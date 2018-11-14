Сын Игоря Ашманова разрабатывает «убийцу» «Алисы» и Amazon Alexa на блокчейне

Российский стартап SOVA, основанный Станиславом Ашмановым, ведет разработку свободной блокчейн-платформы для создания виртуальных помощников, которая потенциально способна обеспечить пользователям высокий уровень приватности, а также предложить справедливую систему вознаграждения за поддержание жизнеспособности и развитие экосистемы.

Общие сведения о проекте

Как стало известно CNews, стартап SOVA (Smart Open Virtual Assistant) Станислава Ашманова – сына одного из самых известных топ-менеджеров российской ИТ-индустрии Игоря Ашманова – занимается разработкой свободной платформы для создания виртуальных помощников и одноименного виртуального помощника на ее основе. Самым близким аналогом своего проекта в компании называют Amazon Alexa, но также видят конкурента в «Алисе» «Яндекса», которая встроена в «Яндекс.Станцию» – первый гаджет компании.

Платформа SOVA использует технологию блокчейн (Ethereum Виталика Бутерина) для децентрализованного хранения и обработки данных. Пользовательская информация не попадает в облако и не передается третьим лицам, что обеспечивает полную приватность и отличает отечественную разработку от существующих решений ИТ-гигантов вроде Apple Siri, Google Assistant или Microsoft Cortana и, собственно, Alexa. Другое немаловажное достоинство SOVA – возможность расширения за счет так называемых модулей интеллекта – специальных плагинов, добавляющих новую функциональность, приобрести которые (как платно, так и бесплатно) можно будет посредством онлайн-магазина SOVA Market. Предполагается, что разработкой модулей займется сообщество.

SOVA, по заявлению разработчиков, поддерживает большинство популярных операционных систем, в том числе GNU/Linux, Windows, macOS, iOS и Android, а также процессоры архитектур x86-64 и ARM. Заявлена поддержка миникомпьютеров Raspberry Pi, Qualcomm Dragonboard, Odroid, Nvidia, Jetson TX2, не требующих какой-либо кастомизации, поскольку все новые сборки системы тестируются на этих устройствах. Запланирован и выпуск собственной умной колонки SOVA Speaker, которая основывается на Lexy Board – материнской плате, разработанной в компании, и процессоре ARM v8.

Релиз приложения SOVA для iOS и Android, а также базовых модулей интеллекта, разработанных в компании, намечен на II квартал 2019 г.



Технические особенности платформы

Непременный атрибут любого современного виртуального ассистента – умение распознавать человеческую речь. Распознавание речи в платформе SOVA реализуется с применением распределенных сетей компьютеров SOVA, SONM и Golem.network. Если устройство пользователя SOVA достаточно мощное для распознавания речи в реальном времени, то используются его мощности. Кроме того, пользователи могут делиться мощностями своего SOVA внутри распределенной сети SOVA Voice Recognition.

Система распознавания речи построена на базе технологий глубокого обучения (Deep Learning). Используется собственная модификация архитектуры нейросетей Deep Speech.

Архитектура свободной платформы SOVA

Распознавание и синтез речи, движок чат-бота на базе глубоких нейронных сетей – все это реализовано средствами открытой библиотеки PuzzleLib. В SOVA эту собственную разработку называют высокопроизводительным аналогом Google Tensorflow и Facebook Pytorch и Intel Neon.

Начальные данные для обучения собираются командой проекта для всех стартовых языков (русский, английский, китайский) распознавания речи. В дальнейшем пользователи могут принимать участие в пополнении базы аудиозаписей за вознаграждение. Эта возможность включается по требованию пользователя.

SOVA поддерживает работу со стандартными микрофонами, однако особое внимание разработчики уделяют массивам микрофонов. По их мнению, для высококачественного распознавания речи важно использовать решетки из нескольких микрофонов (в Alexa их 7-8, в зависимости от модели; Google Home – 2; Apple Homepod – 6; Microsoft Invoke – 7). Они позволяют фильтровать шумы, разделять голоса нескольких спикеров и определять, в каком направлении от SOVA находится человек. Командой разработан собственный массив микрофонов Aube, архитектура которого будет представлена сообществу. Кроме того, SOVA поддерживает массивы микрофонов Respeaker, Conexant, Microsemi Acuedge, Matrix Creator, MiniDSP.

Монетизация проекта

Стоит отдельно отметить, что вся экономика проекта строится на базе блокчейна. Он формирует экосистему для разработчиков и пользователей платформы.

По данным дорожной карты проекта, на III-IV кварталы 2018 г. запланировано первичное размещение (ICO) монет платформы, также именуемых токенами, которые служат внутренним средством расчета.

Особенность архитектуры платформы такова, что в теории позволяет зарабатывать любому участнику экосистемы. Разработчики модулей интеллекта получают токены за продажу результатов своего труда через SOVA Market рядовым пользователям продукта. В дополнение к этому SOVA может выплачивать разработчикам гранты на разработку полезных плагинов.

Платформа выплачивает пользователям вознаграждение за участие в обучении нейросетей. Кроме того, участники децентрализованной сети распознавания речи получают токены за свои услуги от тех, кто ими воспользовался. Сама же платформа заработает по 10% с каждой покупки, совершенной через SOVA Market, и еще 10% – от сети децентрализованного распознавания речи.

Кстати, при желании и наличии соответствующих навыков модули интеллекта, написанные сообществом, можно будет собрать из исходного кода бесплатно.

О компании SOVA

Проект SOVA – это стартап, который возник в результате слияния трех команд из компаний: «Наносемантика», «Лекси» и «Нейросети Ашманова». Основатель и генеральный директор – Станислав Ашманов — специалист по глубоким нейронным сетям и машинному обучению, разработчик систем распознавания и синтеза изображений, голоса, экспертных систем и мобильных ОС.

Основатель и генеральный директор стартапа SOVA Станислав Ашманов

«Наносемантика», созданная в 2003 г. Игорем Ашмановым, занимается разработкой виртуальных собеседников, чат-ботов и диалоговых систем для корпоративных заказчиков. География проектов – от Китая и Вьетнама до ОАЭ и Европы.

Компания «Нейросети Ашманова» основана Станиславом Ашмановым и Игорем Модяевым в 2015 г. Бизнес – разработка решений на машинном обучении и нейронных сетях. Компания разработала и развивает собственную открытую библиотеку для нейронных сетей Puzzlelib.

«Лекси» – компания-разработчик робототехники, электроники и микрофонных решеток, созданная в 2013 г. стараниями Дмитрия Суворова, Романа Жукова и Игоря Ашманова. До 2015 г. в этой компании Станислав Ашманов разрабатывал голосового помощника «Лекси» – аналог Amazon Alexa.

В качестве советников по развитию бизнеса SOVA выступают Игорь Ашманов и его супруга Наталья Касперская.

Наталья Касперская, сооснователь «Лаборатории Касперского», одна из богатейших женщин России по версии журнала Forbes, в настоящее время занимает должность генерального директора группы компаний Infowatch.

Игорь Ашманов, российский предприниматель в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, разработки ПО, управления проектами; управляющий партнер, генеральный директор компании «Ашманов и партнеры», руководил развитием лингвистического модуля ОРФО русской версии Microsoft Office. С января по май 2001 г. занимал должность исполнительного директора «Рамблера».