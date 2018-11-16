МГТС заплатила за подмосковного интернет-провайдера без малого полмиллиарда

МГТС заплатила 425 млн руб за приобретение подмосковного провайдера «Прогтех». Из этой суммы 32 млн руб являются отложенным обязательствами.

Сколько МГТС заплатила за «Прогтех» из Жуковского

Стали известны подробности приобретения «Московской городской телефонной сетью» (МГТС) подмосковного интернет-провайдера «НПО «Прогрессивные технологии» («Прогтех»). Сделка была заключена августом 2018 г., но ее сумма не раскрывалась.

Из отчетности МГТС за I полугодие 2018 г. следует, что сумма сделки по покупке «Прогтех» составила 425 млн руб. Эта сумма включает в себя два отложенных платежа. Первый платеж на сумму 10,6 млн руб будет осуществлен через полгода после завершения сделки.

Второй отложенный платеж на сумму 22 млн руб. будет произведен через год после завершения сделки. Суммы отложенных платежей могут быть уменьшены по требований, исков, имущественных потерь и налоговых требований, которые могут быть предъявлены за период до заключения сделки.

Чем занимается «Прогтех»

«Прогтех» работает в подмосковном города Жуковский. Компания оказывает услуги фиксированной телефонной связи, доступа в интернет и IP-телевидения. Доля «Прогтеха» на рынке фиксированной связи Жуковского составляет 60%.

Подмосковный провайдер «Прогтех» обошелся МГТС в 425 млн рублей

«Прогтех» была основана в 1998 г. авиаконструктором Николаем Чичеровым, скончавшимся в 2012 г. Согласно данным базы «Контур-Фокус», учредителями компании являются Николай, Ольга и Андрей Чичеровы и Валерий Погодин. МГТС выкупала «Прогтех» у физических лиц, имена которых не разглашаются.

В 2017 г. выручка «Прогтех» составила 241 млн руб., прибыль от продаж – 43 млн руб., чистая прибыль – 31 млн руб.

Как МТС скупала операторов фиксированной связи

Ранее МГТС приобрела еще одного подмосковного интернет-провайдера – «МКС-Балашиха». Продавцом выступал контролирующий акционер МГТС – «Мобильные телесистемы» (МТС).

МТС вышла на рынок фиксированной связи в 2009 г., приобретя контрольный пакет акций оператора «Комстар – Объединенные Телесистемы» (эта же компания была контролирующим акционером МТС). В 2010 г. приобрела холдинг региональных кабельных операторов «Мультирегион», после чего в течении нескольких МТС активно скупала в различных регионах местных интернет-провайдеров и операторов кабельного ТВ.