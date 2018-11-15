Власти пообещали раздать небогатым россиянам бесплатные цифровые ТВ-приставки

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал компенсировать малоимущим россиянам, которые до сих пор пользуются аналоговыми телевизорами, стоимость цифровых телевизионных приставок. Такие приставки понадобятся им после окончательного перехода России на цифровое телевидение, запланированного на 2019 г.

Цифровые приставки — населению

Власти намерены возместить малоимущим россиянам расходы по приобретению цифровых приставок, если без них их телевизоры не смогут поддержать полный переход страны на цифровое телевидение. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Несмотря на то, что сегодня практически полностью вышли из обихода телевизоры, которые не могут принимать цифровой сигнал, у кого-то они все-таки есть, и этих людей нельзя оставить без телевидения. Нужно также компенсировать затраты социально незащищенных граждан на приобретение приставок», — приводит слова премьера сайт правительства.

Далее Медведев акцентировал внимание на том, что процедура приобретения приставки должна быть простой, и что следует уделить внимание тому, как она будет организована в сельской местности. По мысли премьера, покупку приставок можно осуществлять, например, на почте, где гражданам будут предлагать приобрести эти устройства. Также Медведев заявил о необходимости оказания технической помощи населению в подключении и настройке оборудования.

«Основная ответственность, конечно, на региональных властях, в том числе в помощи тем, у кого могут возникнуть трудности с приобретением приставок для приема цифрового сигнала», — отметил он, выразив также надежду, что ситуацию будут контролировать министры, которые отвечают за технологическую сферу.

Цены на приставки

По данным главы Минкомсвязи Константина Носкова, в России в период с 2012 г. по нынешний день было выпущено и продано более 70 млн цифровых телевизоров и более 80 млн цифровых приставок-декодеров для аналоговых телевизоров. Ассортимент торговых сетей в настоящий момент включает в себя 2 тыс. наименований телевизоров и цифровых приставок. Стоимость телевизора начинается от 5,5 тыс. рублей, уточнил министр на заседании. Ранее замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин оценивал стоимость приставки в среднем в 700-800 руб.

Власти пообещали малоимущим россиянам бесплатные телевизионные приставки для перехода на цифровое ТВ

Дмитрий Медведев также отметил на заседании, что Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны будут мониторить наличие необходимого оборудования в розничных сетях и цены на него, чтобы исключить возможность манипуляций.

Когда запустят цифровое ТВ

По словам Медведева, сеть цифрового телевещания, которая создается последние десять лет, должна быть введена в эксплуатацию в конце 2018 г. Российские абоненты, получившие уже в ходе цифровизации ТВ пакет-мультиплекс из десяти общедоступных каналов, получат столько же во втором пакете. Второй мультиплекс заработает до конца 2018 г.

Что касается окончательного перехода на цифровое ТВ, то он будет поэтапным, начнется с февраля 2019 г. и продлится полгода, пояснил премьер. Этапы и график перехода еще предстоит разработать. Медведев акцентировал внимание на том, что в случае обращения населения с вопросами по мере перехода на цифровое ТВ, эти вопросы должны решаться «без проволочек».

Крупнейший проект в мире

Премьер напомнил, что проект цифровизации телевидения был начат десять лет назад, и назвал его самым крупным в мире. Основной трудностью в осуществлении проекта, по словам Медведева, стала значительная географическая протяженность России. Итогом реализации инициативы должно стать то, что в каждом из 56 млн домохозяйств страны появится возможность смотреть 20 бесплатных каналов по цифровому сигналу, а не три-четыре по аналоговому. Изменения затронут как большие города, так и удаленные населенные пункты, ликвидировав таким образом цифровое неравенство между ними в этом вопросе, пояснил Медведев.

Носков подтвердил, что это крупнейший в мире проект такого рода, и что за годы его реализации в России было построено и введено в эксплуатацию больше 5 тыс. объектов цифрового телевидения, на которых расположено более 10 тыс. передатчиков. Министр отметил, что на момент старта программы 40% населения не могло принимать больше трех-четырех каналов.

Специальное предложение

Возможность просматривать 20 каналов появятся у 98,5% населения, уточнил Константин Носков. Оставшееся 1,5%, то есть около 800 тыс. семей, смогут получить доступ к цифровому телевидению через спутник, отметил министр. Согласно договоренности между властями и операторами спутникового телевидения, для этих абонентов было разработано специальное предложение.

«Оно включает в себя примерно 30-процентную скидку от рыночной цены на антенну и комплект приемного оборудования, это составляет примерно 4,5 тыс. руб. И что самое главное, полностью отсутствует абонентская плата за 20 телеканалов при спутниковом приеме», — пояснил Носков.

Министр привел результаты исследования Минкомсвязи, проведенного в регионах с целью определить, какой процент населения смотрит цифровое телевидение. Как выяснилось, доля таких абонентов составляет от 85% до 90%. Еще около 7-13% относятся к так называемой серой зоне, а 2-4% точно пользуются аналоговым телевидением.