числе в роуминге, поскольку он не может узнать сумму задолженности и оперативно возобновить возможность потребления услуг связи, говорят авторы документа.

Ежемесячно у операторов фиксированной и мобильной связи образуется дебиторская задолженность на уровне 3,5 млрд руб., из которой на досудебной стадии удается вернуть от 30% до 80%. SMS и автоматические голосовые сообщения являются эффективным способом получения платы за оказанные услуги, с их помощью ежегодно удается вернуть около 23 млрд руб., указано в пояснительной записке.

Депутаты решили не ограничиваться операторами связи

В то же время, после вступления в силу №230-ФЗ в 2017 г., сумма возвращенных путем SMS-сообщений средств сократилась на 1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

Первоначальная версия законопроекта предполагала разрешить рассылать посредством SMS и иных сообщений, распространяемых по сетям электросвязи, информацию о сумме имеющейся задолженности, если данная задолженность образовалась перед оператором связи. Но во втором чтении в документ была внесена поправка о том, что указывать сумму задолженность в подобного рода сообщениях можно независимо от того, кто является кредитором.

В таком виде закон и был принят и направлен в Совет Федерации.