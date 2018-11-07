Российский рынок памяти зависит от американского импорта на 60%

В 2017 г. 60% запоминающих интегральных схем, импортированных в Россию, были произведены американскими брендами. При этом 58% было ввезено из стран Азии, где есть американское производство, и всего 2% — напрямую из США.

Импорт запоминающих схем

Поставки запоминающих интегральных схем на российский рынок в 2017 г. на 60% состояли из продукции американских производителей, если говорить о стоимости товаров. При этом непосредственно из США было ввезено всего 2% схем, а еще 58% импортировалось из стран Азии, где у американских компаний налажено производство. К таким выводам пришли специалисты компании J’son & Partners Consulting, проанализировавшие российский рынок запоминающих интегральных схем.

J’son & Partners Consulting отмечают нестабильность импорта этих компонентов в 2015-2017 гг. Несмотря на это, суммарная емкость запоминающих интегральных схем, ввезенных в страну в 2017 г., превысила 25 млн ГБ. Большая часть ввезенных схем применяется для производства телевизоров, мониторов и светодиодных экранов — совокупный объем этих компонентов в 2017 г. составил 84% от общей емкости, то есть более 23 млн ГБ. Такие микросхемы используются в основном на иностранных производствах по сборке телевизоров, которые находятся на территории России. Существенная доля запоминающих схем приходится также на общепромышленные применения и автоматику, сообщают аналитики.

Почему телевизоры

Востребованность запоминающих микросхем в производстве телевизоров J’son & Partners Consulting объясняют появлением экранов высокого разрешения типа HDTV и 4K, а также усложнением технологий обработки видеосигналов. Свою роль играет в этом и общий объем рынка телевизоров. По данным компании, сейчас в России используется около 95,5 млн телевизоров, при этом скорость покупки новых устройств составляет до 4,8 млн. шт. в год. Почти все новые телевизоры поддерживают HDTV или 4К.

Российский рынок интегральных схем памяти на 60% зависит от продукции американских производителей

В других сферах схемы памяти востребованы меньше потому, что в России производится относительно немного компьютеризированного оборудования. Что касается иностранных предприятий по сборке компьютеров, то они осуществляют в России в основном крупноузловую сборку, включая электронные блоки, поэтому запоминающие интегральные схемы им отдельно не требуются.

Рынок запоминающих схем

По данным компании IC Insight, до 2021 г. производство запоминающих устройств в мире будет расти в среднем на 7,3% в год, то есть быстрее, чем производство любых других компонентов в сфере микроэлектроники. Среднегодовой рост по направлению интегральных схем вообще составит 4,9%. При этом аналоговые интегральные схемы будут демонстрировать среднегодовой темп роста на уровне 5,2%, микрокомпоненты — на уровне 4,4%, а логические схемы — 2,9%.

Темпы роста производства компонентов памяти определяются спросом на память типа DRAM, более экономную в отношении энергопотребления, и флэш-память NAND. Эти разновидности схем используются в мобильной технике, например, в смартфонах. Свою роль играет также рост спроса на твердотельные драйверы SSD, которые используются для хранения больших данных и в производстве ноутбуков. Помимо этого, аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса на устройства памяти поддержки виртуализации, графических программ и приложений реального времени.