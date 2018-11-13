YouTube пригрозил оставить Европу без видео из-за безумных законов

В своем блоге гендиректор YouTube заявила, что новая директива Евросоюза об авторском праве в эпоху интернета невыполнима — прежде всего, с финансовой точки зрения. Директива, окончательное голосование по которой пройдет в январе 2019 г., возлагает ответственность за нарушение авторских прав не на пользователей, а на саму платформу.

Заявление Войжитски

Гендиректор YouTube Сюзан Войжитски (Susan Wojcicki) выступила против директивы об авторском праве в эпоху интернета, принятие которой ожидается в Евросоюзе. По ее мнению, платформы типа YouTube не могут соответствовать предложенным регулировкам, о чем Войжитски написала в своем блоге.

Возмущение топ-менеджера вызвала статья 13 указанной директивы, которая возлагает ответственность за нарушение пользователями авторских прав на платформы, а не на самих пользователей. То есть, интернет-компании должны находить и удалять все подобные материалы, иначе будут сами считаться нарушителями. Это уже второй блогпост Войжитски против статьи 13. Однако она впервые отчетливо заявила, что у YouTube нет ни технических, ни финансовых возможностей выполнить новые требования Европарламента, которые гендиректор называет «нереалистичными».

Напомним, окончательное голосование по вопросу принятия директивы пройдет в январе 2019 г. На предварительном голосовании, состоявшемся в сентябре 2018 г., Европарламент ее одобрил. Статья 13, получившая неофициальное название «фильтр на загрузку», несколько раз становилась причиной доработки документа, но в итоге прошла голосование. Эксперты полагают, что вряд ли директива будет отклонена.

Войжитски отмечает, что выполнение платформой новых регулировок может ударить по пользователям YouTube в Европе. По ее словам, пользователи из Евросоюза окажутся отрезаны от роликов, которые они только за последний месяц просмотрели более 90 млрд раз. Эти ролики были созданы пользователями всего мира, включая 35 млн каналов YouTube в Европе. Среди них есть такие полезные вещи как уроки иностранных языков и научные руководства, а также просто музыкальные видео.

Почему это невозможно

В пример Войжитски привела видео на песню Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси (Luis Fonsi), которое является самым просматриваемым роликом на YouTube. Войжитски пишет, что видео является носителем большого количества различных авторских прав, от прав на запись звука до прав на публикацию.

Гендиректор YouTube Сюзан Войжитски

У YouTube есть договоренности со множеством организаций на лицензирование и оплату этого видео, но некоторые правообладатели остаются неизвестными. Эта неопределенность и может привести к тому, что платформе придется заблокировать Despacito и другие подобные видео, чтобы выполнить требования статьи 13. Кроме того, правообладатели зачастую сами не могут договориться между собой, кому какие права принадлежат, и открытые платформы типа YouTube в таких случаях просто не могут принимать какие-то определенные решения.

По словам Войжитски, пользователи каждую минуту загружают на YouTube более 400 часов видео, и требовать от компании удаления всех роликов, потенциально нарушающих авторское право, было бы нечестно, поскольку это будет слишком дорого стоить. «Потенциально обязательства могут быть настолько велики, что ни одна компания не возьмет на себя такой финансовый риск», — поясняет менеджер.

Система идентификации контента

В последнее время YouTube развернул в интернете целую кампанию против нового законодательства. На своей странице в соцсети Twitter создатели видео-контента для YouTube публикуют многочисленные видео, осуждающие директиву. Кроме того, YouTube продвигает свою систему идентификации контента Content ID, выкладывая собранную ею статистику.

Content ID помогает владельцам авторских прав отследить случаи использования их контента при создании пользовательских публикации. Если их оригинальные работы были задействованы при создании видеоролика для YouTube, правообладатели получают финансовые выплаты. Войжитски пишет, что на сегодняшний день это лучшее решение для соблюдения авторских прав в глобальном масштабе. Однако система не подразумевает, что компания должна нести ответственность за каждый ролик, который пользователи загрузили на платформу — именно этого требует статья 13.

По словам Войжитски, к настоящему моменту через Content ID правообладателям было выплачено более 2,5 млрд евро за использование их работ. Только за последний год YouTube выплатил владельцам авторских прав 800 млн евро, а также отдал более 1,5 млрд евро выручки от рекламы мировой музыкальной индустрии. С момента запуска Content ID в октябре 2007 г. YouTube инвестировал в развитие системы более $100 млн.