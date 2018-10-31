CNews выпустил рейтинг ИКТ-расходов регионов России
CNews Analytics подготовил рейтинг ИКТ-расходов 85 регионов России в рамках обзора «ИКТ в госсекторе». В 2018 г. региональные власти планируют направить на ИКТ-проекты на 9,2% больше средств, чем годом ранее. Наиболее существенные ИКТ-затраты на душу населения запланированы в Ненецком автономном округе.
ИКТ-расходы растут
В 2018 г. российские регионы планируют направить на реализацию ИКТ-проектов ₽110,7 млрд. Это на 9,2% больше, чем в 2017 г., когда согласно данным ежегодного рейтинга ИКТ-бюджетов российских регионов, подготовленного CNews, совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти составили ₽101,3 млрд. За все время формирования рейтинга региональные ИКТ-бюджеты увеличились более чем полтора раза – с ₽69,6 млрд в 2013 г.
За время составления рейтинга число регионов, в которых основные ИКТ-расходы аккумулируются в руках одного профильного ведомства, значительно увеличилось. Как правило, в руках других региональных органов власти находятся бюджеты на внедрение региональных ИТ-систем в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, электронного бюджета и создания «Безопасного города».
Суммарные ИКТ-расходы регионов России
Источник: CNews Analytics, 2018
В 2018 г. впервые за все время формирования рейтинга в нем отсутствуют данные о субсидии, полученной регионом от Минкомсвязи. Напомним, что субсидии на реализацию мероприятий по созданию и доработке различных информационных систем предоставлялись примерно 20-25 регионам ежегодно начиная с 2012 г. В 2018 г. информация о размере такой субсидии и регионах, которые ее получили, на сайте Минкомсвязи обнаружить не удалось.
Кто больше
Лидерами рейтинга «CNews: ИКТ в регионах 2018» являются Москва (₽49,2 млрд), Санкт-Петербург (₽13,5 млрд), Московская область (₽5,7млрд). На четвертое место с шестого в 2017 г. переместилась Республика Татарстан (₽2,6 млрд). На пятом месте по-прежнему Республика Саха (Якутия) (₽2,5 млрд). На долю этих 5 субъектов РФ приходится ₽73,6 млрд или 66,5% всех региональных ИКТ-расходов.
Топ 10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов
|№ в 2018 г.
|№ в 2017 г.
|Регион
|Расходы региона на ИКТ, ₽млн
|Динамика суммарных расходов на ИКТ 2018/2017, %
|Численность населения на 01,01.2018 г., млн человек
|Суммарные ИКТ-расходы на душу населения в 2018 г., ₽
|2018
|2017
|1
|1
|Москва
|49 239
|45 710,8
|7,7%
|12,4
|3 970,9
|2
|2
|Санкт-Петербург
|13 526,4
|11 360,3
|19,1%
|5,3
|2 552,2
|3
|3
|Московская область
|5 712,1
|6 156,9
|-7,2%
|7,4
|771,9
|4
|6
|Республика Татарстан
|2 596,3
|1 984,6
|30,8%
|3,9
|665,7
|5
|5
|Республика Саха (Якутия)
|2 545,2
|2 036,9
|25%
|1
|2 545,2
|6
|10
|Самарская область
|2 492,2
|1 406,9
|77,1%
|3,2
|778,8
|7
|7
|Новосибирская область
|2 130,8
|1 863,9
|14,3%
|2,8
|761
|8
|8
|ХМАО-Югра
|1 701,4
|1 816,7
|-6,3%
|1,7
|1 000,8
|9
|12
|Волгоградская область
|1 652,5
|1 337,9
|23,5%
|2,5
|661
|10
|20
|Пермский край
|1 519,5
|826,2
|83,9%
|2,6
|584,4
Источник: CNews Analytics, 2018Перейти к полной таблице
По уровню ИКТ-расходов на душу населения в 2018 г., как и годом ранее, лидирует Ненецкий автономный округ, который потратит на каждого проживающего в нем гражданина ₽9332. На втором месте Москва, где ИКТ-затраты на душу населения составляют ₽3970. На третьем – Сахалинская область с показателем ₽2979.
Топ 10 регионов по уровню ИКТ-расходов на душу населения
|№ в 2018 г.
|№ в 2017 г.
|Регион
|Расходы региона на ИКТ, ₽млн
|Численность населения на 01,01.2018 г., млн человек
|ИКТ-расходы на душу населения в 2018 г., ₽
|2018
|2017
|1
|1
|Ненецкий АО
|373,3
|291,6
|0,04
|9 332,5
|2
|3
|Москва
|49 239
|45 710,8
|12,4
|3 970,9
|3
|2
|Сахалинская область
|1 489,5
|2 131,7
|0,5
|2 979
|4
|4
|Санкт-Петербург
|13 526,4
|11 360,3
|5,3
|2 552,2
|5
|6
|Республика Саха (Якутия)
|2 545,2
|2 036,9
|1
|2 545,2
|6
|7
|Чукотский АО
|98,8
|89,3
|0,05
|1 976
|7
|5
|Ямало-Ненецкий АО
|924,4
|1 063,6
|0,5
|1 848,8
|8
|9
|Магаданская область
|135,2
|112,2
|0,1
|1 352
|9
|11
|Хабаровский край
|1 439
|1 295,9
|1,3
|1 106,9
|10
|10
|ХМАО-Югра
|1 701,4
|1 816,7
|1,7
|1 000,8
Источник: CNews Analytics, 2018
На последнем месте Брянская область с показателем ИКТ-расходов на душу населения ₽18,7 – в 500 раз меньше, чем уже упомянутый Ненецкий АО. На предпоследнем месте Республика Дагестан, где на каждого гражданина приходится ₽34,2 регионального ИКТ-бюджета. Менее ₽50 ИКТ-расходов также приходится на каждого жителя Иркутской области и Алтайского края.