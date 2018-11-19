Продажи новых iPhone катастрофичны. Apple резко снижает производство

Apple резко сократила заказ на производство трех последних моделей iPhone, причем заказ на iPhone XR был урезан на треть и более. Причиной стал спад продаж, спровоцированный ростом цен на новые iPhone от года к году. Кроме того, начав выпускать по три модели в год вместо двух, Apple разучилась прогнозировать продажи, считают ее поставщики.

Сокращение заказа на iPhone

В последние недели Apple значительно сократила заказ на все три модели iPhone, представленные в сентябре, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Особенно пострадало производство iPhone XR: изначально Apple планировала произвести в сентябре-феврале около 70 млн таких устройств, но в октябре урезала заказ примерно на треть, после чего последовало еще одно, новое сокращение.

Компания Foxconn Technology, самое крупное предприятие по сборке iPhone в Китае, из-за сокращения заказа была вынуждена отменить сверхурочные рабочие часы, которые обычно добавляет сотрудникам в пиковые периоды производства, пишет издание. Из-за этого многие работники, доход которых зависит именно от сверхурочных, вынуждены были досрочно уволиться из компании.

Причины спада

Причиной сокращения производства стали неудовлетворительные продажи новых моделей. В свою очередь, низкие продажи связаны с повышением цены, полагают аналитики. Если в 2016 г. последний iPhone можно было купить по цене от $649 до $769, то сейчас самая современная модель стоит от $749 до $1 тыс., пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, у Apple могли появиться проблемы с точным прогнозированием спроса, поскольку компания начала выпускать три флагманские модели в год вместо двух, сообщают источники в цепочке поставок. Дополнительно прогнозирование затрудняется тем фактом, что Apple продает в своих магазинах более старые модели одновременно с новинками.

Apple резко сократила заказ на производство новых iPhone

Поставщиков также беспокоит общая негативная тенденция в динамике продаж iPhone. Пик продаж пришелся на 2015 г., но с тех пор они снижаются в среднем на 6% в год и сейчас составляют около 217,7 млн устройств. Сама Apple извлекает дополнительный доход из продаж ПО и сервисов, что позволяет держать выручку на определенном уровне. Однако это не облегчает положения поставщиков компонентов, по которым бьет сокращение заказа.

«Делать бизнес с Apple очень рискованно, поскольку она часто отменяет то, что пообещала», — цитирует The Wall Street Journal источник в цепочке поставщиков.

Сообщения поставщиков

Напомним, на днях австрийская компания Austria Mikro Systeme (AMS), которая поставляет элементы систем распознавания лиц для новых iPhone, снизила в своих прогнозах на IV квартал запланированные показатели выручки на 15%. Причиной стало сокращение заказа на компоненты со стороны Apple, на которую приходится около 40% продаж AMS.

Речь шла о последнем поколении iPhone, к которому относятся модели iPhone XS, XS Max и XR. Судя по новому прогнозу AMS, изначально Apple планировала произвести в IV квартале порядка 77-82 млн новых iPhone, однако потом сократила запланированное количество на 11-18 млн.

До этого аналогичные предупреждения поступали от американского производителя оптических компонентов Lumentum, британского производителя чипов IQE и производителя дисплеев Japan Display. AMS вместе с Lumentum поставляет Apple программные компоненты для технологии FaceID. Примечательно, что в прогнозе Lumentum речь шла о сокращении производства новых iPhone в IV квартале на 15-20 млн, что коррелирует с цифрами AMS.