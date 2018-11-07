Майнинг биткоина стал дороже добычи золота

Криптовалюта стала угрозой не только для человечества, но и для всей планеты. Майнинг, ставший повсеместным явлением, расходует невероятные объемы энергии и приводит к выбросам миллионов тонн СО2 в атмосферу.

Дороже золота

Американские ученые Макс Краузе (Max Krause) и Табет Толаймат (Thabet Tolaymat) доказали, что майнинг криптовалюты по энергозатратам уже превзошел добычу золота и ряда других металлов. На выработку $1 в биткоинах требуется 17 МДж (4,7 КВт-часов). На $1 при добыче меди и золота приходится расход в 5 МДж (1,38 КВт-часов). При этом биткоин пока еще в семь раз менее энергозатратен по сравнению с добычей алюминия. На него расходуется 135 МДж (37,5 КВт-часов) в пересчете на 1$.

Результаты проведенного исследования опубликованы в журнале Nature Sustainability. Сбор данных для анализа проводился в период с 1 января 2016 г. по 30 июня 2018 г.



Согласно подсчетам, в год на добычу биткоина электричества расходуется не менее 4-5 ТВт-часов. По другим оценкам, расход электроэнергии достигает 44 ТВт-часов в год в масштабах всей планеты. Если год назад цифра была на уровне 26 ТВт-часов, и майнинг биткоинов сравнивали по уровню потребления электричества с Афганистаном, то теперь сравнение идет совсем с другими странами – Ирландией и Гонконгом.

Курс падает, расход энергии растет

Количество энергии, потребляемой на майнинг, напрямую зависит от курса криптовалюты. По состоянию на ноябрь 2018 г. все крупные криптовалюты планеты постепенно теряют в цене: курс биткоина упал до $6568, а за эфир, лайткоин и монеро просят, соответственно, $222, $56 и $113. При этом в мире продолжают появляться новые виды криптовалюты, и растет число предпринимателей и компаний, занимающихся исключительно добычей виртуальных денег.

Добычу биткоина признали одной из причин изменения климата

Сейчас, чтобы получить всего $1 в биткоинах потребуется приблизительно 17 МДж энергии, если учитывать исключительно энергопотребление ферм из видеокарт или специализированных устройств для майнинга. На получение $1 в эфире, лайткоине и монеро надо израсходовать, соответственно, 7, 7 и 14 МДж. При этом исследование Краузе и Толаймата не учитывает расходы энергии на работу систем охлаждения.

Криптовалюта как причина глобального потепления

Расходуемую майнерами энергию требуется сперва произвести, и этот процесс нельзя назвать экологичным. Согласно статистике, даже в 2018 г. наиболее актуальный способ добычи энергии – сжигание ископаемого топлива. Некоторые европейские государства уже отказались от вредных тепловых и атомных электростанций, но в масштабах всего мира это произойдет еще нескоро.

В итоге добыча криптовалюты негативно сказывается на климате, влияя на его изменение. Выбросы СО 2 при росте производимых объемов электричества тоже растут. Майнеры, подсчитали Краузе и Толаймат, несут ответственность за 3-15 млн тонн СО 2 , выброшенных в атмосферу всего за 2,5 г. – с 1 января 2016 г. по 30 июня 2018 г. При этих подсчетах учитывалась добыча биткоинов, эфира, монеро и лайткоинов, тогда как в мире существует в несколько раз больше видов криптовалюты. К тому же, криптовалюта добывается уже в течение почти 10 лет, то есть вредных выбросов может быть в несколько раз больше.

Все началось с биткоина

Биткоин (Bitcoin) – самая первая и самая популярная криптовалюта в мире. Она была создана в 2008 г., и в ее основе лежит технология блокчейна – защищенных, полностью реплицированных распределенных данных, каждый блок которых неразрывно связан с другими блоками базы и не может быть изменен. Сама технология была представлена в том же 2008 г.

За 10 лет своего существования биткоин несколько раз переживал крупные взлеты и падения. Первый серьезный рост курса зафиксирован в 2013 г., когда цена одного биткоина выросла с $5 до $1100. Далее последовало несколько обвалов стоимости, а новый пик курса пришелся на 2017 – цена криптовалюты резко взлетела до $20 тыс. за один биткоин. Подорожали и другие виды криптовалют, что повлекло за собой рост числа майнеров и ферм для добычи виртуальных денег и, следовательно, рост потребления энергии. Резкое падение курса биткоина и стагнация крипторынка в 2018 г. не заставила майнеров снизить объемы добычи.