Госдума не хочет регулировать добычу криптовалют в России

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению будет серьезно изменен. Вместо регулирования криптовалют он будет регулировать только оборот токенов. Под майнингом будет пониматься деятельность по созданию токенов, и его определение в законе будет попросту отсутствовать.

Новый законопроект «О цифровых финансовых активах»

В распоряжении CNews оказались два будущих варианта законопроекта «О цифровых финансовых активах», который в мае был принят Госдумой в первом чтении, и который будет серьезно переработан перед вторым чтением. Изначально документ был внесен в парламент председателем комитета по финансовым рынкам Госдумы Анатолием Аксаковым и предполагал регулирование оборота криптовалют и токенов.

Предполагается, что во втором чтении Госдума будет рассматривать законопроект, сфера деятельности которого будет фактически ограничена регулированием оборота токенов. При этом само понятие токенов из законопроекта исчезло.

В законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении, было дано определение майнинга. Это деятельность, направленная на создание криптовалюты или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты. При этом в случае, если майнер в течение трех месяцев превышает лимиты энергопотребления, установленные правительством, то его деятельность признается предпринимательской.

Регулировать майнинг или нет

Разница между двумя имеющимися в распоряжении CNews законопроектами состоит в том, стоит ли вообще давать определение майнингу или нет. Одна из версий законопроекта предполагает считать майнингом «деятельность по созданию цифровых операционных единиц и по валидации записей об операциях с цифровыми финансовыми активами или цифровыми операционными единицами с целью получения вознаграждения в виде цифровых операционных единиц».

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект «О цифровых финансовых активах»

ко второму чтению будет серьезно изменен

В нем не будет понятия майнинга криптовалют

Таким образом, как отмечает замдиректора по правовым вопросам Synergy Blockchain Lawyers Петр Лялин, в данной версии законопроекта предполагается регулирование майнинга токенов. А вот регулирование майнинга криптовалют производиться не будет.

В то же время вторая версия законопроекта в принципе не содержит определения понятия майнинга. Ранее Анатолий Аксаков как раз говорил, что ко второму чтению из законопроекта о цифровых финансовых активах исчезнет понятие майнинга. «В работе той системы, которую мы прописали, майнинг не имеет никакого смысла», - уточнял депутат.

Точного понимания, какая именно версия законопроекта будет внесена в Госдуму, пока нет. Лялин считает, что понятие майнинга все-таки сохранится, но в усеченном виде. Источник CNews на рынке криптовалют, наоборот, говорит, что актуальная версия законопроекта не содержит понятия майнинга.

Глава правового комитета РАКИБ Елена Гультяева полагает, что майнинг - не ключевое понятие, которое следует определять законом. «В первую очередь нужно регулировать отношения, связанные с выпуском и оборотом криптовалют, - считает Гультяева. - В случае же с майнингом результатом соответствующей деятельности не всегда становится выпуск криптовалют».

Что такое валидация и распределенный реестр

Обобщенно обе версии законопроекта «О цифровых финансовых активах» предполагают внесение в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» ряда определений.

Под валидацией будут пониматься действия по подтверждению действительности записей в информационной системе на основе распределенного реестра.

Распределенным реестром предполагается считать «формируемую на определенный момент времени систематизированную базу данных информации, которая одновременно создается, хранится и обновляется на основе заданных алгоритмов, обеспечивающих ее тождественность у пользователей реестра». Узлом распределенного реестра предлагается считать «участника информационной системы на основе распределенного реестра, который за счет процедур валидации обеспечивает тождественность информации, находящейся в распределенном реестре».

Откуда возникнут права на цифровые финансовые активы

Объектом регулирования законопроекта будут «отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых прав, удостоверяющих денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, либо права участия в капитале, которые закреплены в решении о выпуске, ином акте лица, выпускающего цифровые права, и передача которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра, в рамках которой осуществляется выпуск данных цифровых прав».

Права, удостоверенные цифровыми финансовыми активами, могут возникать у их первого обладателя с момента внесения записи в информационной системе от зачислении цифровых финансовых активов указанному лицу. Действия по внесению записи в информационной системе о зачислении цифровых финансовых активов их первому обладателю вправе осуществлять физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателе (включая иностранных граждан), юридические лица, личным законом для которых является российское право, и иностранные юридические лица.

Права на цифровые финансовые активы могут быть зачислены номинальному держателю. Но в роли такого может выступать только лицо, имеющее лицензию на депозитарную деятельность.

Цифровые финансовые активы будут учитываться в информационной системе, в которой они выпускаются, в виде записей способами, установленными правилами указанной информационной системы. Обладателем цифровых финансовых активов будет признаваться лицо, которое имеет доступ к информационной системе посредством обладания уникальным кодом и которое зарегистрировано в реестре пользователей информационной системы.

Центробанк будет вправе определить признаки цифровых финансовых активов, приобретателями которых вправе быть только квалифицированные инвесторы. Лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, смогут приобретать такие активы только на сумму, не превышающую установленный Центробанком лимит.

Обязанности оператора информационной системы цифровой финансовой системы

Оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, может быть юридическое лицо, личным правом которого является российское право и которое включено в реестр операторов информационных систем. Реестр будет вести Центробанк.

Оператор информационной системе должен будет согласовать с Центробанком правила ее работы. В том числе согласованию подлежат следующие моменты: правила изменений в код (алгоритм) программ системы; требования к пользователям информационной системы; требования к защите информации; правила привлечения операторов по обмену цифровых финансовых активов, включая требования к указанным операторам; указание на способы учета цифровых финансовых активов.

Кроме того, согласованию с Центробанком подлежат: указание на порядок выпуска, учета и обращения в информационной системе цифровых операционных знаков; порядок ведения реестра пользователей, включая правила привлечения лиц, выполняющих функции узлов распределенных реестров, и операторов иных информационных систем к ведению реестра; правила выпуска цифровых финансовых активов и правила использования цифровых кошельков.

Оператор информационной системы будет обязан обеспечить возможность восстановления доступа обладателя цифровых финансовых активов к записям распределенного реестра, если такой доступ был утерян. Также необходимо будет предоставлять доступ к записям распределенного реестра о принадлежащих зарегистрированному в реестре обладателю цифровых финансовых активах по требованию органов госвласти и по требованию конкурсного управляющего.

Еще одной обязанностью оператора информационной системы станет обеспечение бесперебойности и непрерывности функционирования информационной системы и наличия дублирующих технологических и операционных средств, обладающих полным функционалом информационной системы. Кроме того, оператор должен будет обеспечить технологическую возможность совершения записей о цифровых финансовых активах на основании вступившего в законную силу судебного акта.

Оператор информационной системы будет обязан возместить пользователям убытки, возникающие в случаях: утраты информации, хранящейся в информационной системе, об объеме цифровых финансовых активах; сбоя в работе информационных технологий и технических средств информационной системы; предоставлении пользователю информационной системы недостоверной, неполной или вводящей в заблуждение информации об информационной системе; нарушения оператором информационной системы правил ее работы.

В случае сбоя в работе информационных технологий и технических средств информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ее оператор обязан совершать действия, реализующие волеизъявление пользователя информационной системы, исполнению которых помешал сбой.

Оператор обмена цифровых финансовых активов

Купля-продажа цифровых финансовых активов, включая обмен цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида либо на цифровые операционные знаки, будет осуществляться через оператора обмена цифровых финансовых активов. Функции оператора обмена цифровых финансовых активов могут осуществляться кредитными организациям и организаторами торговли, которых Центробанк внес в соответствующий реестр.

Оператор обмена цифровых финансовых активов сможет совмещать свою деятельность с деятельностью оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Законопроект не допускает выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале публичного акционерного общества, а также в капитале непубличного акционерного общества при условии, что ранее была осуществлена эмиссия его акций.

В то же время допускается выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих право участия в капитале общества с ограниченной ответственностью, а также, с учетом вышеупомянутого ограничения, в капитале непубличного акционерного общества.