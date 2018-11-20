IBM в России возглавила женщина

Смена власти

Компания IBM сообщила о смене генерального директора в своем подразделении в России и СНГ. В должность вступила Ирис Джеба (Iris Dzeba), впервые пришедшая в компанию в 2005 г. На посту гендиректора IBM в России и СНГ Джеба сменила Андрея Филатова, занимавшего эту должность с июля 2015 г.

Андрей Филатов начал свою карьеру в IBM в феврале 2010 г. с должности директора по развитию бизнеса департамента аппаратных средств в России и СНГ. В апреле 2014 г. его перевели на должность директора по продажам IBM в России. После ухода с поста гендиректора Андрей Филатов останется в компании. О его новой должности пресс-служба IBM сообщит дополнительно — сейчас это закрытая информация.

Некоторые итоги деятельности IBM при Филатове

Под руководством Филатова российский филиал IBM не продемонстрировал рост финансовых показателей. По базе ЕГРЮЛ, Андрей Филатов был заявлен гендиректором ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия», и Ирис Джеба сменила его в этом качестве 15 ноября 2018 г. В соответствии с официальными данными, у этого юрлица в 2016 и 2017 гг. наблюдался спад выручки. В 2016 г. выручка сократилась до 11,95 млрд руб (-12% за год), а прибыль — до 3,5 млрд руб (-35% за год). Также было зафиксировано 27-процентное сокращение выручки в долларах.

В 2017 г. финансовые показатели ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» еще ухудшились — выручка упала до 10,92 млрд руб. (-9% за год), а прибыль — до 2,7 млрд руб (-22% за год). Данные за 2018 г. пока недоступна.

При этом в 2015 г. организация продемонстрировала рост выручки до 13,6 млрд руб. (+49% за год), и прибыли до 5,4 млрд руб. (+77% за год).

Потенциал нового гендиректора

За свою карьеру в IBM Ирис Джеба не впервые так тесно связана с IBM в России и СНГ. Она, по ее словам, работала со многими крупными российскими корпорациями. «В настоящее время IBM входит в эру искусственного интеллекта, и мы помогаем заказчикам задействовать связанные с этим новые возможности ИТ в обработке данных, облачных средах, информационной безопасности, блокчейн-сетях и платформах интернета вещей», – прокомментировала она свое назначение.

Ирис Джеба назначена генеральным директором IBM в России и СНГ

Работа Джебы в компании началась 13 лет назад с должности торгового представителя, а в период с 2009 г. по 2015 г. она занимала различные руководящие посты в регионе стран Центральной и Восточной Европы. Непродолжительное время она была генеральным директором представительства IBM в Сербии, после чего возглавила продажи серверных решений System X и конвергентных решений PureSystems в Центральной и Восточной Европе.

В январе 2015 г. Джеба перешла в европейское представительство китайской корпорации Lenovo, где до сентября 2017 г. руководила подразделением Data Center Group в Восточной Европе. В октябре 2017 г. Ирис Джеба вернулась в IBM на новую для себя должность директора по стратегическим инициативам IBM в России и СНГ.

Деятельность IBM в СССР и России

Корпорация IBM была основана в 1911 г., и в настоящее время у нее есть три основных направления деятельности: программное обеспечение, компьютеры и устройства, а также научные и технические разработки. IBM имеет представительства в 177 странах мира. По состоянию на 2017 г. общая численность ее штата превышала 366 тыс. человек, а ее прибыль достигла $79,139 млрд.

История IBM в России берет свое начало в 1972 г., а первый ее офис в Москве был открыт в 1974 г. За эти годы корпорация стала поставщиком решений и услуг для заказчиков из различных отраслей экономики, в том числе государственного сектора, телекоммуникаций, здравоохранения, финансов и страхования, добычи нефти и газа. Офисы IBM представлены в ряде крупных городов России, а в Москве также находятся клиентский центр и научно-технический центр IBM.