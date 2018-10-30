ИТ-компания «Роснано» не получила 100 млн руб. в странной сделке с участием «дочки» «Лукойла»

У «дочки» «Роснано» возникли серьезные финансовые проблемы из-за неоплаты поставки ее ИТ-оборудования со стороны кипрской структуры, которая связана с дочерним предприятием «Лукойла» в Ираке.

Долг в 100 миллионов

Как установил CNews, российская ИТ-компания «Элвис-неотек» — дочерняя структура «Роснано» — недополучила 99,2 млн руб. по договору, связанному с иракской «дочкой» нефтяной компании «Лукойл». Данные об этом можно найти в базе судебных решений.

С претензиями, в которых фигурировала данная сумма, «Элвис неотек» обратился в арбитражный суд Москвы, указав в качестве ответчика своего финансового посредника — компанию «Элкомимпорт». Однако служители Фемиды сочли, что ответственность за не полную оплату ИТ-оборудования лежит на конечном получателе товара — кипрской структуре Svisma Finance Limited.

О том, что эта сделка имела отношение к «Лукойлу», свидетельствует апеллирование суда к тому, что «в декларациях на товар в качестве получателя указана компания Lukoil Mid-East Limited on Bihalf оf Svisma Finance Limited». То есть формально структура Lukoil Mid-East Limited получила проблемный товар «по поручению» или «в интересах» упомянутой кипрской организации.

Отметим, что Lukoil Mid-East Limited — это, по собственному определению данной компании, дочернее предприятие группы «Лукойл», управляющее проектами в области разведки и добычи нефти и газа в Ираке.

Дочерней ИТ-структуре «Роснано» задолжали 100 миллионов за оборудование, предположительно предназначенное для дочернего предприятия «Лукойла» в Ираке

При этом данную структуру с «Элвис-неотеком» связывает ИТ-проект, относящийся к охране компрессионных станций «Западная Курна — нефтеналивной порт Басра». Напомним, Басра — это официальная столица Ирака.

Участники упомянутого разбирательства — «Элвис неотек», «Элкомимпорт» и «Лукойл» не смогли ответить на вопросы CNews к моменту публикации этого материала.

Родственная составляющая

Примечательным в данной истории является тот факт, что «Элвис-неотек» и «Элкомимпорт» можно считать связанными организациями. Как следует из баз данных ЕГРЮЛ и «Контур.фокуса», АО «Элвис-неотек» на 100% принадлежит ЗАО «Электронно-вычислительные информационные и инструментальные системы» (ЭЛВИИС).

Официальная запись в отношении последнего из упомянутых юрлиц от 10 марта 2016 г. гласит, что оно прекратило деятельность «путем реорганизации в форме присоединения». Однако в ЕГРЮЛ все еще указано, что крупнейшим соучредителем ЗАО с долей в 52% выступает Ярослав Ярославович Петричкович.

При этом главным соучредителем «Элкомимпорта» с долей в 60% заявлена Екатерина Ярославовна Петричкович. В соответствии с ее профилем на Faceboock, она работает заместителем гендиректора данной компании. Ей сейчас 32 года.

Отношения «Элвиса» с «Лукойлом»

Что именно было не в полной мере оплачено из поставки «Элвис неотека» структуре «Лукойла», из судебных документов не ясно. Известно лишь, что общая сумма сделки составила 170,4 млн руб.

Необходимо отметить, что по данным из открытых источников, иракская «дочка» «Лукойла» ранее задействовала восемь радарно-оптических комплексов обнаружения и слежения на основе радиолокационных систем «Элвиса» Orwell-R — для защиты так называемых кустов скважин, водозаборных сооружений, станций подготовки нефти и служебных помещений.

В данном случае название систем Orwell, очевидно, отсылает нас к имени британского писателя Джорджа Оруэлла (George Orwell), известного как автор романа-антиутопии «1984», в котором государство осуществляет тотальную слежку за гражданами.

В планах партнеров после упомянутой поставки ранее была указана в перспективе «охрана всего периметра месторождения “Западная Курна-2”».

Что такое «Западная Курна-2»

На сайте «Лукойла» говорится, что «Западная Курна-2» — это расположенное на юге Ирака в 65 км северо-западнее крупного портового города Басра одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений. «Начальные извлекаемые запасы месторождения составляют около 14 млрд барр., — отмечается в справке. — Более 90% запасов сосредоточены в залежах Мишриф и Ямама».

Там же говорится, что 12 декабря 2009 г. консорциум в составе ПАО «Лукойл» и норвежской компании Statoil стал победителем тендера на право освоения этого месторождения, а 31 января 2010 г. был подписан соответствующий договор, ратифицированный кабинетом министров Республики Ирак.

Несколькими годами позже, в январе 2013 г. было подписано дополнительное соглашение к контракту, котором, в частности, зафиксированы целевой уровень добычи по проекту (1,2 млн барр. нефти в сутки), период поддержания целевого уровня добычи (19,5 лет) и продление общего срока действия контракта до 25 лет.

Несколько фактов об «Элвис-неотеке»

«Элвис-неотек» позиционирует себя как проектная компания «Роснано», разработчик систем безопасности с компьютерным зрением

На сайте «Роснано» в разделе, посвященном «Элвис-неотеку», имя Ярослава Петричковича среди соучредителей не заявлено. По данным госструктуры, акционером компании наравне с «Роснано» выступает американская компания Senesys. При общем бюджете проекта в 2,81 млрд руб. на «Роснано» приходится 1,06 млрд руб.