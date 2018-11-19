«Дочка» «Ланита» промаркирует чипами 50 миллионов бутылок вина во Франции

В рамках технологического партнерства «Ланита» и «Микрона» RFID-метками зеленоградского производителя микроэлектроники планируется маркировать десятки миллионов бутылок французских вин в год для отслеживания их перемещения по всему миру.

Метки «Микрона» для французского вина

Дочерняя структура «Ланита» — компания Digital Transformation Group (DTG) — с помощью разработанной ею в конце сентября 2018 г. блокчейн-платформы Tracelabel станет отслеживать перемещение бутылок вина во Франции. В настоящий момент непосредственный заказчик платформы и партнер DTG — швейцарская компания Vintage Wines SA — ведет переговоры с несколькими французскими производителями вина, рассчитывая заключить с ними соглашения на маркировку электронными метками и контроль перемещения по всему миру порядка 50 млн бутылок в год. Об этом рассказал вице-президент по цифровой трансформации «Ланита» и руководитель DTG Денис Реймер.

Для маркировки алкоголя станут использоваться метки радиочастотной идентификации RFID (Radio Frequency Identification) зеленоградской компании «Микрон», созданные по технологии 180 нм. Первый заместитель гендиректора и операционного директора «Микрона» Виталий Студитских заверяет, что собственные российские мощности его организации сейчас позволяют выпускать около 55 млн таких меток в месяц. Их цена на данный момент составляет порядка 10 руб. за штуку. В вышеупомянутом проекте «Микрон» заявлен в качестве технологического партнера DTG.

На эти метки будет записана различная информация о вине и его производителе. При отслеживании перемещений бутылок ее станут считывать интегрированные с платформой сканеры на складах и в магазинах. Кроме того, считать ориентированные на них сведения смогут и рядовые покупатели — с помощью своих смартфонов, в которые встроен стандартный модуль бесконтактной связи ближнего радиуса действия NFC (Near Field Communication). Для использования данного сервиса потребуется скачать специальное мобильное приложение. В момент получения клиентом сведений с метки производитель вина получит уведомление об этом факте и возможность использовать данную информацию в маркетинговых целях.

«Ланит» и «Микрон» будут маркировать RFID-метками вино во Франции

«Использование RFID-технологии позволит гарантировать оперативную поставку на нашу платформу достоверных данных о местонахождении товара, а потребителю — получать информацию об оригинальности происхождения товара непосредственно в момент покупки», — отмечает Денис Реймер.

Некоторые подробности

Проект по созданию платформы Tracelabel был запущен DTG более года назад. Разработка велась на основе открытой платформы Hyperledger Fabric. «Микрон» непосредственно подключился к проекту в начале 2018 г.

Стоимость проекта разработки в «Ланите» не раскрывают. По условиям соглашения с Vintage Wines SA, DTG отвечает за технологическое развитие проекта и обеспечивает продвижение платформы на территории России. В DTG отмечают, что по линии маркировки вина компания пытается вести переговоры с производителями в Грузии и Казахстане, однако пока они не увенчались успехом. Вина этих регионов относительно недорогие, в то время как отслеживать бутылки более актуально для сортов преимиум-класса. Для них можно использовать более сложные RFID-метки, которые смогут, например, зафиксировать факт превышения критических значений, касающихся встряски напитка и температуры его хранения.

Напомним, компания DTG была создана в структуре «Ланита» в феврале 2018 г. Она позиционируется в качестве центра компетенций по формированию новых бизнес-моделей на базе технологий блокчейн, распределенных реестров и цифровых платформ. В группе «Ланит» DTG отвечает за координацию активностей, связанных с проектами построения цифровых экосистем, а также тестирование совместно с клиентами новых технологий для поиска возможностей роста и повышения эффективности бизнеса.