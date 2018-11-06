«Мегафон» собирает 111 миллиардов для выкупа собственных акций

«Мегафон» готовится предоставить своей «дочке» займ на сумму до 111,6 млрд руб. Средства могут потребоваться для осуществления новой оферты на выкуп акций у миноритариев «Мегафона».

«Мегафон» ищет 111 млрд рублей для собственной «дочки»

«Мегафон» сообщил о созыве внеочередного собрания акционеров, которое должно состояться 6 декабря 2018 г. Целью собрания будет одобрение сделок, благодаря которым «Мегафон» сможет предоставить финансирование своей «дочке» «Мегафон Финанс» на сумму до 111,6 млрд руб.

Существуют несколько схем предоставления данного финансирования. «Мегафон» сможет предоставить своей «дочки» займ сроком до трех лет. Либо возможно внесение вклада в уставной капитал «Мегафон Финанс». Еще один вариант – предоставление «Мегафон Финанс» поручительства на сумму до 90 млрд руб.

Почему «Мегафон» может осуществить новую оферту

Необходимость привлечения «Мегафон Финанс» связано с возможной офертой на выкуп акций «Мегафона». Ранее «Мегафон» осуществил делистинг с Лондонской фондовой биржи, где акции компании котировались в виде глобальных депозитарных расписок (GDR).

В рамках делистинга «Мегафон» провел оферту на выкуп ценных бумаг у своих миноритариев. Оператор приобрел 57 млн собственных и 58,2 млн GDR, эквивалентных 18,6% от общего числа акций. Выкупом занималась «дочка» оператора – кипрский оффшор Megafon Investments (MICL).

«Мегафон» предоставит своей «дочке» «Мегафон Финанс» займ

на сумму до 111,6 млрд руб., чтобы она выкупила акции у миноритариев оператора

После выкупа доля MICL в «Мегафоне» выросла до 22,5%. Затем данная доля была переведена другой «дочке» «Мегафона» - упомянутой «Мегафон Финанс». Сейчас «Мегафон Финанс» владеет 17,7% акций «Мегафона» и еще 4,8% - в виде GDR.

Основным акционером «Мегафона» является холдинг USM Алишера Усманова, который владеет 56,8% акций оператора. Сейчас «Мегафон» рассматривает возможность конвертации GDR в обыкновенные акции оператора. GDR более не является ликвидным инструментом и их сохранение только создает дополнительные административные издержки для компании.

Но в этом случае совокупная доля владения USM и «Мегафон Финанс» в капитале «Мегафона» превысит 75% акций и составит 78,5%. Соответственно, оператор должен будет сделать оферту миноритариям. С этой целью «Мегафон» и готовится предоставить финансирование «Мегафон Финанс». Но окончательного решения о конвертации GDR в акции еще не принято.

Сколько реально может потратить «Мегафон» на выкуп своих акций

Предыдущий выкуп обошелся «Мегафону» в 76 млрд руб. Тогда «Мегафон» предоставлял Megafon Investments займ на сумму 115 млрд руб. С целью предоставления данного займа «Мегафон» открыл три кредитные линии в Сбербанке, Альфа-банке и Газпромбанке на общую сумму до 115 млрд руб.

Расходы на нынешний выкуп акций, даже если он состоится, не будут большими, считает аналитик Райффайзенбанка Сергея Либина. Третьим по величине акционером «Мегафона», после USM и «Мегафон Финанс», является Газпромбанк - ему принадлежит 19% акций.

Акции «Мегафона» продолжают котироваться на Московской бирже, но в свободном обращении (free float) находится небольшая доля – 2,2%. На выкуп всей доли миноритариев, исходя из нынешних котировок акций «Мегафона» на Московской бирже 590 руб. может потребоваться 8,05 млрд руб.

«Предстоящая оферта станет последним шансом избавиться от акций для миноритариев, которые не успели продать свои акции в ходе предыдущей оферты, - говорит Либин. - Теоретически акции можно еще продать на Московской бирже, но объем торгов ими там незначителен».