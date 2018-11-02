Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома»

Правительство выдвинуло своих кандидатов в совет директоров «Ростелекома». Новичками в совете директоров станут министр связи Константин Носков и его предшественник Николай Никифоров.

Никифоров и Носков войдут в совет директоров «Ростелекома»

Правительство опубликовало список кандидатов на избрание в совет директоров «Ростелекома». Внеочередное собрание акционеров «Ростелекома» с целью избрать новый совет директоров назначено на 24 декабря 2018 г.

Правительство предлагает двух новых кандидатов в совет директоров «Ростелекома». Это нынешний министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и его предшественник Николай Никифоров.

Константин Носков сменил Николая Никифорова на посту министра связи в мае 2018 г. После этого никаких государственных должностей Никифоров не получал. В распоряжении правительства нынешний статус Никифорова указан как председатель совета директоров компании «Дигинавис».

Ранее Николай Никифоров зарегистрировал в Иннополисе две компании: «Дигинавис» и «Развитие Иннополиса». Иннополис - новый город в республике Татарстан, построенный для развития инноваций при участии Никифорова.

Как чиновники входили и уходили из советов директоров «Ростелекома» и «Связьинвеста»

Чиновники Министерства связи исторически входили в советы директоров «Ростелекома» и холдинга «Связьинвест» (государство через этот холдинг контролировало «Ростелеком» до 2012 г.). Однако в 2011 г. Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост Президента России, потребовал исключить чиновников из советов директоров компаний с госучастием.

В совете директоров «Ростелекома» новичками станут

министр связи Константин Носков и его предшественник Николай Никифоров

Занимавший тогда пост министра связи Игорь Щеголев все-таки успел избраться в совет директоров «Ростелекома», но при этом обещал не участвовать в его работе. Затем чиновники министерства связи долгое время не входили в совет директоров «Ростелекома».

Однако после ухода Медведева с президентского поста чиновники постепенно стали возвращаться в советы директоров компаний с госучастием. Так, в 2015 г. совет директоров «Ростелекома» возглавил Сергей Иванов, который тогда руководил Администрацией Президента (АП). В 2016 г. Иванов ушел со своего поста в АП, но продолжил руководить советом директоров «Ростелекома».

В 2017 г. свой пост покинул президент «Ростелекома» Сергей Калугин, также входивший в совет директоров компании. Калугин перешел на должность замминистра связи, продолжив работать в совете директоров «Ростелекома».

Летом 2018 г. Калугин ушел из Минкомсвязи. Сейчас правительство предлагает исключить Калугина и из совета директоров «Ростелекома». Такая же судьба ожидает бывшего вице-президента «Газпромбанка» Александра Пчелинцева.

Кто останется в совете директоров «Ростелекома»

Согласно распоряжению правительства, свои места в совете директоров «Ростелекома» сохранят Сергей Иванов (в настоящее время спецпредставитель президента по вопросам экологии), первый зампред «Внешэкономбанка» Михаил Полубояринов, гендиректор «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, гендиректор телеканала «Россия» Антон Златопольский, гендиректор «Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ) Кирилл Дмитриев, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, советник гендиректора «ВЭБ Капитал» Рубен Аганбегян, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан и председатель совета директоров «Росавтодор», бывший гендиректор холдинга «Связьинвест» Вадим Семенов.

В нынешнем совете директоров «Ростелекома» независимыми директорами являются Яковицкий и Семенов. Предполагается, что в будущем составе совета директоров статус независимых директоров будет у Аганбегяна, Аузана и Семенова.