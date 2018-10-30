У Microsoft нашлась разработка, аналог которой в России хоронили из-за YotaPhone

Стало известно о том, что несколько лет назад смартфоны Microsoft Lumia могли быть оснащены чехлами с дополнительным экраном на электронных чернилах. Эти экраны могли заменить собой основной дисплей и превратить смартфон в аналог современных электронных книг. Разработка не пошла в серию. Ранее аналогичное решение могло увидеть свет за авторством PocketBook, однако и оно не получило массового распространения — из-за судебного иска со стороны Yota Devices.

Смартфон с дополнительным дисплеем

Отдел исследований и разработок корпорации Microsoft опубликовал сведения о разработке смартфона с двумя экранами, который так и не пошел в серию. Прототип под названием Lumia 640 был создан несколько лет назад, в 2015 г. Технически у самого смартфона был один экран, а второй встраивался в фирменный чехол-обложку.

Аналог не увидел свет из-за Yota

Напомним, что в 2014 г. была предпринята попытка продвижения аналогичных чехлов PocketBook с дополнительным экраном E Ink для смартфона Samsung Galaxy S4. Однако тогда компания с российскими корнями Yota Devices, владевшая правами на смартфон с двумя экранами YotaPhone, подала в суд на разработчиков чехла, и в итоге массовое распространение в России он не получил. Лицензию на чехол со встроенным экраном PocketBook получил от Yota Devices лишь в 2015 г.

Microsoft запатентовал умную обложку

Что касается не вышедшей новинки Microsoft, то в компании были настолько уверены в успехе новой разработки, смарт-чехла под названием DisplayCover, что даже запатентовали его, чтобы лишить конкурентов возможности выпустить что-либо подобное. Дисплей в чехле выполнен по технологии электронных чернил E-Ink и предназначен для отображения в первую очередь статичной информации – текста, таблиц, графиков и изображений.

Принцип работы обложки

Чехол Display Cover предлагалось изготавливать из алькантары – сейчас этот материал используется в отделке некоторых мобильных устройств Microsoft серии Surface. В состав аксессуара, помимо экрана, входили аккумулятор, питающий всю электронику, и модуль Bluetooth, поскольку сопряжение дисплея со смартфоном предполагалось исключительно без использования проводов.

У Microsoft нашлась не увидевшая свет разработка для смартфонов, аналог которой в России был запрещен по иску Yota Devices.

Сама панель не была полностью сенсорной: лишь в нижней ее части Microsoft разместил пять чувствительных к прикосновениям кнопок управления. В будущем планировалось покрыть тач-слоем весь экран, что было отражено и в патентной заявке: на приложенных изображениях демонстрировалась работа виртуальной клавиатуры на этом экране.

DisplayCover в 2018 году

По состоянию на 2018 г. Microsoft больше не выпускает смартфоны: год назад он официально прекратил поддержку мобильной ОС Windows 10 Mobile, а последняя модель серии Lumia вышла еще раньше. Причина – в низком спросе на гаджеты под управлением указанной ОС и отсутствие интереса к данной платформе со стороны разработчиков приложений. В последние месяцы своего существования она занимала менее 1% мирового рынка мобильных устройств и ничего не могла противопоставить Apple iOS и Google Android в плане возможностей.

Прототип Display Cover позволял пользоваться смартфоном как электронной книгой за счет дополнительного экрана Е Ink, но Microsoft прекратил его разработку

Планы Microsoft по выпуску DisplayCover так и не были реализованы: проект закрыли в 2015 г., практически сразу после выпуска рабочего прототипа.

Аналоги DisplayCover

Как таковых аналогов умной обложки Microsoft в настоящее время не существует: производители аксессуаров не спешат предлагать чехлы со встроенными панелями Е Ink по причине их потенциально высокой цены и низкого спроса: смартфоны обновляются слишком быстро, и покупатели в общей массе не станут приобретать дорогой аксессуар для устройства, которое будет заменено на новое через год, а то и раньше.

Единственное исключение – китайские noname-производители: в интернет-магазинах КНР можно встретить чехлы для популярных моделей смартфонов со встроенными ЖК-экранами, но их функциональность не сравнится с возможностями DisplayCover. Один из вариантов – это чехол для iPhone 7 со встроенным «Тетрисом». Считается, что качество исполнения таких аксессуаров оставляет желать лучшего.

Смартфоны с двумя экранами

На данный момент вместо выпуска чехлов с дисплеями производители предпочитают встраивать дополнительные экраны прямо в смартфоны. Модели со вторым экраном предлагают компании LGи Meizu в своих флагманах V20 и Pro 7 соответственно, и скоро к ним присоединится китайский вендор ZTE со своим новейшим флагманом Nubia X.

Дополнительные экраны можно встретить на лицевой панели смартфонов, но чаще всего их интегрируют в тыльную часть корпуса. Ярким примером являются «йотафоны» — некогда популярные в России моноблоки. Третье поколение YotaPhone вышло в 2017 г. и получило современную начинку, однако в связи с разногласиями производителя и дистрибьюторов официально в Россию оно не поставлялось.

У «йотафонов» есть немало конкурентов среди малоизвестных китайских производителей, к примеру, смартфон Hisense A2, вышедший зимой 2017 г.