Власти не прочь заменить блокировки оборотными штрафами с интернет-компаний

По мнению главы Роскомнадзора, оборотные штрафы являются здоровой альтернативой блокировке интернет-ресурсов за повторные невопиющие нарушения, вроде отказа перенести в Россию данные российских пользователей. Facebook, годовой оборот которого превышает $40 млрд, до сих пор не выполнил это требование. Роскомнадзор намерен проверить компанию до конца 2018 г.

Оборотные штрафы вместо блокировки

Глава Роскомнадзора Александр Жаров полагает, что блокировку сайта в интернете в ряде случаев можно заменить назначением штрафа компании-владельцу. Чиновник имеет в виду оборотные штрафы — то есть такие, которые составляют определенный процент от оборота компании. Заявление Жарова прозвучало в кулуарах международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции», передает «Интерфакс».

«Если говорить о штрафах, то это, безусловно, альтернатива блокировкам. И для тех нарушений, которые не являются вопиющими (...) штрафы, в принципе, это, безусловно, более легкая мера, чем блокировка, которая, возможно, понудит ту или иную интернет-компанию исполнить российское законодательство и не нанесет урона для потребителей информации», — приводит слова Жарова «Интерфакс».

По мысли чиновника, это не обязательно должны быть оборотные штрафы, может рассматриваться вариант административных штрафов в рамках Кодекса административных правонарушений. Жаров уточнил, что предметного разговора по этому вопросу пока не было.

Кого и за что будут штрафовать

По мнению главы Роскомнадзора, оборотные штрафы будут уместны в тех случаях, когда речь идет о повторных невопиющих нарушениях закона. В качестве примера таких нарушений он привел отказ компании перенести базы данных российских граждан на территорию России. Что касается вопиющих нарушений, то к ним Жаров отнес экстремизм, пропаганду насилия и жестокости, детскую порнографию и распространение наркотиков.

Для примера: оборот компании Facebook, которая еще не успела локализовать в России данные российских пользователей, составил в 2017 г. $40,653 млрд. В апреле 2018 г. Жаров сообщил, что до конца года Роскомнадзор намерен проверить, как соцсеть удаляет запрещенную информацию и как продвигается перенос данных россиян на территорию России. Если результаты проверки будут неудовлетворительными, Facebook может быть заблокирован на территории страны, сообщил тогда Жаров.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров

В октябре Лига безопасного интернета — околоправительственная организация, которая занимается цензурированием интернета в России — также предложила штрафовать соцсети на процент от оборота за неудаление запрещенной информации. Предложенный размер штрафа равнялся 1-2% от оборота, по аналогии со штрафами, которые полагаются за нарушения антимонопольного законодательства.

Поправки к закону «О персональных данных»

В июле 2014 г. были приняты поправки к закону «О персональных данных», которые обязывают иностранные компании, имеющие дело с персональными данными россиян, хранить эти данные на территории России. Новые правила вступили в силу с 1 сентября 2015 г. За их выполнением следит Роскомнадзор. Сайты тех компаний, которые не выполняют закон, могут быть заблокированы в России по требованию ведомства. Также компания может быть оштрафована на сумму до 300 тыс. руб.

Apple предприняла шаги к выполнению закона еще в июле 2015 г., когда провела тендер на аренду серверов в России. В результате компания арендовала часть стоек ЦОДа IXcellerate. В этом же дата-центре разместил информацию сервис Booking.com, который в ходе бронирования мест в отелях получает паспортные данные россиян.

Google начала договариваться с российскими ЦОДами о хранении данных примерно за полтора года до вступления в силу новых поправок. Весной 2015 г. выяснилось, что часть информации компания хранит в дата-центрах «Ростелекома». Без согласия партнеров Google не раскрывает их названия. Согласно некоторым источникам, компания завозит в арендованные ЦОДы собственные стойки и серверы, оплачивая только помещение.

Летом 2015 г. перенос данных в Россию начали AliExpress, eBay, PayPal, Uber и другие компании. В октябре 2015 г. о перемещении данных заявил мессенджер Viber. На российских серверах он хранит логины, пароли и номера телефонов, но не сообщения пользователей. В апреле 2017 г. Twitter сообщил, что начнет выполнять закон уже в первом полугодии 2018 г., переместив персональные данные россиян в российские ЦОДы. В ноябре 2017 г. стало известно, что Alibaba арендовала в Москве ЦОД, в котором будет хранить данные российских пользователей и осуществлять все свои ИТ-процессы в России.

В ноябре 2016 г. за невыполнение закона в России была заблокирована соцсеть LinkedIn. Роскомнадзор объясняет блокировку именно этого нарушителя, а не других, тем, что компания не вела с ведомством диалог о выполнении правил и допускала масштабные утечки персональных данных.